Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, distintas organizaciones distribuirán despensas sin costo del 7 al 10 de septiembre. En esta nota puedes consultar los lugares de reparto, sus direcciones y los horarios que atenderán. Cabe precisar que los alimentos disponibles dependerán de cada centro y de la existencia de productos al momento de la entrega. Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos.
Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 7 al jueves 10 de septiembre de 2026:
ENTREGA LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 7 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Zona
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services
|Chinatown
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12:00 p.m. a 2:30 p.m.
|Disponible para residentes de los códigos postales 94133 o 94108
|District 10 Community Market
|Bayview
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. a 6:00 p.m.
|—
|Glide Foundation
|Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|—
|Mother Brown’s Dining Room
|Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|—
|St. Anthony’s Dining Room
|Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|—
ENTREGA MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 8 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Zona
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Chinatown YMCA
|Chinatown
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Disponible para residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Glide Foundation
|Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|—
|Mother Brown’s Dining Room
|Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|—
|St. Anthony’s Dining Room
|Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|—
ENTREGA MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 9 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Zona
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services
|Visitacion Valley
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Disponible para residentes del código postal 94134
|Glide Foundation
|Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|—
|Mission Action: Casa Colibrí
|Mission
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|—
|Mother Brown’s Dining Room
|Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|—
|St. Anthony’s Dining Room
|Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|—
ENTREGA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 10 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Zona
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services
|Visitacion Valley
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12:00 p.m. a 2:00 p.m.
|Disponible para residentes del código postal 94134
|Curry Senior Center
|Tenderloin
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Disponible para residentes del código postal 94102
|Glide Foundation
|Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|—
|Mother Brown’s Dining Room
|Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|—
|St. Anthony’s Dining Room
|Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|—
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.