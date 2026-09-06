Antes de acudir, confirma con la organización si es necesario registrarse, llevar una identificación o presentar algún documento. Los productos y cantidades pueden variar según la existencia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Antes de acudir, confirma con la organización si es necesario registrarse, llevar una identificación o presentar algún documento. Los productos y cantidades pueden variar según la existencia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, del 7 al 10 de septiembre. En esta nota puedes consultar los lugares de reparto, sus direcciones y los horarios que atenderán. Cabe precisar que los alimentos disponibles dependerán de cada centro y de la existencia de productos al momento de la entrega. Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos.

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Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.

Una pareja de jóvenes recibe alimentos gratis en un centro de distribución en San Francisco. Ambos están agradecidos por la ayuda (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recibe alimentos gratis en un centro de distribución en San Francisco. Ambos están agradecidos por la ayuda (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 7 al jueves 10 de septiembre de 2026:

ENTREGA LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 7 de septiembre:

Organización / punto de entregaZonaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support ServicesChinatown518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. a 2:30 p.m.Disponible para residentes de los códigos postales 94133 o 94108
District 10 Community MarketBayview5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. a 6:00 p.m.
Glide FoundationTenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mother Brown’s Dining RoomBayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
St. Anthony’s Dining RoomTenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.

ENTREGA MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 8 de septiembre:

Organización / punto de entregaZonaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Chinatown YMCAChinatown855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811:00 a.m. a 1:00 p.m.Disponible para residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Glide FoundationTenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mother Brown’s Dining RoomBayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
St. Anthony’s Dining RoomTenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.

ENTREGA MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 9 de septiembre:

Organización / punto de entregaZonaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support ServicesVisitacion Valley1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341:00 p.m. a 3:00 p.m.Disponible para residentes del código postal 94134
Glide FoundationTenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mission Action: Casa ColibríMission5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129:00 a.m. a 12:00 p.m.
Mother Brown’s Dining RoomBayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
St. Anthony’s Dining RoomTenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.

ENTREGA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 10 de septiembre:

Organización / punto de entregaZonaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support ServicesVisitacion Valley50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412:00 p.m. a 2:00 p.m.Disponible para residentes del código postal 94134
Curry Senior CenterTenderloin520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210:00 a.m. a 1:00 p.m.Disponible para residentes del código postal 94102
Glide FoundationTenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mother Brown’s Dining RoomBayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
St. Anthony’s Dining RoomTenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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