Ante el alto costo de vida que presenta la ciudad de San Francisco, distintas organizaciones comunitarias han decidido realizar una iniciativa para que sus habitantes puedan aliviar la carga económica que presentan cada mes. Del 9 al 12 de noviembre, cada familia tiene la posibilidad de acceder a alimentos gratis. En caso estés interesado(a), sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
Muchos adultos que habitan en esta ciudad realizan largas jornadas laborales para llevar un dinero extra a casa. Sin embargo, no es suficiente, ya que las deudas y las cuentas suelen ser elevadas.
Ante esta realidad, las despensas aliadas a San Francisco-Marin Food Bank y a San Francisco Human Services Agency abrirán sus puertas para que cada familia se acerque y reciba alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Como se sabe, la alimentación representa un gasto principal en todo hogar.
Es posible que cada interesado reciba distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de comidas calientes.
Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 09 al 12 de noviembre
- Lunes 09 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30. p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Martes 10 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA - Groceries
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Miércoles 11 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: Casa Colibri
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|Self-Help for the Elderly
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|1:30 a 4:30 p.m.
|Self-Help for the Elderly
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|1:30 a 4:30 p.m.
- Jueves 12 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m.
|Bayanihan Equity Center
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3 a 4:30 p.m. (para personas mayores de 60 años o con discapacidades)
|Curry Senior Center
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (para residentes de 94102)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Si quieres buscar una despensa más cercana a tu hogar, puedes ingresar a la plataforma de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo ingresar tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.
Si estás pasando por complicaciones económicas, es una buena oportunidad para que sigas ahorrando más dinero. Te recomiendo que acudas con puntualidad, pues es posible que se registren largas colas en estas despensas.