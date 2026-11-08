Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Ante el alto costo de vida que presenta la ciudad de San Francisco, distintas organizaciones comunitarias han decidido realizar una iniciativa para que sus habitantes puedan aliviar la carga económica que presentan cada mes. Del 9 al 12 de noviembre, cada familia tiene la posibilidad de acceder a alimentos gratis. En caso estés interesado(a), sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los horarios y las despensas disponibles.

Muchos adultos que habitan en esta ciudad realizan largas jornadas laborales para llevar un dinero extra a casa. Sin embargo, no es suficiente, ya que las deudas y las cuentas suelen ser elevadas.

Ante esta realidad, las despensas aliadas a San Francisco-Marin Food Bank y a San Francisco Human Services Agency abrirán sus puertas para que cada familia se acerque y reciba alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Como se sabe, la alimentación representa un gasto principal en todo hogar.

Es posible que cada interesado reciba distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de comidas calientes.

Algunas despensas entregarán comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Algunas despensas entregarán comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Photographer: Julia Filirovska

Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 09 al 12 de noviembre

  • Lunes 09 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ ​12 a 2:30. p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ ​1 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ ​8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Martes 10 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA - Groceries855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ ​11 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ ​8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Miércoles 11 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134​​ ​1 a 3 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ ​8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​ ​9 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
Self-Help for the Elderly5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​ ​1:30 a 4:30 p.m.
Self-Help for the Elderly3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116​​ ​1:30 a 4:30 p.m.
  • Jueves 12 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ ​12 a 2 p.m.
Bayanihan Equity Center616 Minna Street, San Francisco, CA 94103​​ ​3 a 4:30 p.m. (para personas mayores de 60 años o con discapacidades)
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​​ ​10 a.m. a 1 p.m. (para residentes de 94102)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ ​8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Con la entrega de estos alimentos gratis, cada familia puede ahorrar más dinero. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Con la entrega de estos alimentos gratis, cada familia puede ahorrar más dinero. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si quieres buscar una despensa más cercana a tu hogar, puedes ingresar a la . Con solo ingresar tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

Si estás pasando por complicaciones económicas, es una buena oportunidad para que sigas ahorrando más dinero. Te recomiendo que acudas con puntualidad, pues es posible que se registren largas colas en estas despensas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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