Si buscas alimentos gratis en San Francisco entre el lunes 10 y el jueves 13 de agosto, existen distintos centros comunitarios y organizaciones que ofrecen comidas preparadas o productos de supermercado sin costo. Las opciones están distribuidas por diferentes zonas de la ciudad y algunas están disponibles para todos, mientras que otras tienen requisitos específicos de residencia, edad o situación familiar.

Según la San Francisco Human Services Agency, es importante llamar antes de acudir, ya que los horarios pueden cambiar y la disponibilidad de alimentos no está garantizada.

El San Francisco-Marin Food Bank también cuenta con un localizador para encontrar despensas semanales, cajas de alimentos para adultos mayores y asistencia alimentaria de emergencia.

¿Dónde conseguir alimentos gratis el 10 de agosto?

El lunes hay varias alternativas para quienes necesitan comida o productos de supermercado. Entre ellas se encuentran:

District 10 Community Market: 5030 3rd Street, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. La elegibilidad depende de los requisitos del mercado.

5030 3rd Street, de La elegibilidad depende de los requisitos del mercado. Glide Foundation: 330 Ellis Street, con comidas de 8:00 a. m. a 9:00 a. m., 11:30 a. m. a 1:00 p. m. y 4:00 p. m. a 5:00 p. m. Está abierto a todas las personas.

330 Ellis Street, con comidas de Está abierto a todas las personas. Mother Brown’s Dining Room: 2111 Jennings Street, de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y 5:00 p. m. a 7:00 p. m. La atención está disponible para todos.

2111 Jennings Street, de La atención está disponible para todos. San Francisco Housing Development Corporation: 4439 3rd Street, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., para residentes de Western Addition y Fillmore derivados por organizaciones asociadas.

Los servicios incluyen despensas, comidas preparadas y asistencia alimentaria para residentes que cumplen determinados requisitos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Opciones de comida gratis el 11 de agosto

El martes también hay puntos disponibles en distintos sectores de San Francisco. Chinatown YMCA, ubicado en 855 Sacramento Street, ofrece comidas los martes de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. para residentes de los códigos postales 94108 o 94133.

Otra alternativa es Farming Hope: Refettorio San Francisco, en 690 Van Ness Avenue, que ofrece comidas los martes de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.. En este caso, las personas deben ser remitidas por organizaciones asociadas.

Además, Glide Foundation y Mother Brown’s Dining Room mantienen sus servicios habituales durante el martes, por lo que representan opciones para quienes buscan comidas gratuitas sin un requisito específico de elegibilidad.

¿Dónde encontrar alimentos gratis el 12 de agosto?

El miércoles 12 de agosto también hay diferentes alternativas. En APA Family Support Services, ubicado en 1099 Sunnydale Avenue, se entregan productos de supermercado de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. a residentes del código postal 94134 que tengan hijos de entre 0 y 17 años.

En Mission Action: Casa Colibri, en 5630 Mission Street, la distribución de alimentos está programada de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., el primer y tercer miércoles de cada mes. También está Self-Help for the Elderly, en 5050 Mission Street, de 1:30 p. m. a 4:30 p. m., cada dos semanas, para quienes puedan acreditar una dirección en el código postal 94112.

Se recomienda llamar antes de acudir para confirmar los horarios y la disponibilidad de alimentos. (Foto referencial: Magnific)

Lugares con alimentos gratis el 13 de agosto

El jueves 13 de agosto hay varias opciones, especialmente para residentes que cumplen determinados requisitos. APA Family Support Services, en 50 Raymond Avenue, entrega alimentos de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. a residentes del código postal 94134 que tengan hijos de 0 a 17 años.

También está Bayanihan Equity Center, en 616 Minna Street, que ofrece alimentos de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. el primer y tercer jueves de cada mes. El servicio está dirigido a residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades.

Chinatown YMCA, en 855 Sacramento Street, ofrece comidas de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. para residentes de 94108 o 94133, mientras que Curry Senior Center, en 520 Turk Street, distribuye alimentos de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. para residentes de 94102.

Antes de acudir a cualquiera de estos lugares, las autoridades recomiendan confirmar por teléfono el horario y la disponibilidad de alimentos.

Algunos programas tienen cupos, funcionan únicamente determinados días del mes o exigen comprobar residencia, edad, discapacidad o composición familiar.

Para quienes necesiten una opción abierta a todas las personas, Glide Foundation, Mother Brown’s Dining Room y St. Anthony’s Dining Room figuran entre los lugares que ofrecen comidas sin restricciones de elegibilidad específicas.