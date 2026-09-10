Si el dinero no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas como alimentación, hay una buena noticia si vives en San Francisco: diversas organizaciones entregarán despensas gratis del 11 al 13 de septiembre. Por lo tanto, si no tienes qué comer o llevar víveres a tu hogar para preparar la comida, puedes acercarte a uno de los puntos de distribución, cuyas direcciones y horarios de atención te los damos a conocer en esta nota. Cabe precisar que los alimentos disponibles dependerán de cada centro y de la existencia de productos al momento de la entrega.
Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos.
Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 11 de septiembre:
|Organización y zona
|Dirección
|Horario
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m.-6:00 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p.m.-4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m.-9:00 a.m.
5:00 p.m.-7:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.
ENTREGA SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 12 de septiembre:
|Organización y zona
|Dirección
|Horario
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p.m.-4:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m.-9:00 a.m.
4:00 p.m.-6:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.
ENTREGA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 13 de septiembre:
|Organización y zona
|Dirección
|Horario
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m.-9:00 a.m.
4:00 p.m.-6:00 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.