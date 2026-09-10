Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, distintas organizaciones distribuirán despensas sin costo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, distintas organizaciones distribuirán despensas sin costo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si el dinero no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas como alimentación, hay una buena noticia si vives : del 11 al 13 de septiembre. Por lo tanto, si no tienes qué comer o llevar víveres a tu hogar para preparar la comida, puedes acercarte a uno de los puntos de distribución, cuyas direcciones y horarios de atención te los damos a conocer en esta nota. Cabe precisar que los alimentos disponibles dependerán de cada centro y de la existencia de productos al momento de la entrega.

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Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos.

Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.

Un padre de familia junto a su menor hija recibiendo alimentos gratis en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un padre de familia junto a su menor hija recibiendo alimentos gratis en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026:

ENTREGA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 11 de septiembre:

Organización y zonaDirecciónHorario
Booker T. Washington (Western Addition)800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m.-6:00 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 p.m.-4:30 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m.-9:00 a.m.
5:00 p.m.-7:00 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.

ENTREGA SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 12 de septiembre:

Organización y zonaDirecciónHorario
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
Mission Action: The Little Market (Mission)1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 p.m.-4:00 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m.-9:00 a.m.
4:00 p.m.-6:00 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.

ENTREGA DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 13 de septiembre:

Organización y zonaDirecciónHorario
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m.-9:00 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
4:00 p.m.-5:00 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m.-9:00 a.m.
4:00 p.m.-6:00 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m.-8:00 a.m.
10:00 a.m.-1:30 p.m.

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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