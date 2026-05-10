Del 11 al 14 de mayo, varias organizaciones comunitarias ofrecerán alimentos gratuitos en distintos puntos de San Francisco para apoyar a residentes y familias que necesiten asistencia alimentaria. La iniciativa incluye entrega de despensas, cajas de comida y comidas preparadas en barrios como Chinatown, Tenderloin, Bayview, Civic Center y Excelsior.

Según San Francisco Human Services Agency, una de las opciones más accesibles es Glide Foundation, ubicada en 330 Ellis Street, en Tenderloin. Este centro ofrece comidas gratuitas todos los días, incluyendo del 11 al 14 de mayo, en horarios de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y 4:00 p.m. a 5:00 p.m., y está abierto para todas las personas sin requisitos de elegibilidad.

Otra alternativa disponible para todos es St. Anthony’s Foundation, en 121 Golden Gate Avenue, también en Tenderloin. Allí se sirven comidas diariamente entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:30 p.m., y 2:00 p.m. a 3:00 p.m. durante toda la semana.

Entre los puntos disponibles figuran Glide, St. Anthony’s, Mother Brown’s Dining Room y otros centros comunitarios de Chinatown, Bayview y Tenderloin. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

En Bayview, Mother Brown’s Dining Room ofrece desayunos y cenas gratis en 2111 Jennings Street. El servicio está disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., mientras que fines de semana cambia ligeramente el horario de la tarde.

El lunes 11 de mayo, residentes elegibles también pueden acudir a District 10 Community Market, ubicado en 5030 3rd Street, donde entregan despensas de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.. Este programa requiere cumplir criterios de elegibilidad que pueden revisarse antes de asistir.

Para el miércoles 13 de mayo, hay varias entregas de alimentos. Mission Action: Casa Colibri, en 5630 Mission Street, distribuirá groceries de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que APA Family Support Services realizará entrega en 1099 Sunnydale Avenue de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. para familias con niños de 0 a 17 años residentes del código postal 94134.

Autoridades recomiendan llamar antes de acudir para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También el miércoles habrá distribución en Self-Help for the Elderly, con dos puntos: 5050 Mission Street en Excelsior y 3133 Taraval Street en Sunset. Ambos ofrecen groceries de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. cada dos semanas y requieren comprobante de domicilio.

Las autoridades recomiendan llamar antes de acudir para confirmar disponibilidad de alimentos y horarios actualizados. Además, el San Francisco-Marin Food Bank mantiene programas de groceries semanales, cajas mensuales para adultos mayores y ayuda alimentaria de emergencia para personas con dirección en San Francisco, sin importar estatus migratorio.

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