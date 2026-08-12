Encontrar alimentos gratuitos puede ser una ayuda importante para las familias que atraviesan dificultades económicas. En San Francisco existen distintos programas comunitarios que ofrecen desde despensas y productos para llevar hasta comidas preparadas, con opciones dirigidas tanto a residentes en general como a adultos mayores, personas con discapacidades y familias con niños.

La San Francisco Human Services Agency informa que, para el viernes 14 de agosto, una de las alternativas disponibles es Booker T. Washington, ubicado en 800 Presidio Avenue, donde se entregan alimentos y también se ofrecen comidas de 3:30 p. m. a 6:00 p. m.

El servicio está dirigido a residentes de los códigos postales 94115 o 94102 y a personas que tengan un niño inscrito en un programa después de clases.

Ese mismo viernes, Bayanihan Equity Center, en 616 Minna Street, ofrece alimentos de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. durante el primer y tercer jueves de cada mes, por lo que su horario no corresponde al viernes 14.

En cambio, Farming Hope: Refettorio San Francisco, en 690 Van Ness Avenue, tiene distribución de alimentos los viernes de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., aunque se requiere una referencia de organizaciones asociadas.

También el viernes, The Richmond Neighborhood Center, ubicado en 741 30th Avenue, ofrece alimentos de 1:00 p. m. a 3:30 p. m. para residentes del código postal 94121.

Otra opción es Glide Foundation, en 330 Ellis Street, que ofrece comidas todos los días, incluidos viernes, sábado y domingo, en tres horarios: de 8:00 a. m. a 9:00 a. m., de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. El servicio está abierto para todos.

Entre los lugares disponibles están Glide Foundation, Mother Brown's Dining Room, St. Anthony's Dining Room, Booker T. Washington y Mission Action. (Foto referencial: Freepik)

Lugares disponibles durante el fin de semana

Para el sábado 15 de agosto, Mission Action: The Little Market, en 1050 South Van Ness Avenue, tiene distribución de alimentos de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. El programa está dirigido a residentes del código postal 94110.

Además, Mother Brown’s Dining Room, en 2111 Jennings Street, ofrece comidas los fines de semana de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., con acceso para todos.

El domingo 16 de agosto, algunas de las opciones que funcionan durante todo el fin de semana continúan disponibles.

Glide Foundation mantiene sus tres horarios habituales de comidas, mientras que Mother Brown’s Dining Room ofrece sus servicios de desayuno y tarde. St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, también atiende de lunes a domingo, con servicios de 7:00 a. m. a 8:00 a. m., 10:00 a. m. a 1:30 p. m. y 2:00 p. m. a 3:00 p. m., y está abierto para todos.

Antes de acudir, se recomienda llamar para confirmar los horarios y la disponibilidad de alimentos. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

¿Quién puede recibir estos alimentos?

Los requisitos cambian según el lugar. Algunos programas están reservados para residentes de determinados códigos postales, mientras que otros tienen condiciones relacionadas con la edad, discapacidad o presencia de niños en el hogar.

Por ejemplo, el servicio de Chinatown YMCA para adultos mayores y personas con discapacidades está disponible los viernes de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. para personas de 60 años o más o de 18 a 59 años que vivan con una discapacidad.

El San Francisco-Marin Food Bank también cuenta con un localizador para encontrar despensas semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar CalFresh.

Según la información proporcionada, pueden acceder a estos servicios las personas que tengan una dirección en San Francisco, sin importar su estatus migratorio.

Antes de acudir a cualquiera de estos lugares, es importante llamar para confirmar que todavía haya alimentos disponibles y verificar el horario, ya que los servicios pueden estar sujetos a disponibilidad.

La ciudad recomienda utilizar su directorio oficial para consultar las opciones de comida y despensas gratuitas y encontrar el punto más cercano según cada necesidad.