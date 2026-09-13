Si vives en San Francisco y necesitas apoyo para llevar comida a casa, varias organizaciones ofrecerán alimentos gratis entre el 14 y el 17 de septiembre. Habrá puntos de distribución de comestibles y comidas preparadas en barrios como Chinatown, Tenderloin, Bayview, Visitacion Valley, Excelsior, SoMa y Civic Center. En esta nota puedes consultar los lugares de reparto, sus direcciones y los horarios que atenderán.
Algunos centros atenderán a todas las personas, mientras que otros pedirán comprobante de domicilio, pertenecer a un código postal específico, tener hijos menores de edad, ser adulto mayor o contar con una recomendación de una organización asociada. A continuación, revisa los lugares, horarios y requisitos para saber cuál te corresponde.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 14 al jueves 17 de septiembre de 2026:
ENTREGA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 14 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services — Chinatown
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12:00 p.m. a 2:30 p.m.
|Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
|District 10 Community Market — Bayview
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. a 6:00 p.m.
|No se especifican requisitos
|Glide Foundation — Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room — Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 15 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Chinatown YMCA — Chinatown
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Farming Hope: Refettorio San Francisco — Civic Center
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Personas recomendadas por organizaciones asociadas
|Glide Foundation — Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room — Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 16 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services — Visitacion Valley
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
|Glide Foundation — Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: Casa Colibrí — Excelsior
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|No se especifican requisitos
|Mother Brown’s Dining Room — Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|Self-Help for the Elderly — Excelsior
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|1:30 p.m. a 4:30 p.m.
|Comprobante de domicilio en el código postal 94112
|Self-Help for the Elderly — Sunset
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|1:30 p.m. a 4:30 p.m.
|Comprobante de domicilio en el código postal 94116
|St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 17 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services — Visitacion Valley
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12:00 p.m. a 2:00 p.m.
|Residentes del código postal 94134; familias con hijos de 0 a 17 años
|Bayanihan Equity Center — SoMa
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3:00 p.m. a 4:30 p.m.
|Residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades
|Chinatown YMCA — Chinatown
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12:00 p.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Curry Senior Center — Tenderloin
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes del código postal 94102
|Glide Foundation — Tenderloin
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room — Bayview
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
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