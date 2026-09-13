Una muchacha en un punto de distribución de alimentos gratis en San Francisco. Ella se muestra agradecida con la persona que le hace entrega de víveres. Asimismo, se ve a varias personas recogiendo despensas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una muchacha en un punto de distribución de alimentos gratis en San Francisco. Ella se muestra agradecida con la persona que le hace entrega de víveres. Asimismo, se ve a varias personas recogiendo despensas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si vives en San Francisco y necesitas apoyo para llevar comida a casa, . Habrá y comidas preparadas en barrios como Chinatown, Tenderloin, Bayview, Visitacion Valley, Excelsior, SoMa y Civic Center. En esta nota puedes consultar los lugares de reparto, sus direcciones y los horarios que atenderán.

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Algunos centros atenderán a todas las personas, mientras que otros pedirán comprobante de domicilio, pertenecer a un código postal específico, tener hijos menores de edad, ser adulto mayor o contar con una recomendación de una organización asociada. A continuación, revisa los lugares, horarios y requisitos para saber cuál te corresponde.

Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, distintas organizaciones distribuirán despensas sin costo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchas familias de San Francisco tienen dificultades para cubrir necesidades esenciales, entre ellas la compra de comida. Para apoyar a quienes lo necesitan, distintas organizaciones distribuirán despensas sin costo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 14 al jueves 17 de septiembre de 2026:

ENTREGA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 14 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services — Chinatown518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. a 2:30 p.m.Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
District 10 Community Market — Bayview5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. a 6:00 p.m.No se especifican requisitos
Glide Foundation — Tenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room — Bayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 15 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Chinatown YMCA — Chinatown855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Farming Hope: Refettorio San Francisco — Civic Center690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941025:00 p.m. a 7:00 p.m.Personas recomendadas por organizaciones asociadas
Glide Foundation — Tenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room — Bayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 16 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services — Visitacion Valley1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341:00 p.m. a 3:00 p.m.Residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
Glide Foundation — Tenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mission Action: Casa Colibrí — Excelsior5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129:00 a.m. a 12:00 p.m.No se especifican requisitos
Mother Brown’s Dining Room — Bayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
Self-Help for the Elderly — Excelsior5050 Mission Street, San Francisco, CA 941121:30 p.m. a 4:30 p.m.Comprobante de domicilio en el código postal 94112
Self-Help for the Elderly — Sunset3133 Taraval Street, San Francisco, CA 941161:30 p.m. a 4:30 p.m.Comprobante de domicilio en el código postal 94116
St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 17 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services — Visitacion Valley50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412:00 p.m. a 2:00 p.m.Residentes del código postal 94134; familias con hijos de 0 a 17 años
Bayanihan Equity Center — SoMa616 Minna Street, San Francisco, CA 941033:00 p.m. a 4:30 p.m.Residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades
Chinatown YMCA — Chinatown855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. a 1:00 p.m.Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Curry Senior Center — Tenderloin520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes del código postal 94102
Glide Foundation — Tenderloin330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room — Bayview2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC) — Bayview4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. a 1:00 p.m.Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room — Tenderloin121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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