Encontrar alimentos gratis en San Francisco puede marcar una gran diferencia en momentos donde el presupuesto se ajusta más de lo esperado. Entre el 14 y el 19 de abril, diversas organizaciones comunitarias, en coordinación con el SF-Marin Food Bank, activan múltiples puntos de distribución en distintos barrios. Estas entregas incluyen frutas, verduras frescas y productos básicos, y están diseñadas para que cualquier persona que lo necesite pueda acceder sin complicaciones. Con una red de más de 250 despensas en toda la ciudad, conocer las direcciones y horarios específicos puede ayudarte a aprovechar mejor esta ayuda durante la semana.
📍 Puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco
A continuación, algunos de los lugares donde puedes encontrar alimentos gratis durante esta semana:
|Lugar
|Dirección
|Días
|Horario
|City Team Food Pantry
|164 6th St, San Francisco, CA 94103
|Lunes
|8:30 a.m. – 11:00 a.m.
|SF-Marin Food Bank (sede)
|900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107
|Lunes a viernes
|8:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Illinois Warehouse
|1050 Marin St, San Francisco, CA 94107
|Lunes a sábado
|8:00 a.m. – 2:00 p.m.
|APA Family Support Services
|518 Grant Ave, San Francisco, CA
|Variable
|Horario variable
|Dr. MLK Jr. Academy (distribuciones comunitarias)
|350 Girard St, San Francisco, CA 94134
|Según calendario
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Western Addition Community Market
|1101 McAllister St, San Francisco, CA 94115
|Según calendario
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
🗓️ Otros puntos frecuentes durante la semana
Además de las direcciones anteriores, el calendario del SF-Marin Food Bank incluye entregas en distintos espacios comunitarios:
- Iglesias como centros de distribución (ej. Baptist Church o Salvation Army)
- Escuelas como Dr. MLK Jr. Academy
- Mercados comunitarios como Western Addition Community Market
- Centros vecinales en zonas como Mission, Bayview y Tenderloin
Los horarios más comunes van desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., aunque algunos puntos pueden extenderse hasta el mediodía.
⚠️ Recomendaciones importantes
- Llega temprano: los alimentos se entregan hasta agotar stock.
- Lleva bolsa o carrito para transportar productos.
- Lleva una identificación con foto y, si no está actualizada, acompáñala con un comprobante de domicilio.
- Los horarios pueden cambiar ligeramente, por lo que conviene verificar el mismo día.
El SF-Marin Food Bank ofrece un Localizador de Alimentos que facilita encontrar asistencia alimentaria tanto en San Francisco como en Marin County. A través de esta herramienta, las personas pueden ubicar puntos de alimentos gratis semanales, acceder a cajas especiales para adultos mayores o situaciones de emergencia, e incluso recibir orientación para inscribirse en el programa CalFresh. Además, el banco de alimentos reafirma su compromiso de brindar apoyo a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.
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