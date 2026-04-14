Llega temprano a los puntos de alimentos gratis en San Francisco, ya que se entregan hasta agotar existencias. | Crédito: SF-Marin Food Bank
Llega temprano a los puntos de alimentos gratis en San Francisco, ya que se entregan hasta agotar existencias. | Crédito: SF-Marin Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar alimentos gratis en San Francisco puede marcar una gran diferencia en momentos donde el presupuesto se ajusta más de lo esperado. Entre el 14 y el 19 de abril, diversas organizaciones comunitarias, en coordinación con el SF-Marin Food Bank, activan múltiples puntos de distribución en distintos barrios. Estas entregas incluyen frutas, verduras frescas y productos básicos, y están diseñadas para que cualquier persona que lo necesite pueda acceder sin complicaciones. Con una red de más de 250 despensas en toda la ciudad, conocer las direcciones y horarios específicos puede ayudarte a aprovechar mejor esta ayuda durante la semana.

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📍 Puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco

A continuación, algunos de los lugares donde puedes encontrar alimentos gratis durante esta semana:

LugarDirecciónDíasHorario
City Team Food Pantry164 6th St, San Francisco, CA 94103Lunes8:30 a.m. – 11:00 a.m.
SF-Marin Food Bank (sede)900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107Lunes a viernes8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Illinois Warehouse1050 Marin St, San Francisco, CA 94107Lunes a sábado8:00 a.m. – 2:00 p.m.
APA Family Support Services518 Grant Ave, San Francisco, CAVariableHorario variable
Dr. MLK Jr. Academy (distribuciones comunitarias)350 Girard St, San Francisco, CA 94134Según calendario9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Western Addition Community Market1101 McAllister St, San Francisco, CA 94115Según calendario10:00 a.m. – 1:00 p.m.

🗓️ Otros puntos frecuentes durante la semana

Además de las direcciones anteriores, el calendario del SF-Marin Food Bank incluye entregas en distintos espacios comunitarios:

  • Iglesias como centros de distribución (ej. Baptist Church o Salvation Army)
  • Escuelas como Dr. MLK Jr. Academy
  • Mercados comunitarios como Western Addition Community Market
  • Centros vecinales en zonas como Mission, Bayview y Tenderloin

Los horarios más comunes van desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., aunque algunos puntos pueden extenderse hasta el mediodía.

Lleva bolsas o carrito para recoger alimentos gratis en San Francisco y ten lista tu identificación. | Crédito: SF-Marin Food Bank
Lleva bolsas o carrito para recoger alimentos gratis en San Francisco y ten lista tu identificación. | Crédito: SF-Marin Food Bank

⚠️ Recomendaciones importantes

  • Llega temprano: los alimentos se entregan hasta agotar stock.
  • Lleva bolsa o carrito para transportar productos.
  • Lleva una identificación con foto y, si no está actualizada, acompáñala con un comprobante de domicilio.
  • Los horarios pueden cambiar ligeramente, por lo que conviene verificar el mismo día.
Verifica el horario de alimentos gratis en San Francisco el mismo día, porque puede haber cambios. | Crédito: SF-Marin Food Bank
Verifica el horario de alimentos gratis en San Francisco el mismo día, porque puede haber cambios. | Crédito: SF-Marin Food Bank

El SF-Marin Food Bank ofrece un que facilita encontrar asistencia alimentaria tanto en San Francisco como en Marin County. A través de esta herramienta, las personas pueden ubicar puntos de alimentos gratis semanales, acceder a cajas especiales para adultos mayores o situaciones de emergencia, e incluso recibir orientación para inscribirse en el programa CalFresh. Además, el banco de alimentos reafirma su compromiso de brindar apoyo a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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