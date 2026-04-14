Encontrar alimentos gratis en San Francisco puede marcar una gran diferencia en momentos donde el presupuesto se ajusta más de lo esperado. Entre el 14 y el 19 de abril, diversas organizaciones comunitarias, en coordinación con el SF-Marin Food Bank, activan múltiples puntos de distribución en distintos barrios. Estas entregas incluyen frutas, verduras frescas y productos básicos, y están diseñadas para que cualquier persona que lo necesite pueda acceder sin complicaciones. Con una red de más de 250 despensas en toda la ciudad, conocer las direcciones y horarios específicos puede ayudarte a aprovechar mejor esta ayuda durante la semana.

📍 Puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco

A continuación, algunos de los lugares donde puedes encontrar alimentos gratis durante esta semana:

Lugar Dirección Días Horario City Team Food Pantry 164 6th St, San Francisco, CA 94103 Lunes 8:30 a.m. – 11:00 a.m. SF-Marin Food Bank (sede) 900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107 Lunes a viernes 8:30 a.m. – 5:00 p.m. Illinois Warehouse 1050 Marin St, San Francisco, CA 94107 Lunes a sábado 8:00 a.m. – 2:00 p.m. APA Family Support Services 518 Grant Ave, San Francisco, CA Variable Horario variable Dr. MLK Jr. Academy (distribuciones comunitarias) 350 Girard St, San Francisco, CA 94134 Según calendario 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Western Addition Community Market 1101 McAllister St, San Francisco, CA 94115 Según calendario 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

🗓️ Otros puntos frecuentes durante la semana

Además de las direcciones anteriores, el calendario del SF-Marin Food Bank incluye entregas en distintos espacios comunitarios:

Iglesias como centros de distribución (ej. Baptist Church o Salvation Army)

Escuelas como Dr. MLK Jr. Academy

Mercados comunitarios como Western Addition Community Market

Centros vecinales en zonas como Mission, Bayview y Tenderloin

Los horarios más comunes van desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., aunque algunos puntos pueden extenderse hasta el mediodía.

Lleva bolsas o carrito para recoger alimentos gratis en San Francisco y ten lista tu identificación. | Crédito: SF-Marin Food Bank

⚠️ Recomendaciones importantes

Llega temprano: los alimentos se entregan hasta agotar stock.

Lleva bolsa o carrito para transportar productos.

Lleva una identificación con foto y, si no está actualizada, acompáñala con un comprobante de domicilio .

y, si no está actualizada, acompáñala con un . Los horarios pueden cambiar ligeramente, por lo que conviene verificar el mismo día.

Verifica el horario de alimentos gratis en San Francisco el mismo día, porque puede haber cambios. | Crédito: SF-Marin Food Bank

El SF-Marin Food Bank ofrece un Localizador de Alimentos que facilita encontrar asistencia alimentaria tanto en San Francisco como en Marin County. A través de esta herramienta, las personas pueden ubicar puntos de alimentos gratis semanales, acceder a cajas especiales para adultos mayores o situaciones de emergencia, e incluso recibir orientación para inscribirse en el programa CalFresh. Además, el banco de alimentos reafirma su compromiso de brindar apoyo a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!