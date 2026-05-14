Los puntos de alimentos gratis en San Francisco atenderán tanto a residentes locales como a personas en situación vulnerable. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Encontrar alimentos gratis en puede ser un alivio importante para muchas familias y personas que necesitan apoyo para cubrir sus gastos básicos. Del 15 al 17 de mayo, diferentes organizaciones comunitarias, comedores y centros vecinales estarán entregando despensas gratuitas y comidas preparadas en varios puntos de la ciudad, incluyendo zonas como Tenderloin, Bayview, Mission y Western Addition. La información fue compartida por la San Francisco Human Services Agency, que recomienda llamar antes de acudir para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos. Algunos programas están abiertos para cualquier persona, mientras que otros tienen requisitos específicos relacionados con edad, discapacidad o código postal.

Además de las despensas comunitarias, el San Francisco-Marin Food Bank continúa ofreciendo alimentos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad para personas con dirección en San Francisco, sin importar su estatus migratorio.

Varias organizaciones entregarán alimentos gratis en San Francisco con horarios confirmados para familias y adultos mayores. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Recomendaciones antes de acudir por alimentos gratis en San Francisco

La San Francisco Human Services Agency recomienda comunicarse con cada centro antes de asistir, ya que los horarios pueden cambiar y algunos puntos tienen cupos limitados o requisitos específicos de elegibilidad.

También recuerda que ciertos programas entregan alimentos únicamente a residentes de determinados códigos postales o a personas referidas por organizaciones comunitarias.

Por otro lado, quienes necesiten apoyo continuo pueden buscar más puntos de distribución a través del programa del San Francisco-Marin Food Bank, que ofrece despensas semanales, cajas de comida para adultos mayores y ayuda para solicitar beneficios de CalFresh.

Los programas de alimentos gratis en San Francisco incluyen despensas comunitarias y comidas preparadas en diferentes barrios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Dónde dan alimentos gratis en San Francisco del 15 al 17 de mayo

DíaLugarTipo de ayudaDirecciónHorariosRequisitos
Viernes 15 de mayoBooker T. Washington (Western Addition)Despensas800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. – 6:00 p.m.Vivir en 94115 o 94102, o tener un hijo en programa afterschool
Booker T. Washington (Western Addition)Comidas800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. – 6:00 p.m.Vivir en 94115 o tener un hijo en programa afterschool
Chinatown YMCAComidas para adultos mayores y personas con discapacidad855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810:00 a.m. – 1:00 p.m.Personas de 60+ o de 18 a 59 años con discapacidad
District 10 Community Market (Bayview)Despensas5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. – 6:00 p.m.Revisar requisitos en district10market.com/eligibility
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)Despensas690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 p.m. – 4:30 p.m.Referidos por organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin)Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m. / 11:30 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 5:00 p.m.Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m. y 5:00 p.m. – 7:00 p.m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m. / 10:00 a.m. – 1:30 p.m. / 2:00 p.m. – 3:00 p.m.Todos son bienvenidos
The Richmond Neighborhood CenterDespensas741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211:00 p.m. – 3:30 p.m.Residente del código postal 94121
Sábado 16 de mayoMission Action: The Little Market (Mission)Despensas1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 p.m. – 4:00 p.m.Residente del código postal 94110
Glide Foundation (Tenderloin)Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m. / 11:30 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 5:00 p.m.Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m. y 4:00 p.m. – 6:00 p.m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m. / 10:00 a.m. – 1:30 p.m. / 2:00 p.m. – 3:00 p.m.Todos son bienvenidos
Domingo 17 de mayoGlide Foundation (Tenderloin)Comidas330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m. / 11:30 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 5:00 p.m.Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)Comidas2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m. y 4:00 p.m. – 6:00 p.m.Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)Comidas121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m. / 10:00 a.m. – 1:30 p.m. / 2:00 p.m. – 3:00 p.m.Todos son bienvenidos

Los programas de alimentos gratis en Estados Unidos se han convertido en un apoyo clave para miles de familias que enfrentan dificultades económicas o buscan reducir gastos en comida.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

