Si estos días tienes un presupuesto ajustado para comprar alimentos y vives en San Francisco, esta información puede ayudarte: diversas organizaciones entregarán comida gratis del 16 al 19 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. A continuación, te compartimos las direcciones de los centros de distribución y sus horarios para que sepas dónde y cuándo acudir, o puedas pasarle la información a alguien que la necesite.
Cabe precisar que antes de asistir debes revisar los requisitos de cada jornada, ya que algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 16 al jueves 19 de noviembre de 2026:
ENTREGA LUNES 16 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 16 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Chinatown)
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|De 12 p. m. a 2:30 p. m.
|Entrega de alimentos. Para residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años.
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|De 1 p. m. a 6 p. m.
|Entrega de alimentos. Consulta los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|De 8 a. m. a 9 a. m.
De 11:30 a. m. a 1 p. m.
De 4 p. m. a 5 p. m.
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|De 7 a. m. a 9 a. m.
De 5 p. m. a 7 p. m.
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|De 11 a. m. a 1 p. m.
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|De 7 a. m. a 8 a. m.
De 10 a. m. a 1:30 p. m.
De 2 p. m. a 3 p. m.
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
ENTREGA MARTES 17 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 17 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|De 11 am a 1 pm
|Entrega de alimentos. Para residentes de los códigos postales 94108 o 94133.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|De 5 pm a 7 pm
|Comidas preparadas. Se requiere recomendación de una organización asociada.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|De 8 am a 9 am
De 11:30 am a 1 pm
De 4 pm a 5 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|De 7 am a 9 am
De 5 pm a 7 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|De 11 am a 1 pm
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|De 7 am a 8 am
De 10 am a 1:30 pm
De 2 pm a 3 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
ENTREGA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 18 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|De 1 pm a 3 pm
|Entrega de alimentos. Para residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|De 8 am a 9 am
De 11:30 am a 1 pm
De 4 pm a 5 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|Mission Action: Casa Colibri (Excelsior)
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|De 9 am a 12 pm (mediodía)
|Entrega de alimentos. No se especifican requisitos en la información proporcionada.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|De 7 am a 9 am
De 5 pm a 7 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|De 11 am a 1 pm
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas.
|Self-Help for the Elderly (Excelsior)
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|De 1:30 pm a 4:30 pm
|Entrega de alimentos. Se requiere comprobante de domicilio en el código postal 94112.
|Self-Help for the Elderly (Sunset)
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|De 1:30 pm a 4:30 pm
|Entrega de alimentos. Se requiere comprobante de domicilio en el código postal 94116.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|De 7 am a 8 am
De 10 am a 1:30 pm
De 2 pm a 3 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
ENTREGA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 19 de noviembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|De 12 pm a 2 pm
|Entrega de alimentos. Para familias residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años.
|Bayanihan Equity Center (SoMa)
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|De 3 pm a 4:30 pm
|Entrega de alimentos. Dirigida a residentes de San Francisco de 60 años o más y a personas con discapacidades.
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|De 12 pm a 1 pm
|Comidas preparadas. Para residentes de los códigos postales 94108 o 94133.
|Curry Senior Center (Tenderloin)
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|De 10 am a 1 pm
|Entrega de alimentos. Para residentes del código postal 94102.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|De 8 am a 9 am
De 11:30 am a 1 pm
De 4 pm a 5 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|De 7 am a 9 am
De 5 pm a 7 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|De 11 am a 1 pm
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|De 7 am a 8 am
De 10 am a 1:30 pm
De 2 pm a 3 pm
|Comidas preparadas. Todos son bienvenidos.
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