Distintas organizaciones de San Francisco ofrecen comidas y víveres gratuitos a personas que necesitan asistencia alimentaria. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Distintas organizaciones de San Francisco ofrecen comidas y víveres gratuitos a personas que necesitan asistencia alimentaria. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

San Francisco cuenta esta semana con distintos puntos donde las personas pueden conseguir comidas preparadas y víveres gratis. Entre el lunes 17 y el jueves 20 de agosto, varias organizaciones comunitarias ofrecerán ayuda alimentaria en diferentes zonas de la ciudad, aunque algunos lugares tienen requisitos de elegibilidad.

El San Francisco-Marin Food Bank distribuye productos de despensa gratuitos en distintos puntos de la ciudad. permite encontrar entregas semanales de alimentos, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar CalFresh.

El programa está disponible para personas con una dirección en San Francisco, independientemente de su estatus migratorio.

Estos son algunos puntos para conseguir alimentos gratis

La lista oficial incluye centros en Chinatown, Visitacion Valley, SoMa, Western Addition, Bayview, Mission, Excelsior y otras zonas. Los horarios y requisitos varían según cada organización, por lo que es importante revisar la información antes de trasladarse.

APA Family Support Services – Chinatown518 Grant Ave.Lunes, 12:00 p. m.–2:30 p. m.Residentes de 94133 o 94108 con niños de 0-17 años
Chinatown YMCA855 Sacramento St.Martes, 11:00 a. m.–1:00 p. m.Residentes de 94108 o 94133
District 10 Community Market5030 3rd St.Lunes y viernes, 1:00–6:00 p. m.Según requisitos del mercado
Mission Action: The Little Market1050 S. Van Ness Ave.Sábado, 12:00–4:00 p. m.Residentes de 94110
The Richmond Neighborhood Center741 30th Ave.Viernes, 1:00–3:30 p. m.Residentes de 94121

Algunos centros ofrecen comidas preparadas en lugar de productos para llevar. Entre ellos se encuentra Glide Foundation, en 330 Ellis Street, que recibe a todas las personas y ofrece comidas de lunes a domingo en varios horarios. St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, también atiende a todos los visitantes durante diferentes franjas horarias todos los días.

Los servicios están disponibles en diferentes zonas de la ciudad y algunos centros atienden a todos, mientras otros tienen requisitos específicos. (Pexels / Imagen referencial)
Los servicios están disponibles en diferentes zonas de la ciudad y algunos centros atienden a todos, mientras otros tienen requisitos específicos. (Pexels / Imagen referencial)

Más opciones de comida y víveres

Mother Brown’s Dining Room, ubicado en Bayview, ofrece comidas de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., mientras que los fines de semana funciona de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. El servicio está disponible para todos.

También hay opciones específicas para adultos mayores, personas con discapacidades y familias con niños. Chinatown YMCA, por ejemplo, tiene un servicio de comidas para personas de 60 años o más y para quienes tienen entre 18 y 59 años y viven con una discapacidad.

APA Family Support ServicesVisitacion ValleyJueves, 12:00–2:00 p. m.; familias con niños
Bayanihan Equity CenterSoMaJueves, 3:00–4:30 p. m.; adultos mayores y personas con discapacidades
Curry Senior CenterTenderloinJueves, 10:00 a. m.–1:00 p. m.
Farming Hope: RefettorioCivic CenterMartes, 5:00–7:00 p. m.; con referencia de organizaciones asociadas
Self-Help for the ElderlyExcelsior/SunsetMiércoles, 1:30–4:30 p. m.; cada dos semanas

Es importante tener en cuenta que no todos los centros tienen atención durante los cuatro días indicados y algunos funcionan solamente en fechas específicas del mes o cada dos semanas. Por ello, la información debe comprobarse antes de acudir.

Las autoridades locales recomiendan llamar previamente para confirmar que todavía haya alimentos disponibles y que el horario no haya cambiado.

La página oficial de San Francisco también permite consultar el directorio completo de lugares que ofrecen comidas y víveres gratuitos, así como sus requisitos de elegibilidad.

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