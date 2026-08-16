San Francisco cuenta esta semana con distintos puntos donde las personas pueden conseguir comidas preparadas y víveres gratis. Entre el lunes 17 y el jueves 20 de agosto, varias organizaciones comunitarias ofrecerán ayuda alimentaria en diferentes zonas de la ciudad, aunque algunos lugares tienen requisitos de elegibilidad.
El San Francisco-Marin Food Bank distribuye productos de despensa gratuitos en distintos puntos de la ciudad. Su localizador permite encontrar entregas semanales de alimentos, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para solicitar CalFresh.
El programa está disponible para personas con una dirección en San Francisco, independientemente de su estatus migratorio.
Estos son algunos puntos para conseguir alimentos gratis
La lista oficial incluye centros en Chinatown, Visitacion Valley, SoMa, Western Addition, Bayview, Mission, Excelsior y otras zonas. Los horarios y requisitos varían según cada organización, por lo que es importante revisar la información antes de trasladarse.
|APA Family Support Services – Chinatown
|518 Grant Ave.
|Lunes, 12:00 p. m.–2:30 p. m.
|Residentes de 94133 o 94108 con niños de 0-17 años
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento St.
|Martes, 11:00 a. m.–1:00 p. m.
|Residentes de 94108 o 94133
|District 10 Community Market
|5030 3rd St.
|Lunes y viernes, 1:00–6:00 p. m.
|Según requisitos del mercado
|Mission Action: The Little Market
|1050 S. Van Ness Ave.
|Sábado, 12:00–4:00 p. m.
|Residentes de 94110
|The Richmond Neighborhood Center
|741 30th Ave.
|Viernes, 1:00–3:30 p. m.
|Residentes de 94121
Algunos centros ofrecen comidas preparadas en lugar de productos para llevar. Entre ellos se encuentra Glide Foundation, en 330 Ellis Street, que recibe a todas las personas y ofrece comidas de lunes a domingo en varios horarios. St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, también atiende a todos los visitantes durante diferentes franjas horarias todos los días.
Más opciones de comida y víveres
Mother Brown’s Dining Room, ubicado en Bayview, ofrece comidas de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., mientras que los fines de semana funciona de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. El servicio está disponible para todos.
También hay opciones específicas para adultos mayores, personas con discapacidades y familias con niños. Chinatown YMCA, por ejemplo, tiene un servicio de comidas para personas de 60 años o más y para quienes tienen entre 18 y 59 años y viven con una discapacidad.
|APA Family Support Services
|Visitacion Valley
|Jueves, 12:00–2:00 p. m.; familias con niños
|Bayanihan Equity Center
|SoMa
|Jueves, 3:00–4:30 p. m.; adultos mayores y personas con discapacidades
|Curry Senior Center
|Tenderloin
|Jueves, 10:00 a. m.–1:00 p. m.
|Farming Hope: Refettorio
|Civic Center
|Martes, 5:00–7:00 p. m.; con referencia de organizaciones asociadas
|Self-Help for the Elderly
|Excelsior/Sunset
|Miércoles, 1:30–4:30 p. m.; cada dos semanas
Es importante tener en cuenta que no todos los centros tienen atención durante los cuatro días indicados y algunos funcionan solamente en fechas específicas del mes o cada dos semanas. Por ello, la información debe comprobarse antes de acudir.
Las autoridades locales recomiendan llamar previamente para confirmar que todavía haya alimentos disponibles y que el horario no haya cambiado.
La página oficial de San Francisco también permite consultar el directorio completo de lugares que ofrecen comidas y víveres gratuitos, así como sus requisitos de elegibilidad.