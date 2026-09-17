La inflación continúa afectando el presupuesto de muchas familias, que hacen esfuerzos para cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, para algunas personas el dinero no alcanza ni siquiera para comprar comida. Si vives en San Francisco y necesitas apoyo para llevar víveres a casa, varias organizaciones distribuirán despensas gratis del 18 al 20 de septiembre. A continuación, te compartimos los puntos de entrega, direcciones y horarios de atención. Ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos. Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 18 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Booker T. Washington (Western Addition) —
Groceries
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
|Booker T. Washington (Western Addition) —
Meals
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residente del código postal 94115 o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
|Chinatown YMCA —
Meals for Seniors & People with Disabilities
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Personas de 60 años o más, o de 18 a 59 años que viven con una discapacidad
|District 10 Community Market (Bayview) —
Groceries
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Consulta los requisitos de elegibilidad en district10market.com/eligibility
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) —
Groceries
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p.m. a 4:30 p.m.
|Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|The Richmond Neighborhood Center —
Groceries
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 p.m. a 3:30 p.m.
|Residente del código postal 94121
ENTREGA SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 19 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: The Little Market (Mission) —
Groceries
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p.m. a 4:00 p.m.
|Residente del código postal 94110
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 20 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-MarinFood Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.