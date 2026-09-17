Una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco, hasta donde llegaron varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco, hasta donde llegaron varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

La inflación continúa afectando el presupuesto de muchas familias, que hacen esfuerzos para cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, para algunas personas el dinero no alcanza ni siquiera para comprar comida. y necesitas apoyo para llevar víveres a casa, varias del 18 al 20 de septiembre. A continuación, te compartimos los puntos de entrega, direcciones y horarios de atención. Ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.

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Las despensas pueden incluir frutas y verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos. Aunque estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, es recomendable confirmar las condiciones de cada organización antes de acudir. Algunos puntos podrían pedir una identificación u otros documentos para completar el registro.

Una muchacha en un punto de distribución de alimentos gratis en San Francisco. Ella se muestra agradecida con la persona que le hace entrega de víveres. Asimismo, se ve a varias personas recogiendo despensas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una muchacha en un punto de distribución de alimentos gratis en San Francisco. Ella se muestra agradecida con la persona que le hace entrega de víveres. Asimismo, se ve a varias personas recogiendo despensas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre de 2026:

ENTREGA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 18 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Booker T. Washington (Western Addition) —
Groceries		800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. a 6:00 p.m.Residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
Booker T. Washington (Western Addition) —
Meals		800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. a 6:00 p.m.Residente del código postal 94115 o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
Chinatown YMCA —
Meals for Seniors & People with Disabilities		855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810:00 a.m. a 1:00 p.m.Personas de 60 años o más, o de 18 a 59 años que viven con una discapacidad
District 10 Community Market (Bayview) —
Groceries		5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. a 6:00 p.m.Consulta los requisitos de elegibilidad en district10market.com/eligibility
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) —
Groceries		690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 p.m. a 4:30 p.m.Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos
The Richmond Neighborhood Center —
Groceries		741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211:00 p.m. a 3:30 p.m.Residente del código postal 94121

ENTREGA SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 19 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mission Action: The Little Market (Mission) —
Groceries		1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 p.m. a 4:00 p.m.Residente del código postal 94110
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 20 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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