Miles de familias en San Francisco pueden acceder a alimentos gratuitos este fin de semana gracias a una red de organizaciones comunitarias que reparten despensas y comidas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, coordinada en parte por el San Francisco-Marin Food Bank, busca llegar a residentes de todas las edades, sin importar su estatus migratorio.

Del viernes 21 al domingo 23 de agosto, varios centros comunitarios abrirán sus puertas para entregar víveres o servir comidas calientes. Antes de acudir a cualquier ubicación, se recomienda llamar con anticipación para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos, ya que estos pueden variar según la demanda del día.

Viernes 21 de agosto

Ese día, Booker T. Washington, en Western Addition, entregará despensas y ofrecerá comidas de 3:30 p.m. a 6:00 p.m., disponibles para residentes de los códigos postales 94115 y 94102, o familias con hijos en programas después de clases.

En el mismo horario, The Richmond Neighborhood Center repartirá víveres de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. para residentes del 94121. Farming Hope, en Civic Center, también entregará despensas de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., aunque solo para personas referidas por organizaciones asociadas.

El viernes, Booker T. Washington, The Richmond Neighborhood Center y Farming Hope entregan víveres. El sábado, Mission Action: The Little Market abre en el Distrito Mission, mientras que el domingo, Glide Foundation, St. Anthony's Dining Room y Mother Brown's Dining Room sirven comidas sin restricciones. (Foto referencial: Magnific)

Sábado 22 de agosto y domingo 23 de agosto

Mission Action: The Little Market, en el Distrito Mission, abrirá de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. para entregar víveres a residentes del código postal 94110.

Tres comedores que atienden todos los días de la semana estarán disponibles: Glide Foundation, en el Tenderloin, sirve comidas de 8:00 a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 5:00 p.m., abierto a cualquier persona sin restricciones. St. Anthony’s Dining Room, también en el Tenderloin, ofrece comidas en varios horarios entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. Mother Brown’s Dining Room, en Bayview, atiende de 7:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. los fines de semana, también sin requisitos de elegibilidad.

Cómo encontrar más ubicaciones

Para quienes buscan opciones adicionales según su zona de residencia, el San Francisco-Marin Food Bank cuenta con un localizador en línea que permite ubicar despensas semanales, cajas de alimentos mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para tramitar CalFresh, el programa de estampillas de comida.

El requisito principal para acceder a estos servicios es contar con una dirección en San Francisco, independientemente del estatus migratorio.

El Food Bank también ofrece un localizador en línea para encontrar más opciones según el código postal de residencia. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Muchas de estas ubicaciones tienen restricciones de elegibilidad según el código postal, la edad o la composición familiar, por lo que se recomienda revisar los requisitos específicos de cada centro antes de asistir.

Sin embargo, opciones como Glide Foundation, St. Anthony’s Dining Room y Mother Brown’s Dining Room están abiertas a cualquier persona, sin necesidad de comprobar residencia o ingresos.