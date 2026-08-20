Miles de familias en San Francisco pueden acceder a alimentos gratuitos este fin de semana gracias a una red de organizaciones comunitarias que reparten despensas y comidas en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa, coordinada en parte por el San Francisco-Marin Food Bank, busca llegar a residentes de todas las edades, sin importar su estatus migratorio.
Del viernes 21 al domingo 23 de agosto, varios centros comunitarios abrirán sus puertas para entregar víveres o servir comidas calientes. Antes de acudir a cualquier ubicación, se recomienda llamar con anticipación para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos, ya que estos pueden variar según la demanda del día.
Viernes 21 de agosto
Ese día, Booker T. Washington, en Western Addition, entregará despensas y ofrecerá comidas de 3:30 p.m. a 6:00 p.m., disponibles para residentes de los códigos postales 94115 y 94102, o familias con hijos en programas después de clases.
En el mismo horario, The Richmond Neighborhood Center repartirá víveres de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. para residentes del 94121. Farming Hope, en Civic Center, también entregará despensas de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., aunque solo para personas referidas por organizaciones asociadas.
Sábado 22 de agosto y domingo 23 de agosto
Mission Action: The Little Market, en el Distrito Mission, abrirá de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. para entregar víveres a residentes del código postal 94110.
Tres comedores que atienden todos los días de la semana estarán disponibles: Glide Foundation, en el Tenderloin, sirve comidas de 8:00 a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 5:00 p.m., abierto a cualquier persona sin restricciones. St. Anthony’s Dining Room, también en el Tenderloin, ofrece comidas en varios horarios entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. Mother Brown’s Dining Room, en Bayview, atiende de 7:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. los fines de semana, también sin requisitos de elegibilidad.
Cómo encontrar más ubicaciones
Para quienes buscan opciones adicionales según su zona de residencia, el San Francisco-Marin Food Bank cuenta con un localizador en línea que permite ubicar despensas semanales, cajas de alimentos mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y ayuda para tramitar CalFresh, el programa de estampillas de comida.
El requisito principal para acceder a estos servicios es contar con una dirección en San Francisco, independientemente del estatus migratorio.
Muchas de estas ubicaciones tienen restricciones de elegibilidad según el código postal, la edad o la composición familiar, por lo que se recomienda revisar los requisitos específicos de cada centro antes de asistir.
Sin embargo, opciones como Glide Foundation, St. Anthony’s Dining Room y Mother Brown’s Dining Room están abiertas a cualquier persona, sin necesidad de comprobar residencia o ingresos.