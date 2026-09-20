Una mujer inmigrante junto a su menor hijo recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una mujer inmigrante junto a su menor hijo recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás atravesando por una difícil situación económica que te ha llevado incluso a no tener dinero para comprar comida, hay una noticia que te aliviará si vives en San Francisco: varias organizaciones repartirán . Las despensas incluyen verduras, frutas, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos. A continuación, te damos a conocer las para que puedas acercarte.

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Recuerda llevar tu identificación, ya que en algunos puntos podrían pedirte algún documento para completar el registro.

A pesar de que estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, cualquier persona puede acercarse. Ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.

Una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco, hasta donde llegaron varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco, hasta donde llegaron varias personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 21 al jueves 24 de septiembre de 2026:

ENTREGA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 21 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Chinatown) – Groceries518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. – 2:30 p.m.Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
District 10 Community Market (Bayview) – Groceries5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. – 6:00 p.m.Revisar los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Dirigido a residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 22 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Chinatown YMCA – Groceries855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811:00 a.m. – 1:00 p.m.Dirigido a residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Meals690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941025:00 p.m. – 7:00 p.m.Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 23 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341:00 p.m. – 3:00 p.m.Para residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mission Action: Casa Colibrí (Excelsior) – Groceries5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129:00 a.m. – 12:00 p.m.No se especifican requisitos en la información proporcionada
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
Self-Help for the Elderly (Excelsior) – Groceries5050 Mission Street, San Francisco, CA 941121:30 p.m. – 4:30 p.m.Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94112
Self-Help for the Elderly (Sunset) – Groceries3133 Taraval Street, San Francisco, CA 941161:30 p.m. – 4:30 p.m.Se realiza cada dos semanas. Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94116
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 24 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412:00 p.m. – 2:00 p.m.Para residentes del código postal 94134 y familias con hijos de 0 a 17 años
Bayanihan Equity Center (SoMa) – Groceries616 Minna Street, San Francisco, CA 941033:00 p.m. – 4:30 p.m.Para residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades
Chinatown YMCA – Meals855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. – 1:00 p.m.Para residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Curry Senior Center (Tenderloin) – Groceries520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes del código postal 94102
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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