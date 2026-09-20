Si estás atravesando por una difícil situación económica que te ha llevado incluso a no tener dinero para comprar comida, hay una noticia que te aliviará si vives en San Francisco: varias organizaciones repartirán alimentos gratis en diferentes puntos de distribución del 21 al 24 de septiembre. Las despensas incluyen verduras, frutas, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos. A continuación, te damos a conocer las direcciones exactas y horarios para que puedas acercarte.
Recuerda llevar tu identificación, ya que en algunos puntos podrían pedirte algún documento para completar el registro.
A pesar de que estas jornadas están enfocadas en hogares que necesitan apoyo alimentario, cualquier persona puede acercarse. Ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 21 al jueves 24 de septiembre de 2026:
ENTREGA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 21 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Chinatown) – Groceries
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12:00 p.m. – 2:30 p.m.
|Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
|District 10 Community Market (Bayview) – Groceries
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Revisar los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
|Glide Foundation (Tenderloin) – Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Dirigido a residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 22 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Chinatown YMCA – Groceries
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Dirigido a residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Meals
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin) – Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 23 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Para residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
|Glide Foundation (Tenderloin) – Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: Casa Colibrí (Excelsior) – Groceries
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|No se especifican requisitos en la información proporcionada
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|Self-Help for the Elderly (Excelsior) – Groceries
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|1:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94112
|Self-Help for the Elderly (Sunset) – Groceries
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|1:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Se realiza cada dos semanas. Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94116
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 24 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12:00 p.m. – 2:00 p.m.
|Para residentes del código postal 94134 y familias con hijos de 0 a 17 años
|Bayanihan Equity Center (SoMa) – Groceries
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3:00 p.m. – 4:30 p.m.
|Para residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades
|Chinatown YMCA – Meals
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12:00 p.m. – 1:00 p.m.
|Para residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Curry Senior Center (Tenderloin) – Groceries
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Para residentes del código postal 94102
|Glide Foundation (Tenderloin) – Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.