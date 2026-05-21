Varias organizaciones entregarán alimentos gratis en San Francisco con horarios confirmados para familias y adultos mayores. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Encontrar alimentos gratis en puede ser un alivio importante para muchas familias y personas que necesitan apoyo para cubrir sus gastos básicos. Del 22 al 24 de mayo, diferentes organizaciones comunitarias, comedores y centros vecinales estarán entregando despensas gratuitas y comidas preparadas en varios puntos de la ciudad, incluyendo zonas como Tenderloin o Bayview. La información fue compartida por la , que recomienda llamar antes de acudir para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos. Algunos programas están abiertos para cualquier persona, mientras que otros tienen requisitos específicos relacionados con edad, discapacidad o código postal.

Además de las despensas comunitarias, el San Francisco-Marin Food Bank continúa ofreciendo alimentos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad para personas con dirección en San Francisco, sin importar su estatus migratorio.

Los puntos de alimentos gratis en San Francisco atenderán tanto a residentes locales como a personas en situación vulnerable. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Recomendaciones antes de acudir por alimentos gratis en San Francisco

La San Francisco Human Services Agency recomienda comunicarse con cada centro antes de asistir, ya que los horarios pueden cambiar y algunos puntos tienen cupos limitados o requisitos específicos de elegibilidad.

También recuerda que ciertos programas entregan alimentos únicamente a residentes de determinados códigos postales o a personas referidas por organizaciones comunitarias.

Por otro lado, quienes necesiten apoyo continuo pueden buscar más puntos de distribución a través del programa del San Francisco-Marin Food Bank, que ofrece despensas semanales, cajas de comida para adultos mayores y ayuda para solicitar beneficios de CalFresh.

San Francisco tendrá múltiples puntos de distribución de comida gratis entre el 22 y el 24 de mayo.| Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Dónde dan alimentos gratis en San Francisco del 22 al 24 de mayo

FechaOrganización y tipo de ayudaDirecciónHorarioElegibilidad
Viernes 22 de mayoBooker T. Washington Community Service Center – Groceries800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. – 6:00 p.m.Residente de 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar
Booker T. Washington Community Service Center – Meals800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. – 6:00 p.m.Residente de 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar
Chinatown YMCA – Meals for Seniors & People with Disabilities855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810:00 a.m. – 1:00 p.m.Personas de 60+ o de 18 a 59 años con discapacidad
District 10 Community Market – Groceries5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. – 6:00 p.m.Revisar requisitos en distrito10market.com/eligibility
Farming Hope: Refettorio San Francisco – Groceries690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 p.m. – 4:30 p.m.Recomendado por organizaciones asociadas
Mother Brown’s Dining Room – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m. / 5:00 p.m. – 7:00 p.m.No especificada
The Richmond Neighborhood Center – Groceries741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211:00 p.m. – 3:30 p.m.Residente de 94121
Sábado 23 de mayoMother Brown’s Dining Room – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m. / 4:00 p.m. – 6:00 p.m.No especificada
Mission Action – The Little Market (Groceries)1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 p.m. – 4:00 p.m.Residente de 94110
Domingo 24 de mayoSt. Anthony’s Dining Room – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m. / 10:00 a.m. – 1:30 p.m. / 2:00 p.m. – 3:00 p.m.Todos son bienvenidos
Glide Foundation – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m. / 11:30 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 5:00 p.m.Todos son bienvenidos

Los programas de alimentos gratis en Estados Unidos se han convertido en un apoyo clave para miles de familias que enfrentan dificultades económicas o buscan reducir gastos en comida.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

