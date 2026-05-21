Encontrar alimentos gratis en San Francisco puede ser un alivio importante para muchas familias y personas que necesitan apoyo para cubrir sus gastos básicos. Del 22 al 24 de mayo, diferentes organizaciones comunitarias, comedores y centros vecinales estarán entregando despensas gratuitas y comidas preparadas en varios puntos de la ciudad, incluyendo zonas como Tenderloin o Bayview. La información fue compartida por la San Francisco Human Services Agency, que recomienda llamar antes de acudir para confirmar horarios y disponibilidad de alimentos. Algunos programas están abiertos para cualquier persona, mientras que otros tienen requisitos específicos relacionados con edad, discapacidad o código postal.
Además de las despensas comunitarias, el San Francisco-Marin Food Bank continúa ofreciendo alimentos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad para personas con dirección en San Francisco, sin importar su estatus migratorio.
Recomendaciones antes de acudir por alimentos gratis en San Francisco
La San Francisco Human Services Agency recomienda comunicarse con cada centro antes de asistir, ya que los horarios pueden cambiar y algunos puntos tienen cupos limitados o requisitos específicos de elegibilidad.
También recuerda que ciertos programas entregan alimentos únicamente a residentes de determinados códigos postales o a personas referidas por organizaciones comunitarias.
Por otro lado, quienes necesiten apoyo continuo pueden buscar más puntos de distribución a través del programa del San Francisco-Marin Food Bank, que ofrece despensas semanales, cajas de comida para adultos mayores y ayuda para solicitar beneficios de CalFresh.
Dónde dan alimentos gratis en San Francisco del 22 al 24 de mayo
|Fecha
|Organización y tipo de ayuda
|Dirección
|Horario
|Elegibilidad
|Viernes 22 de mayo
|Booker T. Washington Community Service Center – Groceries
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. – 6:00 p.m.
|Residente de 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar
|Booker T. Washington Community Service Center – Meals
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. – 6:00 p.m.
|Residente de 94115 o tener un hijo en un programa extraescolar
|Chinatown YMCA – Meals for Seniors & People with Disabilities
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Personas de 60+ o de 18 a 59 años con discapacidad
|District 10 Community Market – Groceries
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Revisar requisitos en distrito10market.com/eligibility
|Farming Hope: Refettorio San Francisco – Groceries
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p.m. – 4:30 p.m.
|Recomendado por organizaciones asociadas
|Mother Brown’s Dining Room – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m. / 5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|No especificada
|The Richmond Neighborhood Center – Groceries
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 p.m. – 3:30 p.m.
|Residente de 94121
|Sábado 23 de mayo
|Mother Brown’s Dining Room – Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. – 9:00 a.m. / 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|No especificada
|Mission Action – The Little Market (Groceries)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Residente de 94110
|Domingo 24 de mayo
|St. Anthony’s Dining Room – Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. – 8:00 a.m. / 10:00 a.m. – 1:30 p.m. / 2:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Glide Foundation – Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. – 9:00 a.m. / 11:30 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
Los programas de alimentos gratis en Estados Unidos se han convertido en un apoyo clave para miles de familias que enfrentan dificultades económicas o buscan reducir gastos en comida.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!