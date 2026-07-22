Muchas familias de San Francisco podrán acceder a comida y despensas gratuitas entre el jueves 24 y el sábado 26 de julio, gracias a los programas de ayuda alimentaria que ofrecen organizaciones comunitarias y el SF-Marin Food Bank. Las entregas están dirigidas tanto a personas de bajos recursos como a adultos mayores, familias con niños y otros grupos elegibles, aunque algunos lugares reciben a cualquier persona sin importar su situación.

Las autoridades recuerdan que es recomendable llamar antes de visitar cualquier punto de distribución, ya que los horarios y la disponibilidad de alimentos pueden cambiar. Además, algunos programas solicitan cumplir requisitos relacionados con el código postal, la edad o la residencia.

Lugares con alimentos gratis el jueves 24 de julio

Según la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco, el jueves habrá varios puntos de distribución de despensas y comidas en distintos barrios de la ciudad. Entre ellos destacan:

APA Family Support Services (Visitacion Valley) , en 50 Raymond Avenue , entregará despensas de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. para familias residentes del código postal 94134 con hijos de entre 0 y 17 años.

, en , entregará despensas de para familias residentes del código postal con hijos de entre 0 y 17 años. Bayanihan Equity Center (SoMa) , ubicado en 616 Minna Street , distribuirá alimentos de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. para adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y residentes de San Francisco.

, ubicado en , distribuirá alimentos de para adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y residentes de San Francisco. Chinatown YMCA , en 855 Sacramento Street , ofrecerá comidas de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. para residentes de los códigos postales 94108 y 94133 .

, en , ofrecerá comidas de para residentes de los códigos postales . Curry Senior Center (Tenderloin), en 520 Turk Street, entregará despensas de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. para residentes del código postal 94102.

Algunas entregas estarán abiertas para toda la comunidad, mientras que otras tendrán requisitos de residencia, edad o situación familiar. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Opciones disponibles el viernes 25 de julio

El viernes continuarán las entregas de alimentos en distintos sectores de San Francisco. Algunas de las principales opciones incluyen:

Booker T. Washington , en 800 Presidio Avenue , ofrecerá despensas y comidas entre 3:30 p. m. y 6:00 p. m. para residentes elegibles del área y familias con menores inscritos en programas extracurriculares.

, en , ofrecerá despensas y comidas entre para residentes elegibles del área y familias con menores inscritos en programas extracurriculares. District 10 Community Market , en 5030 3rd Street , abrirá de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. , sujeto a los criterios de elegibilidad del programa.

, en , abrirá de , sujeto a los criterios de elegibilidad del programa. Farming Hope: Refettorio San Francisco , ubicado en 690 Van Ness Avenue , distribuirá despensas de 2:00 p. m. a 4:30 p. m. para personas remitidas por organizaciones asociadas.

, ubicado en , distribuirá despensas de para personas remitidas por organizaciones asociadas. The Richmond Neighborhood Center, en 741 30th Avenue, entregará alimentos de 1:00 p. m. a 3:30 p. m. para residentes del código postal 94121.

También habrá comidas gratuitas abiertas para todos

Quienes necesiten comida caliente podrán acudir a organizaciones que atienden a toda la comunidad sin requisitos especiales. Glide Foundation, en 330 Ellis Street, servirá alimentos todos los días de 8:00 a. m. a 9:00 a. m., de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Otra alternativa es St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, que ofrece comidas gratuitas todos los días de 7:00 a. m. a 8:00 a. m., de 10:00 a. m. a 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Asimismo, Mother Brown’s Dining Room, en 2111 Jennings Street, sirve desayuno y cena diariamente para cualquier persona que lo necesite.

Las autoridades recomiendan llamar antes de acudir para confirmar los horarios y la disponibilidad de alimentos. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿Qué opciones habrá el sábado 26 de julio?

El sábado habrá menos puntos de distribución de despensas, pero seguirán disponibles varios comedores comunitarios. Glide Foundation, St. Anthony’s Dining Room y Mother Brown’s Dining Room continuarán ofreciendo comidas gratuitas durante la jornada.

Además, Mission Action: The Little Market, en 1050 South Van Ness Avenue, abrirá de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. para residentes del código postal 94110.

Además de estos programas, el SF-Marin Food Bank mantiene entregas de alimentos durante todo el año en distintos puntos de San Francisco.

La organización también brinda cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y apoyo para solicitar los beneficios de CalFresh.

Para evitar contratiempos, se recomienda verificar previamente los horarios y confirmar que el servicio estará disponible antes de acudir al lugar seleccionado.