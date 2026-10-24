Decenas de familias resultarán beneficiadas con esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Decenas de familias resultarán beneficiadas con esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Las familias de San Francisco tienen una excelente oportunidad de aliviar la carga económica que presentan mensualmente. Sucede que, del 26 al 29 de octubre, decenas de despensas abrirán sus puertas para repartir alimentos gratis. Eso sí, es importante conocer qué puntos y horarios estarán habilitados en las fechas señaladas. Los detalles completos los conocerás en los siguientes párrafos.

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Las distintas ciudades que conforman el estado de California representan un alto costo de vida, obligando a que sus residentes cuenten con buenos ingresos para mantener una calidad de vida estable.

Pese a esta exigencia, hay familias que necesitan ajustar sus presupuestos para poder solventar los gastos que presentan cada mes. Esto representa un estrés que parece no tener fin.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos quieren aportar una ayuda con la entrega de estos productos nutritivos. Es así que cada familia se acercan a estos puntos de entrega y acceden a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar, permitiéndoles que sigan ahorrando.

Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 26 al 29 de octubre

  • Lunes 26 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 27 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 28 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m
Self-Help for the Elderly5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​1:30 a 4:30 p.m.
Self-Help for the Elderly3133 Taraval Street, San Francisco, CA 941161:30 a 4:30 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 29 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412 a 2 p.m.
Bayanihan Equity Center616 Minna Street, San Francisco, CA 94103​3 a 4:30 p.m.
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​10 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Distintos voluntarios estarán disponibles para repartir alimentos gratuitos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Distintos voluntarios estarán disponibles para repartir alimentos gratuitos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Las despensas recomendadas te quedan lejanas a tu ubicación? En ese sentido, puedes ; con solo introducir en el buscador tu dirección o código postal, el sistema te revelará los puntos más cercanos a ti.

Es una buena oportunidad para que los residentes de esta ciudad accedan a alimentos perecibles y no perecibles sin gastar dinero. De esa manera, podrán seguir ahorrando para invertirlo en otros objetivos.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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