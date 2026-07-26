Muchas familias de San Francisco podrán acceder a alimentos gratuitos del 27 al 30 de julio gracias a los programas que impulsan organizaciones comunitarias y el San Francisco-Marin Food Bank. Durante esos días habrá distribución de despensas, cajas de alimentos y comidas preparadas en distintos vecindarios de la ciudad, aunque algunos servicios están dirigidos a grupos específicos, mientras que otros están abiertos para cualquier persona que lo necesite.

Según San Francisco Human Services Agency, San Francisco-Marin Food Bank ofrece ayuda alimentaria en diferentes puntos de la ciudad y las personas con una dirección en San Francisco pueden acceder a sus programas, sin importar su estatus migratorio. Además, recomienda llamar antes de acudir a cualquier centro para confirmar la disponibilidad de alimentos y los horarios de atención.

Lugares con alimentos gratis el lunes 27 de julio

El lunes habrá varias opciones para quienes necesiten apoyo alimentario. Glide Foundation, en el barrio de Tenderloin, servirá desayunos, almuerzos y cenas para cualquier persona. También Mother Brown’s Dining Room, en Bayview, ofrecerá desayuno y cena sin requisitos de elegibilidad.

Ese mismo día, District 10 Community Market, ubicado en Bayview, distribuirá despensas entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m., aunque los interesados deberán cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por el programa. Además, San Francisco Housing Development Corporation entregará alimentos entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. a residentes referidos por organizaciones asociadas.

Glide Foundation, en el barrio de Tenderloin, servirá desayunos, almuerzos y cenas para cualquier persona. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Dónde conseguir comida gratis el martes 28 de julio

El martes continuará la entrega de alimentos en distintos puntos de la ciudad. El Chinatown YMCA repartirá despensas de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. para residentes de los códigos postales 94108 y 94133.

Por la tarde, Farming Hope: Refettorio San Francisco, en Civic Center, ofrecerá comidas entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m. para personas referidas por organizaciones colaboradoras. Asimismo, Glide Foundation y Mother Brown’s Dining Room mantendrán sus servicios habituales de desayuno y cena abiertos al público.

Centros disponibles el miércoles 29 de julio

El miércoles habrá distribución de alimentos en varios vecindarios. Mission Action: Casa Colibrí, en Excelsior, entregará despensas de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. durante la primera y tercera semana del mes. También APA Family Support Services, en Sunnydale, repartirá alimentos de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. para familias con menores de 17 años residentes del código postal 94134.

Además, Self-Help for the Elderly ofrecerá despensas en sus sedes de Excelsior y Sunset entre la 1:30 p. m. y las 4:30 p. m. en semanas alternas, mientras que Glide Foundation y Mother Brown’s Dining Room continuarán brindando comidas gratuitas.

El miércoles habrá distribución de alimentos en varios vecindarios. Mission Action: Casa Colibrí, en Excelsior, entregará despensas de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. durante la primera y tercera semana del mes. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Opciones para el jueves 30 de julio

El jueves habrá varios puntos de distribución de despensas. APA Family Support Services, en Visitacion Valley, atenderá de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. para familias con niños que vivan en el código postal 94134. En tanto, Bayanihan Equity Center, en SoMa, entregará alimentos entre las 3:00 p. m. y las 4:30 p. m. para adultos mayores, personas con discapacidad y residentes de San Francisco durante el primer y tercer jueves del mes.

También habrá despensas en Curry Senior Center, en Tenderloin, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. para residentes del código postal 94102, mientras que Chinatown YMCA servirá almuerzos gratuitos de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. para residentes de Chinatown. Glide Foundation, Mother Brown’s Dining Room y San Francisco Housing Development Corporation mantendrán igualmente sus programas de alimentación.

Recomendaciones antes de acudir a un centro de alimentos

Las autoridades y organizaciones participantes recomiendan llamar antes de visitar cualquier punto de distribución, ya que los horarios o la disponibilidad de alimentos pueden cambiar sin previo aviso. También es importante verificar si el programa solicita comprobante de domicilio, edad, referencias de organizaciones asociadas o algún otro requisito de elegibilidad antes de asistir.