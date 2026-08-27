Cada vez más la inflación está haciendo que a muchas familias en Estados Unidos no les alcance el dinero para cubrir necesidades básicas como la compra de víveres. Por fortuna, varias organizaciones en todo el país realizarán la entrega de alimentos gratis; por tanto, si vives en San Francisco, te damos a conocer dónde y en qué horario acercarte a uno de los puntos de distribución de despensas del 28 al 30 de agosto. Vale precisar que recibirás frutas, verduras, proteínas, lácteos, especias, productos enlatados y otros alimentos nutritivos.
Si bien, esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a los víveres. Solamente debes llevar alguna identificación, ya que en algunos puntos de entrega la solicitan para realizar una inscripción.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 28 al domingo 30 de agosto de 2026:
ENTREGA VIERNES 28 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 28 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Petaluma Fairgrounds
|175 Fairgrounds Dr., Petaluma, CA 94952
|9:00 a. m. - 10:00 a. m.
|McDowell Elementary
|421 S. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 5:30 p. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|St. Leo Church SVdP
|601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 95476
|11:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Two Rock Elementary
|5001 Spring Hill Rd., Petaluma, CA 94952
|9:00 a. m. - 10:00 a. m.
|St. Andrew Presbyterian Church AM
|16290 Arnold Dr., Sonoma, CA 95476
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|St. Joseph Church SVDP
|150 St. Joseph Way, Cotati, CA 94931
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|1:00 p. m. - 2:30 p. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|Rohnert Park Senior Center
|6800 Hunter Dr., Rohnert Park, CA 94928
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Southwest Community Park
|1698 Hearn Ave., Santa Rosa, CA 95407
|8:30 a. m. - 9:30 a. m.
|Santa Rosa Nazarene Church
|1135 Farmers Lane, Santa Rosa, CA 95405
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Acacia Lane Apartments
|657 Acacia Ln., Santa Rosa, CA 95409
|10:30 a. m. - 11:30 a. m.
|Holy Cross Church Pantry
|210 High St., Room 104, Santa Cruz, CA 95060
|10:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St., Watsonville, CA 95076
|5:00 p. m. - 5:30 p. m.
|BOSS Church
|6965 Luther Drive, estacionamiento trasero, Sacramento, CA 95823
|5:00 p. m. - 7:00 p. m.
|Union Gospel Mission
|400 Bannon Street, Sacramento, CA 95811
|7:30 p. m. - 9:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 29 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 29 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 4:30 p. m.
|Una Vida
|1315 Rand Street, Petaluma, CA 94954
|11:00 a. m. - 11:30 a. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Our Lady of Guadalupe Church
|8400 Old Redwood Hwy., Windsor, CA 95492
|8:00 a. m. - 9:00 a. m.
|Tradewinds Church
|4525 Soquel Dr., Soquel, CA 95073
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Trinity Baptist Church
|515 Powell Ave., Healdsburg, CA 95448
|8:00 a. m. - 9:30 a. m.
|St. Pauls United Methodist
|910 E. North Street, Manteca, CA 95336
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St., Watsonville, CA 95076
|5:00 p. m. - 5:30 p. m.
|Common Ground Covenant Church
|8355 Arroyo Vista Drive, Sacramento, CA 95823
|8:00 a. m. - 11:30 a. m.
|BOSS Church
|6965 Luther Drive, estacionamiento trasero, Sacramento, CA 95823
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Sacramento Samoa New Covenant Church
|8115 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95824
|8:00 a. m. - 9:00 a. m.
|Union Gospel Mission
|400 Bannon Street, Sacramento, CA 95811
|7:30 p. m. - 9:00 p. m.
|Woodside SDA Church
|3300 Eastern Ave., Sacramento, CA 95821
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 30 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 30 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Primera Iglesia Bautista
|5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928
|5:00 p. m. - 5:15 p. m.
|Church of the Incarnation - Sunday Open Table
|550 Mendocino Ave., Santa Rosa, CA 95404
|6:30 a. m. - 8:00 a. m.
|Christian Family Fellowship
|1160 A Hopper Ave., Santa Rosa, CA 95403
|9:30 a. m. - 9:45 a. m.
|Holy Cross Church Pantry
|210 High St., Room 104, Santa Cruz, CA 95060
|8:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Valley Ministries
|4118 Coronado Ave., Stockton, CA 95204
|9:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
|Light House Community Church
|2393 Vail St., Stockton, CA 95205
|11:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Salvation Army Watsonville Corps
|214 Union St., Watsonville, CA 95076
|5:00 p. m. - 5:30 p. m.
|Union Gospel Mission
|400 Bannon Street, Sacramento, CA 95811
|11:00 a. m. - 12:30 p. m.
|G-7 Thy Presence’s School of Faith Ministries
|3041 65th Street / 3101 Redding Ave., Sacramento, CA 95820
|2:00 p. m. - 3:00 p. m.
|The Way Ministries
|5525 Dewey Drive, Fair Oaks, CA 95628
|11:00 a. m. - 11:30 a. m.
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.