Una pareja reciben alimentos gratis en un punto de entrega de San Francisco. Así como ellos, varias personas hacen fila para acceder a los víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja reciben alimentos gratis en un punto de entrega de San Francisco. Así como ellos, varias personas hacen fila para acceder a los víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Cada vez más la inflación está haciendo que a muchas familias en Estados Unidos no les alcance el dinero para cubrir necesidades básicas como la compra de víveres. Por fortuna, ; por tanto, si vives , te damos a conocer dónde y en qué horario acercarte a uno de los puntos de distribución de despensas del 28 al 30 de agosto. Vale precisar que recibirás frutas, verduras, proteínas, lácteos, especias, productos enlatados y otros alimentos nutritivos.

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Si bien, esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a los víveres. Solamente debes llevar alguna identificación, ya que en algunos puntos de entrega la solicitan para realizar una inscripción.

Una joven recoge alimentos gratis en un centro de distribución de San Francisco. De fondo también se ve a varias personas esperando su turno (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven recoge alimentos gratis en un centro de distribución de San Francisco. De fondo también se ve a varias personas esperando su turno (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 28 al domingo 30 de agosto de 2026:

ENTREGA VIERNES 28 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 28 de agosto:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Petaluma Fairgrounds175 Fairgrounds Dr., Petaluma, CA 949529:00 a. m. - 10:00 a. m.
McDowell Elementary421 S. McDowell Blvd., Petaluma, CA 9495410:00 a. m. - 11:00 a. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 5:30 p. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954761:30 p. m. - 2:30 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954769:00 a. m. - 1:00 p. m.
St. Leo Church SVdP601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 9547611:30 a. m. - 12:00 p. m.
Two Rock Elementary5001 Spring Hill Rd., Petaluma, CA 949529:00 a. m. - 10:00 a. m.
St. Andrew Presbyterian Church AM16290 Arnold Dr., Sonoma, CA 954769:30 a. m. - 10:30 a. m.
St. Joseph Church SVDP150 St. Joseph Way, Cotati, CA 949319:30 a. m. - 10:30 a. m.
John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949281:00 p. m. - 2:30 p. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949289:00 a. m. - 5:00 p. m.
Rohnert Park Senior Center6800 Hunter Dr., Rohnert Park, CA 9492810:00 a. m. - 11:00 a. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Southwest Community Park1698 Hearn Ave., Santa Rosa, CA 954078:30 a. m. - 9:30 a. m.
Santa Rosa Nazarene Church1135 Farmers Lane, Santa Rosa, CA 954058:30 a. m. - 4:00 p. m.
Acacia Lane Apartments657 Acacia Ln., Santa Rosa, CA 9540910:30 a. m. - 11:30 a. m.
Holy Cross Church Pantry210 High St., Room 104, Santa Cruz, CA 9506010:00 a. m. - 1:00 p. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St., Watsonville, CA 950765:00 p. m. - 5:30 p. m.
BOSS Church6965 Luther Drive, estacionamiento trasero, Sacramento, CA 958235:00 p. m. - 7:00 p. m.
Union Gospel Mission400 Bannon Street, Sacramento, CA 958117:30 p. m. - 9:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 29 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 29 de agosto:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 4:30 p. m.
Una Vida1315 Rand Street, Petaluma, CA 9495411:00 a. m. - 11:30 a. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Our Lady of Guadalupe Church8400 Old Redwood Hwy., Windsor, CA 954928:00 a. m. - 9:00 a. m.
Tradewinds Church4525 Soquel Dr., Soquel, CA 9507310:00 a. m. - 11:00 a. m.
Trinity Baptist Church515 Powell Ave., Healdsburg, CA 954488:00 a. m. - 9:30 a. m.
St. Pauls United Methodist910 E. North Street, Manteca, CA 9533610:00 a. m. - 12:00 p. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St., Watsonville, CA 950765:00 p. m. - 5:30 p. m.
Common Ground Covenant Church8355 Arroyo Vista Drive, Sacramento, CA 958238:00 a. m. - 11:30 a. m.
BOSS Church6965 Luther Drive, estacionamiento trasero, Sacramento, CA 9582310:00 a. m. - 12:00 p. m.
Sacramento Samoa New Covenant Church8115 Elder Creek Road, Sacramento, CA 958248:00 a. m. - 9:00 a. m.
Union Gospel Mission400 Bannon Street, Sacramento, CA 958117:30 p. m. - 9:00 p. m.
Woodside SDA Church3300 Eastern Ave., Sacramento, CA 958212:00 p. m. - 4:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 30 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 30 de agosto:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Primera Iglesia Bautista5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 949285:00 p. m. - 5:15 p. m.
Church of the Incarnation - Sunday Open Table550 Mendocino Ave., Santa Rosa, CA 954046:30 a. m. - 8:00 a. m.
Christian Family Fellowship1160 A Hopper Ave., Santa Rosa, CA 954039:30 a. m. - 9:45 a. m.
Holy Cross Church Pantry210 High St., Room 104, Santa Cruz, CA 950608:00 a. m. - 11:00 a. m.
Valley Ministries4118 Coronado Ave., Stockton, CA 952049:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
Light House Community Church2393 Vail St., Stockton, CA 9520511:00 a. m. - 12:00 p. m.
Salvation Army Watsonville Corps214 Union St., Watsonville, CA 950765:00 p. m. - 5:30 p. m.
Union Gospel Mission400 Bannon Street, Sacramento, CA 9581111:00 a. m. - 12:30 p. m.
G-7 Thy Presence’s School of Faith Ministries3041 65th Street / 3101 Redding Ave., Sacramento, CA 958202:00 p. m. - 3:00 p. m.
The Way Ministries5525 Dewey Drive, Fair Oaks, CA 9562811:00 a. m. - 11:30 a. m.

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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