Cuando el dinero no alcanza para la comida, contar con apoyo puede hacer una gran diferencia. Varias organizaciones en San Francisco distribuirán despensas gratuitas entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre para ayudar a las familias que necesiten alimentos. En esta nota encontrarás los puntos de entrega y sus horarios. El contenido de las despensas puede variar, pero podría incluir frutas, verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, especias y otros artículos básicos.
Si bien, esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a los víveres. Solamente deben llevar alguna identificación, ya que en podrían solicitarle documentos para realizar la inscripción.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre de 2026:
ENTREGA LUNES 31 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 31 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 5:30 p. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|Petaluma Health Center
|5900 State Farm Dr., Rohnert Park, CA 94928
|8:45 a. m. - 9:45 a. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Elsie Allen High
|599 Bellevue Ave., Santa Rosa, CA 95407
|11:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Martin Luther King Jr. Park
|1208 Hendley St., Santa Rosa, CA 95404
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
ENTREGA MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 1 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|Miwok Valley Elementary
|1010 St. Francis Dr., Petaluma, CA 94954
|4:00 p. m. - 5:00 p. m.
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Seven Flags Mobile Park
|1400 Watmaugh Rd., Sonoma, CA 95476
|1:00 p. m. - 1:45 p. m.
|Alta Madrone SAHA
|1269 Broadway, Sonoma, CA 95476
|12:30 p. m. - 1:15 p. m.
|Sonoma Creek Senior Housing
|809 Oregon St., Sonoma, CA 95476
|1:00 p. m. - 1:45 p. m.
|Santa Rosa Junior College Petaluma
|680 Sonoma Mountain Parkway, Petaluma, CA 94954
|12:00 p. m. - 2:00 p. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 5:30 p. m.
|New Life Christian Fellowship
|1310 Clegg St., Petaluma, CA 94954
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|FAHA Manor Apartments
|191 W. Verano Ave., Sonoma, CA 95476
|1:00 p. m. - 1:45 p. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
|St. Andrew Presbyterian Church PM
|16290 Arnold Dr., Sonoma, CA 95476
|4:00 p. m. - 5:00 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|St. Leo Church SVdP
|601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 9:30 a. m.
|St. Joseph Church
|150 St. Joseph Way, Cotati, CA 94931
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Bellevue Elementary
|3223 Primrose Ave., Santa Rosa, CA 95407
|2:00 p. m. - 3:00 p. m.
|Redemption Hill Church
|2100 Petaluma Hill Rd., Santa Rosa, CA 95404
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 2 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 5:30 p. m.
|Una Vida
|1315 Rand Street, Petaluma, CA 94954
|4:00 p. m. - 5:30 p. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|St. Leo Church SVdP
|601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 95476
|11:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Neighbors Organized Against Hunger (NOAH)
|5443 Snyder Ln., Rohnert Park, CA 94928
|4:00 p. m. - 6:00 p. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|St. Elizabeth Seton Church
|4595 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928
|3:30 p. m. - 4:30 p. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Southwest Community Park
|1698 Hearn Ave., Santa Rosa, CA 95407
|8:30 a. m. - 9:30 a. m.
|Northpoint Santa Rosa LDS Church
|1550 Northpoint Parkway, Santa Rosa, CA 95407
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|Bayer Park
|1550 West Ave., Santa Rosa, CA 95407
|2:30 p. m. - 3:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 3 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|COTS Mary Isaak Center
|900 Hopper St., Petaluma, CA 94952
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Elim Lutheran Church (Westside Pantry)
|220 Stanley St., Petaluma, CA 94952
|5:00 p. m. - 5:30 p. m.
|Sonoma SDA Church Open Pantry
|20575 Broadway, Sonoma, CA 95476
|12:00 p. m. - 12:30 p. m.
|Petaluma Community Center
|320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954
|11:30 a. m. - 12:30 p. m.
|Sonoma Valley Community Health Center
|19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|8:30 a. m. - 5:30 p. m.
|FISH of Sonoma
|18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|1:30 p. m. - 2:30 p. m.
|Sonoma Family Meal, Unity Kitchen
|17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 95476
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|St. Leo Church SVdP
|601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 95476
|11:30 a. m. - 12:00 p. m.
|New Hope Market
|183 E. Cotati Ave., Cotati, CA 94931
|4:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Tower Apartments
|781 E. Cotati Ave., Rohnert Park, CA 94928
|12:30 p. m. - 1:00 p. m.
|Primera Iglesia Bautista
|5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928
|8:00 p. m. - 8:15 p. m.
|CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary
|390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 94928
|9:00 a. m. - 5:00 p. m.
|Alicia Park
|299 Santa Alicia Dr., Rohnert Park, CA 94928
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
|CPI, Family Resource Center
|3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:00 a. m. - 7:00 p. m.
|Taylor Mountain Elementary
|1210 East Bellevue Ave., Santa Rosa, CA 95407
|9:30 a. m. - 10:30 a. m.
|Kawana Springs Elementary School
|2121 Moraga Drive, Santa Rosa, CA 95404
|10:00 a. m. - 11:00 a. m.
Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.