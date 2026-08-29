Todas las personas que no tienen dinero para comprar despensas pueden acercarse a uno de los puntos de distribución en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Todas las personas que no tienen dinero para comprar despensas pueden acercarse a uno de los puntos de distribución en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Cuando el dinero no alcanza para la comida, contar con apoyo puede hacer una gran diferencia. Varias organizaciones en San Francisco para ayudar a las . En esta nota encontrarás los puntos de entrega y sus horarios. El contenido de las despensas puede variar, pero podría incluir frutas, verduras, proteínas, lácteos, productos enlatados, especias y otros artículos básicos.

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Si bien, esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a los víveres. Solamente deben llevar alguna identificación, ya que en podrían solicitarle documentos para realizar la inscripción.

Una pareja reciben alimentos gratis en un punto de entrega de San Francisco. Así como ellos, varias personas hacen fila para acceder a los víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja reciben alimentos gratis en un punto de entrega de San Francisco. Así como ellos, varias personas hacen fila para acceder a los víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre de 2026:

ENTREGA LUNES 31 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 31 de agosto:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 5:30 p. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954761:30 p. m. - 2:30 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954769:00 a. m. - 1:00 p. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949289:00 a. m. - 5:00 p. m.
Petaluma Health Center5900 State Farm Dr., Rohnert Park, CA 949288:45 a. m. - 9:45 a. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Elsie Allen High599 Bellevue Ave., Santa Rosa, CA 9540711:00 a. m. - 12:00 p. m.
Martin Luther King Jr. Park1208 Hendley St., Santa Rosa, CA 954041:30 p. m. - 2:30 p. m.

ENTREGA MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 1 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónHorario
Miwok Valley Elementary1010 St. Francis Dr., Petaluma, CA 949544:00 p. m. - 5:00 p. m.
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Seven Flags Mobile Park1400 Watmaugh Rd., Sonoma, CA 954761:00 p. m. - 1:45 p. m.
Alta Madrone SAHA1269 Broadway, Sonoma, CA 9547612:30 p. m. - 1:15 p. m.
Sonoma Creek Senior Housing809 Oregon St., Sonoma, CA 954761:00 p. m. - 1:45 p. m.
Santa Rosa Junior College Petaluma680 Sonoma Mountain Parkway, Petaluma, CA 9495412:00 p. m. - 2:00 p. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 5:30 p. m.
New Life Christian Fellowship1310 Clegg St., Petaluma, CA 9495410:00 a. m. - 11:00 a. m.
FAHA Manor Apartments191 W. Verano Ave., Sonoma, CA 954761:00 p. m. - 1:45 p. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954761:30 p. m. - 2:30 p. m.
St. Andrew Presbyterian Church PM16290 Arnold Dr., Sonoma, CA 954764:00 p. m. - 5:00 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954769:00 a. m. - 1:00 p. m.
St. Leo Church SVdP601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 9:30 a. m.
St. Joseph Church150 St. Joseph Way, Cotati, CA 949319:30 a. m. - 10:30 a. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949289:00 a. m. - 5:00 p. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Bellevue Elementary3223 Primrose Ave., Santa Rosa, CA 954072:00 p. m. - 3:00 p. m.
Redemption Hill Church2100 Petaluma Hill Rd., Santa Rosa, CA 954041:30 p. m. - 2:30 p. m.

ENTREGA MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 2 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 5:30 p. m.
Una Vida1315 Rand Street, Petaluma, CA 949544:00 p. m. - 5:30 p. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954761:30 p. m. - 2:30 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954769:00 a. m. - 1:00 p. m.
St. Leo Church SVdP601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 9547611:30 a. m. - 12:00 p. m.
Neighbors Organized Against Hunger (NOAH)5443 Snyder Ln., Rohnert Park, CA 949284:00 p. m. - 6:00 p. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949289:00 a. m. - 5:00 p. m.
St. Elizabeth Seton Church4595 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 949283:30 p. m. - 4:30 p. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Southwest Community Park1698 Hearn Ave., Santa Rosa, CA 954078:30 a. m. - 9:30 a. m.
Northpoint Santa Rosa LDS Church1550 Northpoint Parkway, Santa Rosa, CA 954079:30 a. m. - 10:30 a. m.
Bayer Park1550 West Ave., Santa Rosa, CA 954072:30 p. m. - 3:00 p. m.

ENTREGA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 3 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónHorario
COTS Mary Isaak Center900 Hopper St., Petaluma, CA 9495211:30 a. m. - 12:30 p. m.; 5:00 p. m. - 6:00 p. m.
Elim Lutheran Church (Westside Pantry)220 Stanley St., Petaluma, CA 949525:00 p. m. - 5:30 p. m.
Sonoma SDA Church Open Pantry20575 Broadway, Sonoma, CA 9547612:00 p. m. - 12:30 p. m.
Petaluma Community Center320 N. McDowell Blvd., Petaluma, CA 9495411:30 a. m. - 12:30 p. m.
Sonoma Valley Community Health Center19270 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954768:30 a. m. - 5:30 p. m.
FISH of Sonoma18330 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954761:30 p. m. - 2:30 p. m.
Sonoma Family Meal, Unity Kitchen17400 Sonoma Hwy., Sonoma, CA 954769:00 a. m. - 1:00 p. m.
St. Leo Church SVdP601 Agua Caliente Rd. W, Sonoma, CA 9547611:30 a. m. - 12:00 p. m.
New Hope Market183 E. Cotati Ave., Cotati, CA 949314:00 p. m. - 6:00 p. m.
Tower Apartments781 E. Cotati Ave., Rohnert Park, CA 9492812:30 p. m. - 1:00 p. m.
Primera Iglesia Bautista5475 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 949288:00 p. m. - 8:15 p. m.
CPI, Family Resource Center at John Reed Elementary390 Arlen Dr., Rohnert Park, CA 949289:00 a. m. - 5:00 p. m.
Alicia Park299 Santa Alicia Dr., Rohnert Park, CA 9492810:00 a. m. - 11:00 a. m.
CPI, Family Resource Center3642 Standish Ave., Santa Rosa, CA 954079:00 a. m. - 7:00 p. m.
Taylor Mountain Elementary1210 East Bellevue Ave., Santa Rosa, CA 954079:30 a. m. - 10:30 a. m.
Kawana Springs Elementary School2121 Moraga Drive, Santa Rosa, CA 9540410:00 a. m. - 11:00 a. m.

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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