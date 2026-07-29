Las personas y familias que necesiten apoyo alimentario tendrán varias opciones para recibir alimentos gratuitos en San Francisco entre el jueves 31 de julio y el sábado 2 de agosto. Durante esos días, organizaciones comunitarias y centros de ayuda ofrecerán despensas con productos básicos y comidas preparadas en distintos barrios de la ciudad. El San Francisco-Marin Food Bank también mantiene su red de distribución semanal de alimentos para residentes de San Francisco, sin importar su estatus migratorio.

Según San Francisco Human Services Agency, el programa del San Francisco-Marin Food Bank está disponible para personas con una dirección en San Francisco y ofrece diferentes tipos de ayuda, como despensas semanales, cajas mensuales para adultos mayores, asistencia alimentaria de emergencia y orientación para solicitar CalFresh.

Además, otras organizaciones comunitarias cuentan con programas específicos dirigidos a familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o residentes de determinados códigos postales.

Lugares con entregas el jueves 31 de julio

El jueves habrá varias jornadas de distribución de alimentos. APA Family Support Services entregará despensas en 50 Raymond Avenue (94134), de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., para familias con niños menores de 18 años que residan en ese código postal.

En Bayanihan Equity Center (616 Minna Street, SoMa), la entrega será de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. para residentes de San Francisco mayores de 60 años o personas con discapacidad.

Ese mismo día, el Chinatown YMCA servirá comidas entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m. para residentes de los códigos postales 94108 y 94133, mientras que el Curry Senior Center distribuirá despensas de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. para residentes del 94102.

Los residentes podrán acceder a despensas, cajas de alimentos y comidas preparadas, dependiendo del programa. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Opciones para el viernes 1 de agosto

El viernes continuarán las entregas en distintos puntos de la ciudad. Booker T. Washington Community Service Center, en 800 Presidio Avenue, ofrecerá despensas y comidas de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. para residentes de los códigos 94115 y 94102, así como para familias con hijos inscritos en programas extraescolares.

También habrá distribución de alimentos en Farming Hope: Refettorio San Francisco (690 Van Ness Avenue), entre 2:00 p.m. y 4:30 p.m., para personas remitidas por organizaciones asociadas.

Por su parte, The Richmond Neighborhood Center entregará despensas de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. a residentes del código postal 94121.

Comidas disponibles todos los días y actividades del sábado

Quienes necesiten una comida preparada pueden acudir cualquier día de la semana a Glide Foundation, ubicada en 330 Ellis Street, donde se sirven desayunos, almuerzos y cenas para cualquier persona, sin requisitos de elegibilidad.

Otra alternativa es St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, que también ofrece comidas gratuitas todos los días.

El sábado 2 de agosto, Mission Action: The Little Market, en 1050 South Van Ness Avenue, abrirá de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. para distribuir alimentos a residentes del código postal 94110.

Además, Mother Brown’s Dining Room, en Bayview, continuará ofreciendo desayuno y cena durante todo el fin de semana para cualquier persona que lo necesite.

Antes de acudir, las autoridades recomiendan llamar para confirmar la disponibilidad de alimentos y los horarios. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Recomiendan confirmar horarios antes de asistir

Las organizaciones recuerdan que los horarios y la disponibilidad de alimentos pueden cambiar según la demanda o el inventario disponible.

Por ello, recomiendan llamar previamente al centro comunitario correspondiente para confirmar que la distribución se realizará con normalidad antes de acudir al lugar.

También se aconseja llevar bolsas reutilizables o un carrito para transportar los alimentos de forma más cómoda.