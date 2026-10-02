Gran cantidad de personas recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Gran cantidad de personas recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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La inflación en Estados Unidos ha golpeado a muchas familias, que no saben cómo distribuir su presupuesto para cubrir sus necesidades básicas como la comida. Debido a que muchas familias no tienen qué llevar a su mesa, si vives en Texas hay una buena noticia: del 2 al 4 de octubre de 2026, varias organizaciones . En esta nota, te detallamos las direcciones de los puntos de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir con exactitud.

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Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Un adulto recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Texas, hasta donde llegó gran cantidad de gente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un adulto recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Texas, hasta donde llegó gran cantidad de gente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026.

ENTREGA VIERNES 2 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 2 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
Impact Early College High School1415 Market St, Baytown, TX 77520281-420-48029:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. a 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. a 2:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. a 1:00 p. m.
Iglesia Cristiana Visión Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. a 2:00 p. m.
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048832-409-70604:00 p. m. a 6:00 p. m.
La Tiendita – Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. a 5:00 p. m.
The Orange Show5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023832-767-16779:00 a. m. a 11:00 a. m.
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051713-731-705011:00 a. m. a 1:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 3 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 3 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 a. m. a 2:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. a 12:00 p. m.
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 a. m. a 11:00 a. m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 a. m. a 10:00 a. m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 a. m. a 11:00 a. m.
New Providence Baptist Church6640 Weston St, Houston, TX 77021713-748-104011:00 a. m. a 1:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 4 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 4 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 p. m. a 3:00 p. m.
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 a. m. a 2:00 p. m.
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 a. m. a 1:30 p. m.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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