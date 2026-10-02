La inflación en Estados Unidos ha golpeado a muchas familias, que no saben cómo distribuir su presupuesto para cubrir sus necesidades básicas como la comida. Debido a que muchas familias no tienen qué llevar a su mesa, si vives en Texas hay una buena noticia: del 2 al 4 de octubre de 2026, varias organizaciones entregarán alimentos gratis. En esta nota, te detallamos las direcciones de los puntos de distribución y sus horarios de atención para que sepas dónde y cuándo acudir con exactitud.
Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026.
ENTREGA VIERNES 2 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 2 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Impact Early College High School
|1415 Market St, Baytown, TX 77520
|281-420-4802
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Visión Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|La Tiendita – Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|The Orange Show
|5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023
|832-767-1677
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051
|713-731-7050
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 3 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 3 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|713-748-1040
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 4 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 4 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Si buscas una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank.
En dichos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.