Para muchas familias en Estados Unidos, llenar la despensa se ha vuelto complicado debido a la inflación. Si vives en Texas y buscas apoyo alimentario, en esta nota te contamos dónde diversas organizaciones realizarán entregas gratuitas de víveres. Consulta las direcciones y los horarios de los puntos de distribución para identificar cuál te queda más cerca y planificar tu visita.
Recuerda que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 2 al jueves 5 de noviembre.
ENTREGA LUNES 2 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 2 de noviembre:
|Organización
|Dirección completa
|Teléfono
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. a 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
ENTREGA MARTES 3 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 3 de noviembre:
|Organización
|Dirección completa
|Teléfono
|Iglesia la Voz de Cristo
|3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504
|832-814-7277
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|BakerRipley (Pasadena Campus)
|720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|713-944-9186
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.; 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|St. Juan Diego Catholic Church
|3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503
|713-477-6693
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. a 6:30 a. m.; 6:30 a. m. a 8:00 a. m.
|Cedar Bayou Baptist Church
|3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520
|281-422-9200
|9:00 a. m. a 12:30 p. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 4 de noviembre:
|Organización
|Dirección completa
|Teléfono
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 a. m. a 11:00 a. m.
|First Christian Church Disciples of Christ
|1212 S Durant St, Alvin, TX 77511
|281-824-8871
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Alvin High School
|802 Johnson St, Alvin, TX 77511
|281-245-3000
|4:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|6:00 p. m. a 7:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:00 a. m. a 12:30 p. m.
|Windsor Gardens Apartments, Building A
|1620 Spencer Hwy, Bldg A, South Houston, TX 77587
|346-409-2900
|2:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Christ United Methodist Church
|9045 Howard Dr, Houston, TX 77017
|No proporcionado
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 5 de noviembre:
|Organización
|Dirección completa
|Teléfono
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|6:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|10:30 a. m. a 12:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. a 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. a 6:30 a. m.; 6:30 a. m. a 8:00 a. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.