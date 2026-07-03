Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

¿No te alcanza el dinero para comprar comida o víveres? No te preocupes: varias organizaciones en Texas estarán repartiendo . Podrás acudir con confianza a los puntos de distribución, donde solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense. Eso sí, la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. En esta nota te compartimos las , en unas jornadas en las que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank.

Mira también:
Una muchacha recibiendo alimentos gratis en punto de distribución en Texas. Detrás de ella hay varias personas que también esperan víveres para llevaros a sus casas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una muchacha recibiendo alimentos gratis en punto de distribución en Texas. Detrás de ella hay varias personas que también esperan víveres para llevaros a sus casas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 3 AL 5 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 3 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 3 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P, Galveston, TX 7755011:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15133:30 PM – 5:00 PM
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565711:00 AM – 4:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
Impact Early College High School1415 Market St, Baytown, TX 77520281-420-48029:00 AM – 12:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 2:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM – 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM – 9:45 AM; 12:30 PM – 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM – 12:30 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM – 11:00 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
De Zavala Middle School101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506713-740-05449:00 AM – 12:00 PM
Iglesia Cristiana Visión Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58995:00 PM – 6:00 PM
Martin L. Flukinger Community Center16003 Lorenzo St, Channelview, TX 775308:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048832-409-70604:00 PM – 6:00 PM
Houston Public Library – Park Place8145 Park Place Blvd, Houston, TX 7701711:45 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
Morefield Boys and Girls Club5950 Selinsky Rd., Houston, TX 7704811:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
La Tiendita – Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 7701710:00 AM – 12:00 PM
WIC Sunnyside4410 Reed, Houston, TX 770518:00 AM – 9:15 AM; 11:00 AM – 11:45 AM
Community Family Centers7524 Ave E, Houston, TX 77012713-923-23168:00 AM – 5:00 PM
Community Family Center – JP McGovern7318 Avenue F, Houston, TX 7701111:00 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051713-731-705011:00 AM – 1:00 PM
Barrett Station / Riley Chambers Community Center808½ Magnolia Ave, Crosby, TX 7753212:00 PM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
New Hope Housing @ Reed2605 Reed Rd., Houston, TX 770519:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM
Southside Community Center7210 Peerless St., Houston, TX 7702111:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
Most Holy Trinity Catholic Church415 S Erskine St, Angleton, TX 77515979-849-94588:00 AM – 11:00 AM
Denver Harbor Multi-Service Center6402 Market St, Houston, TX 77020281-802-89379:00 AM – 11:30 AM
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St, Houston, TX 77004713-529-33819:00 AM – 12:30 PM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)9320 Kirby Dr, Houston, TX 77054713-393-47009:00 AM – 4:00 PM
Combined Arms Veteran Transition Center2929 McKinney St, Houston, TX 77003844-489-838710:00 AM – 12:00 PM
Mount Zion Baptist Church2301 Nagle St, Houston, TX 77004713-659-714610:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA SÁBADO 4 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 4 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 AM – 12:00 PM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 AM – 1:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 12:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM – 12:30 PM
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 AM – 11:00 AM
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 AM – 10:00 AM
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 AM – 11:00 AM
The Orange Show5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023832-767-16779:00 AM – 11:00 AM
Houston Food Bank – Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St, Houston, TX 770299:00 AM – 1:00 PM
Houston Food Bank – Community Resource Center (CRC)535 Portwall St, Houston, TX 770298:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004832-217-324910:30 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 5 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 PM – 3:00 PM
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM – 2:00 PM
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 AM – 12:30 PM
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 77406832-542-38459:00 AM – 7:00 PM
Under Over Fellowship600 S. Frazier, Conroe, TX 77301936-447-02589:30 AM – 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC