¿No te alcanza el dinero para comprar comida o víveres? No te preocupes: varias organizaciones en Texas estarán repartiendo alimentos gratis entre el 3 y el 5 de julio. Podrás acudir con confianza a los puntos de distribución, donde solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense. Eso sí, la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. En esta nota te compartimos las direcciones precisas y los horarios para que puedas asistir, en unas jornadas en las que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank.

Una muchacha recibiendo alimentos gratis en punto de distribución en Texas. Detrás de ella hay varias personas que también esperan víveres para llevaros a sus casas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 3 AL 5 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 3 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 3 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Mitchell Boys and Girls Club 4420 Avenue P, Galveston, TX 77550 — 11:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM Lighthouse Christian Ministries 3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518 — 8:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 3:30 PM – 5:00 PM Grace Episcopal Church 112 W Lang St, Alvin, TX 77511 281-331-5657 11:00 AM – 4:00 PM East Harris County Activity Center 7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505 — 9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM Impact Early College High School 1415 Market St, Baytown, TX 77520 281-420-4802 9:00 AM – 12:00 PM Footprint Academy 1700 Danubina, Baytown, TX 77520 — 7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus) 1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504 832-476-9732 9:00 AM – 5:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM – 2:00 PM Christian Helping Hands 4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584 281-485-9776 9:30 AM – 1:00 PM The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center 2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052 — 9:00 AM – 9:45 AM; 12:30 PM – 1:00 PM Centro Familiar El Buen Pastor 10320 Hartsook St, Houston, TX 77034 — 11:30 AM – 12:30 PM Sweetwater Pointe Apartments 7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075 — 10:00 AM – 11:00 AM; 12:00 PM – 1:00 PM De Zavala Middle School 101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506 713-740-0544 9:00 AM – 12:00 PM Iglesia Cristiana Visión Divina 15703 Market St, Channelview, TX 77530 281-763-5899 5:00 PM – 6:00 PM Martin L. Flukinger Community Center 16003 Lorenzo St, Channelview, TX 77530 — 8:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM IPC Hebron 4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048 832-409-7060 4:00 PM – 6:00 PM Houston Public Library – Park Place 8145 Park Place Blvd, Houston, TX 77017 — 11:45 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM Morefield Boys and Girls Club 5950 Selinsky Rd., Houston, TX 77048 — 11:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM La Tiendita – Tejano Center (Broadway Campus) 2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017 — 10:00 AM – 12:00 PM WIC Sunnyside 4410 Reed, Houston, TX 77051 — 8:00 AM – 9:15 AM; 11:00 AM – 11:45 AM Community Family Centers 7524 Ave E, Houston, TX 77012 713-923-2316 8:00 AM – 5:00 PM Community Family Center – JP McGovern 7318 Avenue F, Houston, TX 77011 — 11:00 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM Sunnyside Place Community Development Corporation 8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051 713-731-7050 11:00 AM – 1:00 PM Barrett Station / Riley Chambers Community Center 808½ Magnolia Ave, Crosby, TX 77532 — 12:00 PM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM New Hope Housing @ Reed 2605 Reed Rd., Houston, TX 77051 — 9:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM Southside Community Center 7210 Peerless St., Houston, TX 77021 — 11:30 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM Most Holy Trinity Catholic Church 415 S Erskine St, Angleton, TX 77515 979-849-9458 8:00 AM – 11:00 AM Denver Harbor Multi-Service Center 6402 Market St, Houston, TX 77020 281-802-8937 9:00 AM – 11:30 AM Pilgrim Community Center 3118 1/2 Blodgett St, Houston, TX 77004 713-529-3381 9:00 AM – 12:30 PM GSSCA (Gulf Coast Community Services Association) 9320 Kirby Dr, Houston, TX 77054 713-393-4700 9:00 AM – 4:00 PM Combined Arms Veteran Transition Center 2929 McKinney St, Houston, TX 77003 844-489-8387 10:00 AM – 12:00 PM Mount Zion Baptist Church 2301 Nagle St, Houston, TX 77004 713-659-7146 10:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA SÁBADO 4 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 4 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 9:00 AM – 12:00 PM New Covenant Christian Church 10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089 281-484-4230 11:00 AM – 1:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM – 12:00 PM Centro Familiar El Buen Pastor 10320 Hartsook St, Houston, TX 77034 — 11:30 AM – 12:30 PM Pasadena Community Ministries 2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502 713-477-4336 9:00 AM – 11:00 AM Immaculate Conception Catholic Church 7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011 713-921-1261 8:00 AM – 10:00 AM Shrine Houston 5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021 832-651-8135 9:00 AM – 11:00 AM The Orange Show 5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023 832-767-1677 9:00 AM – 11:00 AM Houston Food Bank – Community Assistance Program (CAP) Office 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 9:00 AM – 1:00 PM Houston Food Bank – Community Resource Center (CRC) 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 8:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM Good Hope Missionary Baptist Church 3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004 832-217-3249 10:30 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 5 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Multi Cultural Center 951 Tristar Dr, Webster, TX 77598 210-617-3008 1:00 PM – 3:00 PM The Beacon 1212 Prairie St, Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM – 2:00 PM Servant of Nations 6565 Rookin St, Houston, TX 77074 832-567-4918 11:30 AM – 12:30 PM Royalty Church 7424 FM 359, Richmond, TX 77406 832-542-3845 9:00 AM – 7:00 PM Under Over Fellowship 600 S. Frazier, Conroe, TX 77301 936-447-0258 9:30 AM – 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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