Si necesitas apoyo para llevar comida a casa, consulta los lugares donde habrá entregas gratuitas de alimentos esta semana en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Si necesitas apoyo para llevar comida a casa, consulta los lugares donde habrá entregas gratuitas de alimentos esta semana en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si estás enfrentando dificultades económicas y no tienes suficiente dinero para comprar comida, presta atención si vives en Texas: entre el 5 y el 8 de octubre de 2026. Consulta los lugares habilitados para asistir de manera individual o junto a tu familia. Además, si sabes de alguien que necesita apoyo para llevar alimentos a casa, no dudes en compartirle la información. A continuación, encontrarás algunas direcciones y los horarios de distribución.

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Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Gran cantidad de personas recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Gran cantidad de personas recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 5 al jueves 8 de octubre de 2026.

ENTREGA LUNES 5 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 5 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-702-02038:00 a. m. – 10:00 a. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. – 5:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 p. m. – 4:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. – 1:00 p. m.
Mid Chambers Christian Caring Center1120 N Main St, Anahuac, TX 77514409-267-68989:00 a. m. – 11:00 a. m.

ENTREGA MARTES 6 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 6 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Iglesia la Voz de Cristo3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504832-814-72779:00 a. m. – 11:00 a. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. – 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. – 2:00 p. m.
BakerRipley (Pasadena Campus)720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504713-944-918611:00 a. m. – 1:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-297610:00 a. m. – 12:00 p. m. / 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. – 1:00 p. m.
St. Juan Diego Catholic Church3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503713-477-66939:00 a. m. – 11:00 a. m.
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd, Houston, TX 77034281-501-98945:00 a. m. – 6:30 a. m. / 6:30 a. m. – 8:00 a. m.
Cedar Bayou Baptist Church3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520281-422-92009:00 a. m. – 12:30 p. m.
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 a. m. – 12:00 p. m.
St. Andrew Catholic Church - Family Life Center827 Sheldon Rd, Channelview, TX 77530281-452-9865, ext. 1305:00 p. m. – 6:00 p. m.

ENTREGA MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 7 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38918:30 a. m. – 11:00 a. m.
First Christian Church Disciples of Christ1212 S Durant St, Alvin, TX 77511281-824-88712:00 p. m. – 6:00 p. m.
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St, Baytown, TX 77520713-858-47356:00 p. m. – 7:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423012:00 p. m. – 2:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. – 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. – 2:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29765:00 p. m. – 7:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:00 a. m. – 12:30 p. m.
Windsor Gardens Apartments, Building A1620 Spencer Hwy, Bldg. A, South Houston, TX 77587346-409-29002:00 p. m. – 6:00 p. m.
Christ United Methodist Church9045 Howard Dr, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Iglesia Cristiana Visión Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. – 2:00 p. m.
St. Paul’s Episcopal Church7843 Park Place Blvd, Houston, TX 77087713-252-360411:00 a. m. – 1:00 p. m.

ENTREGA JUEVES 8 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 8 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38916:00 p. m. – 8:00 p. m.
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-702-02038:00 a. m. – 10:00 a. m.
Missouri Street Church of Christ3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520281-427-04599:00 a. m. – 12:00 p. m.
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565710:30 a. m. – 12:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. – 5:00 p. m.
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 p. m. – 4:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. – 1:00 p. m.
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd, Houston, TX 77034281-501-98945:00 a. m. – 6:30 a. m. / 6:30 a. m. – 8:00 a. m.
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:30 p. m. – 3:00 p. m.
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 a. m. – 12:00 p. m.
Mid Chambers Christian Caring Center1120 N Main St, Anahuac, TX 77514409-267-68989:00 a. m. – 11:00 a. m.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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