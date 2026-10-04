Si estás enfrentando dificultades económicas y no tienes suficiente dinero para comprar comida, presta atención si vives en Texas: distintas organizaciones repartirán alimentos sin costo entre el 5 y el 8 de octubre de 2026. Consulta los lugares habilitados para asistir de manera individual o junto a tu familia. Además, si sabes de alguien que necesita apoyo para llevar alimentos a casa, no dudes en compartirle la información. A continuación, encontrarás algunas direcciones y los horarios de distribución.
Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 5 al jueves 8 de octubre de 2026.
ENTREGA LUNES 5 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 5 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. – 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. – 1:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
ENTREGA MARTES 6 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 6 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Iglesia la Voz de Cristo
|3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504
|832-814-7277
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. – 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|BakerRipley (Pasadena Campus)
|720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|713-944-9186
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|10:00 a. m. – 12:00 p. m. / 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. – 1:00 p. m.
|St. Juan Diego Catholic Church
|3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503
|713-477-6693
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. – 6:30 a. m. / 6:30 a. m. – 8:00 a. m.
|Cedar Bayou Baptist Church
|3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520
|281-422-9200
|9:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Andrew Catholic Church - Family Life Center
|827 Sheldon Rd, Channelview, TX 77530
|281-452-9865, ext. 130
|5:00 p. m. – 6:00 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 7 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 a. m. – 11:00 a. m.
|First Christian Church Disciples of Christ
|1212 S Durant St, Alvin, TX 77511
|281-824-8871
|2:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|6:00 p. m. – 7:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. – 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|5:00 p. m. – 7:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Windsor Gardens Apartments, Building A
|1620 Spencer Hwy, Bldg. A, South Houston, TX 77587
|346-409-2900
|2:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Christ United Methodist Church
|9045 Howard Dr, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Iglesia Cristiana Visión Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|St. Paul’s Episcopal Church
|7843 Park Place Blvd, Houston, TX 77087
|713-252-3604
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 8 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 8 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|6:00 p. m. – 8:00 p. m.
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-702-0203
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|10:30 a. m. – 12:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. – 5:00 p. m.
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. – 1:00 p. m.
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 a. m. – 6:30 a. m. / 6:30 a. m. – 8:00 a. m.
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:30 p. m. – 3:00 p. m.
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Mid Chambers Christian Caring Center
|1120 N Main St, Anahuac, TX 77514
|409-267-6898
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
Si buscas una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank.