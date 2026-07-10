Los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si el dinero no te alcanza para comprar comida o víveres, no te preocupes: varias organizaciones en Texas , por lo que podrás acudir con confianza a alguno de los , donde solo te pedirán tu nombre, tu código postal y preguntarán cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense. En esta nota te compartimos las direcciones exactas y los horarios para que puedas asistir a esta jornada en la que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

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Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 10 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 10 de julio:

Entrega viernes 10 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St. Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 2:00 PM
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St La Porte, TX 77571346-463-15133:30 PM - 5:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM / 3:30 PM - 4:30 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM - 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM / 12:30 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM / 12:00 PM - 1:00 PM
De Zavala Middle School101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506713-740-05449:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St Channelview, TX 77530281-763-58995:00 PM - 6:00 PM
Martin L. Flukinger Community Center16003 Lorenzo St Channelview, TX 775308:00 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 1:00 PM
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048832-409-70604:00 PM - 6:00 PM
Houston Public Library - Park Place8145 Park Place Blvd Houston, TX 7701711:45 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM
Morefield Boys and Girls Club5950 Selinsky Rd. Houston, TX 7704811:30 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 770179:00 AM - 5:00 PM
St. Philip Neri Catholic Church10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048713-734-032010:00 AM - 2:00 PM
WIC Sunnyside4410 Reed Houston, TX 770518:00 AM - 9:15 AM / 11:00 AM - 11:45 AM
Community Family Centers7524 Ave E Houston, TX 77012713-923-23169:00 AM - 1:00 PM
Community Family Center - JP McGovern7318 Avenue F Houston, TX 7701111:00 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 11 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 11 de julio:

Entrega sábado 11 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Christ’s Church of the Assemblies of God1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058281-488-17759:00 AM - 11:00 AM
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St La Porte, TX 77571346-463-15139:00 AM - 12:00 PM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089281-484-423011:00 AM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Faith Family Church6500 N Main St Baytown, TX 77521281-837-562611:00 AM - 1:00 PM
The Ark of Restitution Missionary Baptist Church6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048713-991-004911:00 AM - 1:00 PM
Uvalde Baptist Church901 Uvalde Rd Houston, TX 77015713-453-00296:00 AM - 9:00 AM
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011713-921-12618:00 AM - 10:00 AM
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021832-651-81359:00 AM - 11:00 AM
Abiding Faith United Methodist Church14300 Almeda School Rd Houston, TX 770479:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 12 de julio:

Entrega domingo 12 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Multi Cultural Center951 Tristar Dr Webster, TX 77598210-617-30081:00 PM - 3:00 PM
The Beacon1212 Prairie St Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM - 2:00 PM
Servant of Nations6565 Rookin St Houston, TX 77074832-567-491811:30 AM - 12:30 PM
Royalty Church7424 FM 359 Richmond, TX 77406832-542-38459:00 AM - 7:00 PM
Under Over Fellowship600 S. Frazier Conroe, TX 77301936-447-02589:30 AM - 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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