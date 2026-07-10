Si el dinero no te alcanza para comprar comida o víveres, no te preocupes: varias organizaciones en Texas repartirán alimentos gratis del 10 y el 12 de julio, por lo que podrás acudir con confianza a alguno de los puntos de distribución, donde solo te pedirán tu nombre, tu código postal y preguntarán cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense. En esta nota te compartimos las direcciones exactas y los horarios para que puedas asistir a esta jornada en la que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 10 AL 12 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 10 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 10 de julio:

Entrega viernes 10 de julio Dirección Teléfono Horarios Mitchell Boys and Girls Club 4420 Avenue P Galveston, TX 77550 — 11:30 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM Lighthouse Christian Ministries 3507 Walsh St. Bacliff, TX 77518 — 8:30 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 2:00 PM Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571 346-463-1513 3:30 PM - 5:00 PM East Harris County Activity Center 7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 77505 — 9:00 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 1:00 PM Footprint Academy 1700 Danubina Baytown, TX 77520 — 7:00 AM - 9:00 AM / 3:30 PM - 4:30 PM La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus) 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504 832-476-9732 9:00 AM - 5:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM - 2:00 PM Christian Helping Hands 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584 281-485-9776 9:30 AM - 1:00 PM The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center 2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 77052 — 9:00 AM - 9:45 AM / 12:30 PM - 1:00 PM Centro Familiar El Buen Pastor 10320 Hartsook St Houston, TX 77034 — 11:30 AM - 12:30 PM Sweetwater Pointe Apartments 7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 77075 — 10:00 AM - 11:00 AM / 12:00 PM - 1:00 PM De Zavala Middle School 101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506 713-740-0544 9:00 AM - 12:00 PM Iglesia Cristiana Vision Divina 15703 Market St Channelview, TX 77530 281-763-5899 5:00 PM - 6:00 PM Martin L. Flukinger Community Center 16003 Lorenzo St Channelview, TX 77530 — 8:00 AM - 9:30 AM / 12:00 PM - 1:00 PM IPC Hebron 4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048 832-409-7060 4:00 PM - 6:00 PM Houston Public Library - Park Place 8145 Park Place Blvd Houston, TX 77017 — 11:45 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM Morefield Boys and Girls Club 5950 Selinsky Rd. Houston, TX 77048 — 11:30 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus) 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017 — 9:00 AM - 5:00 PM St. Philip Neri Catholic Church 10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048 713-734-0320 10:00 AM - 2:00 PM WIC Sunnyside 4410 Reed Houston, TX 77051 — 8:00 AM - 9:15 AM / 11:00 AM - 11:45 AM Community Family Centers 7524 Ave E Houston, TX 77012 713-923-2316 9:00 AM - 1:00 PM Community Family Center - JP McGovern 7318 Avenue F Houston, TX 77011 — 11:00 AM - 1:00 PM / 3:00 PM - 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 11 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 11 de julio:

Entrega sábado 11 de julio Dirección Teléfono Horarios Christ’s Church of the Assemblies of God 1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058 281-488-1775 9:00 AM - 11:00 AM Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571 346-463-1513 9:00 AM - 12:00 PM New Covenant Christian Church 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089 281-484-4230 11:00 AM - 1:00 PM Centro Familiar El Buen Pastor 10320 Hartsook St Houston, TX 77034 — 11:30 AM - 12:30 PM Faith Family Church 6500 N Main St Baytown, TX 77521 281-837-5626 11:00 AM - 1:00 PM The Ark of Restitution Missionary Baptist Church 6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048 713-991-0049 11:00 AM - 1:00 PM Uvalde Baptist Church 901 Uvalde Rd Houston, TX 77015 713-453-0029 6:00 AM - 9:00 AM Immaculate Conception Catholic Church 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011 713-921-1261 8:00 AM - 10:00 AM Shrine Houston 5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021 832-651-8135 9:00 AM - 11:00 AM Abiding Faith United Methodist Church 14300 Almeda School Rd Houston, TX 77047 — 9:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 12 de julio:

Entrega domingo 12 de julio Dirección Teléfono Horarios Multi Cultural Center 951 Tristar Dr Webster, TX 77598 210-617-3008 1:00 PM - 3:00 PM The Beacon 1212 Prairie St Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM - 2:00 PM Servant of Nations 6565 Rookin St Houston, TX 77074 832-567-4918 11:30 AM - 12:30 PM Royalty Church 7424 FM 359 Richmond, TX 77406 832-542-3845 9:00 AM - 7:00 PM Under Over Fellowship 600 S. Frazier Conroe, TX 77301 936-447-0258 9:30 AM - 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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