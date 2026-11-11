Las personas que necesitan ayuda para abastecer sus hogares tendrán distintas alternativas para recibir alimentos gratuitos en Texas entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre de 2026. Organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos programaron entregas en Houston, Dallas y San Antonio, con jornadas que incluyen productos de despensa y comestibles para residentes de sus comunidades.
Algunas actividades están abiertas al público y no requieren inscripción previa, mientras que otras solicitan completar un formulario o seguir indicaciones específicas. Por eso, antes de acudir, es importante revisar las condiciones de cada punto y considerar que los productos pueden agotarse antes de que termine el horario anunciado.
Houston: alimentos gratis el viernes 13 de noviembre
En Houston habrá al menos dos oportunidades para conseguir alimentos sin costo durante el viernes 13. Target Hunger organizará una feria de distribución en Fifth Ward Multi-Service Center, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. o hasta agotar existencias. La actividad está abierta a cualquier persona, pero los asistentes deben completar un formulario de registro antes de recibir los productos. La entrega se realiza desde los vehículos.
|Punto de distribución
|Dirección
|Horario
|Fifth Ward Multi-Service Center
|4014 Market St., Houston, TX 77020
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Pro-Vision Academy
|4590 Wilmington St., Houston, TX 77051
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
El segundo evento estará a cargo de Freedom of Faith Food Bank y Sunnyside Up, en Pro-Vision Academy. La jornada será gratuita y estará abierta al público, sin necesidad de comprar entradas ni reservar un lugar. Sin embargo, se deberá completar una breve encuesta para recibir los alimentos. También se aceptarán donaciones de productos de despensa, agua embotellada y ropa usada en buen estado.
Dallas: entregas gratuitas el viernes 13 y sábado 14
En el área de Dallas, Dallas College realizará su jornada Community Pantry Day el viernes 13, desde las 9:00 a. m. La iniciativa, desarrollada junto con North Texas Food Bank, permitirá que cualquier integrante de la comunidad acceda a alimentos gratuitos en seis campus. No se necesita registro para participar. Los puntos habilitados son Brookhaven, Cedar Valley, Eastfield, Mountain View, North Lake y Richland, cuyas direcciones aparecen en la siguiente tabla.
|Campus
|Dirección
|Brookhaven
|3939 Valley View Lane, Farmers Branch, TX 75244
|Cedar Valley
|3030 N. Dallas Ave., Lancaster, TX 75134
|Eastfield
|3737 Motley Drive, Mesquite, TX 75150
|Mountain View
|4849 W. Illinois Ave., Dallas, TX 75211
|North Lake
|5001 N. MacArthur Blvd., Irving, TX 75038
|Richland
|12800 Abrams Road, Dallas, TX 75243
La distribución continuará el sábado 14 en Holy Cross Catholic Parish, donde se realizará una despensa móvil gratuita desde las 9:30 a. m. y hasta que se terminen los alimentos. El punto de entrega estará en el estacionamiento del santuario, ubicado en 5004 Bonnie View Road, Dallas, TX 75241. Se recomienda llegar temprano debido a que los productos estarán disponibles mientras duren las existencias.
San Antonio: puntos de entrega el 13 y 14 de noviembre
En San Antonio también se anunciaron varias jornadas coordinadas con el San Antonio Food Bank. El viernes 13 habrá una entrega en Unity Prep at Stewart, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., y otra en Igniting The Harvest Church, de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. Para el sábado 14 están previstas actividades en VFW Post 8397, New Life Outreach Ministries y Highland Park Assembly. Estos son los puntos y horarios publicados:
|Fecha
|Punto de distribución
|Dirección
|Horario
|Viernes 13
|Unity Prep at Stewart
|1950 Rigsby Ave., San Antonio, TX
|9:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Viernes 13
|Igniting The Harvest Church
|2311 Castroville Road, San Antonio, TX
|11:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Sábado 14
|VFW Post 8397
|2541 W. Southcross Blvd., San Antonio, TX
|9:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Sábado 14
|New Life Outreach Ministries
|1240 Holbrook Road, San Antonio, TX
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Sábado 14
|Highland Park Assembly
|1518 Steves Ave., San Antonio, TX
|10:00 a. m. a 11:00 a. m.
En los eventos del sábado en VFW Post 8397 y New Life Outreach Ministries se indica que se aceptan personas sin cita previa. Para otras entregas, conviene revisar las actualizaciones del San Antonio Food Bank en FreshTrak, ya que algunos puntos pueden requerir registro o tener instrucciones particulares. La disponibilidad de alimentos también puede variar según la cantidad de asistentes.
Por el momento, no se identificaron jornadas públicas con fecha, dirección y horario suficientemente confirmados para el domingo 15 de noviembre en estas tres ciudades. Antes de salir, se recomienda verificar cualquier actualización de los organizadores, llegar con anticipación y tener presente que las entregas pueden finalizar cuando se agoten los productos.