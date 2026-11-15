Las familias que viven en Dallas, Texas, y sus alrededores tendrán varias oportunidades para recibir alimentos sin costo gracias a las despensas móviles de Catholic Charities Dallas. El calendario oficial de noviembre contempla entregas en distintos sectores de la ciudad y comunidades cercanas, con jornadas desde las 9:00 a. m. y otras programadas para la tarde.

Estos son algunos de los puntos ubicados en Dallas que figuran en el cronograma del 16 al 19 de noviembre:

Fecha Punto de distribución Horario Lunes 16 Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, 2601 Singleton Blvd. 9:00 a. m. Martes 17 Biltmore Apartments, 6219 Melody Lane 9:00 a. m. Martes 17 Northway Christian Church, 7202 W. Northwest Hwy. 11:30 a. m. Miércoles 18 Shiloh Baptist Church, 921 W. Illinois Ave. 9:00 a. m. Miércoles 18 Tyler Street Community Service Outreach, 906 W. 10th St. 9:00 a. m. Miércoles 18 St. Philip, 8131 Military Pkwy. 9:00 a. m. Jueves 19 Our Lady of Perpetual Help, 2517 Anson Rd. 9:00 a. m. Jueves 19 First Fellowship Baptist Church, 3150 S. Great Trinity Forest Way 1:00 p. m.

Las jornadas forman parte del programa de despensas comunitarias móviles de Catholic Charities Dallas. La organización también tiene puntos en localidades cercanas, como Irving, Garland, Lancaster y Rowlett. Para confirmar detalles sobre la entrega y disponibilidad de productos, los interesados pueden comunicarse al 469-704-5374.

Houston: dónde conseguir alimentos gratis

En Houston, el Community Resource Center del Houston Food Bank, ubicado en 535 Portwall St., Houston, TX 77029, tiene distribuciones del programa Food For Change durante estas fechas. El martes 17 atenderá de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.; el miércoles 18 y el jueves 19 tendrá entregas de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. Sin embargo, este servicio requiere inscripción y cita previa.

Otra alternativa es el Impact Resource Center, ubicado en 1712 Depelchin St., Houston, TX 77007. Este centro comunitario entrega alimentos los martes de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. y los miércoles de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. Por ello, sus horarios habituales coinciden con el 17 y 18 de noviembre. Los residentes también pueden consultar el mapa de ayuda del Houston Food Bank para localizar despensas y programas cercanos a su código postal.

San Antonio: centros de asistencia y cómo consultar las entregas

En San Antonio, una de las principales referencias es el San Antonio Food Bank, ubicado en 5200 Historic Old Hwy 90, San Antonio, TX 78227. La organización cuenta con un buscador de distribuciones para localizar puntos de entrega de alimentos según la zona de residencia. Su línea telefónica, 210-431-8326, atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

También se encuentra St. Stephen’s CARE Center, de Catholic Charities, en 2127 S. Zarzamora St., San Antonio, TX 78207. Este centro dispone de una despensa de alimentos gratuita con productos enlatados, artículos secos, lácteos, carne, pan y productos frescos. No obstante, su página oficial no publica un horario de entrega de alimentos específico para el 16 al 19 de noviembre; por eso, se recomienda llamar al 210-226-6178 antes de acudir.

Antes de acudir: los horarios de las despensas móviles de Dallas corresponden a las jornadas publicadas por Catholic Charities; en Houston, Food For Change exige cita y el Impact Resource Center mantiene su calendario habitual.

En San Antonio, el buscador del banco de alimentos permite comprobar las distribuciones disponibles para cada fecha.