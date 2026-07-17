¿No te alcanza el dinero para comprar comida o víveres? Tranquilo que varias organizaciones en Texas repartirán alimentos gratis del 17 y el 19 de julio, por lo que podrás acudir con confianza a alguno de los puntos de distribución. En esta nota te compartimos las direcciones exactas y los horarios para que puedas asistir a esta jornada en la que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. Asimismo, cuando llegues solo te pedirán tu nombre, tu código postal y preguntarán cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 17 AL 19 DE JULIO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026.
ENTREGA VIERNES 17 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 17 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Mitchell Boys and Girls Club
|4420 Avenue P Galveston, TX 77550
|—
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St. Bacliff, TX 77518
|—
|8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|3:30 PM - 5:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Impact Early College High School
|1415 Market St Baytown, TX 77520
|281-420-4802
|9:00 AM - 12:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM - 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM - 2:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM - 1:00 PM
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 77052
|—
|9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
|Centro Familiar El Buen Pastor
|10320 Hartsook St Houston, TX 77034
|—
|11:30 AM - 12:30 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 77075
|—
|10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|De Zavala Middle School
|101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506
|713-740-0544
|9:00 AM - 12:00 PM
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|5:00 PM - 6:00 PM
|Martin L. Flukinger Community Center
|16003 Lorenzo St Channelview, TX 77530
|—
|8:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 PM - 6:00 PM
|Morefield Boys and Girls Club
|5950 Selinsky Rd. Houston, TX 77048
|—
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017
|—
|9:00 AM - 5:00 PM
|St. Philip Neri Catholic Church
|10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048
|713-734-0320
|10:00 AM - 2:00 PM
|WIC Sunnyside
|4410 Reed Houston, TX 77051
|—
|8:00 AM - 9:15 AM; 11:00 AM - 11:45 AM
|Community Family Centers
|7524 Ave E Houston, TX 77012
|713-923-2316
|8:00 AM - 5:00 PM
|Community Family Center - JP McGovern
|7318 Avenue F Houston, TX 77011
|—
|11:00 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
ENTREGA SÁBADO 18 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 18 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 AM - 12:00 PM
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146 Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 AM - 11:00 AM
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 AM - 1:00 PM
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd Houston, TX 77034
|281-501-9894
|6:30 AM - 9:30 AM
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 AM - 10:00 AM
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 AM - 11:00 AM
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|12:00 PM - 2:00 PM
|South Union Church of Christ
|3601 Lydia St Houston, TX 77021
|281-773-3457
|10:00 AM - 12:00 PM
|Rock of Ages Church
|12217 Holly St Crosby, TX 77532
|832-629-5452
|9:30 AM - 11:00 AM
|Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St Houston, TX 77029
|—
|9:00 AM - 1:00 PM
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St Houston, TX 77029
|—
|8:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St Houston, TX 77004
|713-748-6066
|10:00 AM - 1:00 PM
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004
|832-217-3249
|10:30 AM - 12:00 PM
|Trinity East United Methodist Church
|2418 McGowen St Houston, TX 77004
|713-979-2950
|9:00 AM - 12:00 PM
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr Houston, TX 77003
|713-351-6919
|8:00 AM - 12:00 PM
|St. John’s United Methodist Church
|2019 Crawford St Houston, TX 77002
|713-659-3237
|9:00 AM - 1:00 PM
|The Beacon
|1212 Prairie St Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 AM - 2:00 PM
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St Houston, TX 77009
|713-223-8131
|9:00 AM - 12:00 PM
|Kashmere Gardens Church of Christ
|4315 Leffingwell St Houston, TX 77026
|713-674-3308
|9:00 AM - 11:00 AM
|Interfaith Food Bank - The Food Basket
|1 Wesley Dr Clute, TX 77531
|979-388-0024
|8:00 AM - 10:00 AM
|Grace and Mercy Food Pantry
|607 Aiken St Clute, TX 77531
|979-230-8101
|10:00 AM - 1:00 PM
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St Houston, TX 77009
|713-861-6155
|10:00 AM - 12:00 PM
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St Houston, TX 77027
|713-871-9741
|9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 19 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 PM - 3:00 PM
|The Beacon
|1212 Prairie St Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 AM - 2:00 PM
|Servant of Nations
|6565 Rookin St Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 AM - 12:30 PM
|Royalty Church
|7424 FM 359 Richmond, TX 77406
|832-542-3845
|9:00 AM - 7:00 PM
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!