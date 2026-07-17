¿No te alcanza el dinero para comprar comida o víveres? Tranquilo que varias organizaciones en Texas repartirán alimentos gratis del 17 y el 19 de julio, por lo que podrás acudir con confianza a alguno de los puntos de distribución. En esta nota te compartimos las direcciones exactas y los horarios para que puedas asistir a esta jornada en la que participan bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. Asimismo, cuando llegues solo te pedirán tu nombre, tu código postal y preguntarán cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense.

Los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 17 AL 19 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 17 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 17 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horarios Mitchell Boys and Girls Club 4420 Avenue P Galveston, TX 77550 — 11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM Lighthouse Christian Ministries 3507 Walsh St. Bacliff, TX 77518 — 8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571 346-463-1513 3:30 PM - 5:00 PM East Harris County Activity Center 7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 77505 — 9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM Impact Early College High School 1415 Market St Baytown, TX 77520 281-420-4802 9:00 AM - 12:00 PM Footprint Academy 1700 Danubina Baytown, TX 77520 — 7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus) 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504 832-476-9732 9:00 AM - 5:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM - 2:00 PM Christian Helping Hands 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584 281-485-9776 9:30 AM - 1:00 PM The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center 2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 77052 — 9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM Centro Familiar El Buen Pastor 10320 Hartsook St Houston, TX 77034 — 11:30 AM - 12:30 PM Sweetwater Pointe Apartments 7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 77075 — 10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM De Zavala Middle School 101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506 713-740-0544 9:00 AM - 12:00 PM Iglesia Cristiana Vision Divina 15703 Market St Channelview, TX 77530 281-763-5899 5:00 PM - 6:00 PM Martin L. Flukinger Community Center 16003 Lorenzo St Channelview, TX 77530 — 8:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM IPC Hebron 4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048 832-409-7060 4:00 PM - 6:00 PM Morefield Boys and Girls Club 5950 Selinsky Rd. Houston, TX 77048 — 11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus) 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017 — 9:00 AM - 5:00 PM St. Philip Neri Catholic Church 10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048 713-734-0320 10:00 AM - 2:00 PM WIC Sunnyside 4410 Reed Houston, TX 77051 — 8:00 AM - 9:15 AM; 11:00 AM - 11:45 AM Community Family Centers 7524 Ave E Houston, TX 77012 713-923-2316 8:00 AM - 5:00 PM Community Family Center - JP McGovern 7318 Avenue F Houston, TX 77011 — 11:00 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 18 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 18 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horario Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571 346-463-1513 9:00 AM - 12:00 PM Missouri Street Church of Christ 3400 S Highway 146 Baytown, TX 77520 281-427-0459 9:00 AM - 11:00 AM New Covenant Christian Church 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089 281-484-4230 11:00 AM - 1:00 PM Bible Way Fellowship Baptist Church 9022 Frey Rd Houston, TX 77034 281-501-9894 6:30 AM - 9:30 AM Immaculate Conception Catholic Church 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011 713-921-1261 8:00 AM - 10:00 AM Shrine Houston 5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021 832-651-8135 9:00 AM - 11:00 AM Baytown United Seventh-day Adventist Church 401 W Nazro St Baytown, TX 77520 713-858-4735 12:00 PM - 2:00 PM South Union Church of Christ 3601 Lydia St Houston, TX 77021 281-773-3457 10:00 AM - 12:00 PM Rock of Ages Church 12217 Holly St Crosby, TX 77532 832-629-5452 9:30 AM - 11:00 AM Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office 535 Portwall St Houston, TX 77029 — 9:00 AM - 1:00 PM Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC) 535 Portwall St Houston, TX 77029 — 8:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM Boynton Chapel United Methodist Church 2812 Milby St Houston, TX 77004 713-748-6066 10:00 AM - 1:00 PM Good Hope Missionary Baptist Church 3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004 832-217-3249 10:30 AM - 12:00 PM Trinity East United Methodist Church 2418 McGowen St Houston, TX 77004 713-979-2950 9:00 AM - 12:00 PM Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center) 326 S Jensen Dr Houston, TX 77003 713-351-6919 8:00 AM - 12:00 PM St. John’s United Methodist Church 2019 Crawford St Houston, TX 77002 713-659-3237 9:00 AM - 1:00 PM The Beacon 1212 Prairie St Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM - 2:00 PM Wesley Community Center (Lorraine Campus) 1235 Lorraine St Houston, TX 77009 713-223-8131 9:00 AM - 12:00 PM Kashmere Gardens Church of Christ 4315 Leffingwell St Houston, TX 77026 713-674-3308 9:00 AM - 11:00 AM Interfaith Food Bank - The Food Basket 1 Wesley Dr Clute, TX 77531 979-388-0024 8:00 AM - 10:00 AM Grace and Mercy Food Pantry 607 Aiken St Clute, TX 77531 979-230-8101 10:00 AM - 1:00 PM Heights Interfaith Ministries Food Pantry 3523 Beauchamp St Houston, TX 77009 713-861-6155 10:00 AM - 12:00 PM Christian Community Services Center (Central Campus) 3434 Branard St Houston, TX 77027 713-871-9741 9:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 19 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horario Multi Cultural Center 951 Tristar Dr Webster, TX 77598 210-617-3008 1:00 PM - 3:00 PM The Beacon 1212 Prairie St Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM - 2:00 PM Servant of Nations 6565 Rookin St Houston, TX 77074 832-567-4918 11:30 AM - 12:30 PM Royalty Church 7424 FM 359 Richmond, TX 77406 832-542-3845 9:00 AM - 7:00 PM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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