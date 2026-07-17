Los centros de distribución de alimentos gratis n Texas recibe a gran cantidad de personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los centros de distribución de alimentos gratis n Texas recibe a gran cantidad de personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

¿No te alcanza el dinero para comprar comida o víveres? Tranquilo que del 17 y el 19 de julio, por lo que podrás acudir con confianza a alguno de los puntos de distribución. En esta nota te compartimos las direcciones exactas y los horarios para que puedas asistir a esta jornada en la que participan como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. Asimismo, cuando llegues solo te pedirán tu nombre, tu código postal y preguntarán cuántas personas viven en tu casa, sin exigir que seas ciudadano estadounidense.

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Los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los interesados pueden acercarse a decenas de despensas para recibir estos productos nutritivos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 17 AL 19 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 17 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 17 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St. Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St La Porte, TX 77571346-463-15133:30 PM - 5:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Impact Early College High School1415 Market St Baytown, TX 77520281-420-48029:00 AM - 12:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM - 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
De Zavala Middle School101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506713-740-05449:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St Channelview, TX 77530281-763-58995:00 PM - 6:00 PM
Martin L. Flukinger Community Center16003 Lorenzo St Channelview, TX 775308:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E Houston, TX 77048832-409-70604:00 PM - 6:00 PM
Morefield Boys and Girls Club5950 Selinsky Rd. Houston, TX 7704811:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 770179:00 AM - 5:00 PM
St. Philip Neri Catholic Church10960 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77048713-734-032010:00 AM - 2:00 PM
WIC Sunnyside4410 Reed Houston, TX 770518:00 AM - 9:15 AM; 11:00 AM - 11:45 AM
Community Family Centers7524 Ave E Houston, TX 77012713-923-23168:00 AM - 5:00 PM
Community Family Center - JP McGovern7318 Avenue F Houston, TX 7701111:00 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 18 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 18 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorario
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St La Porte, TX 77571346-463-15139:00 AM - 12:00 PM
Missouri Street Church of Christ3400 S Highway 146 Baytown, TX 77520281-427-04599:00 AM - 11:00 AM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089281-484-423011:00 AM - 1:00 PM
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd Houston, TX 77034281-501-98946:30 AM - 9:30 AM
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011713-921-12618:00 AM - 10:00 AM
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd Houston, TX 77021832-651-81359:00 AM - 11:00 AM
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St Baytown, TX 77520713-858-473512:00 PM - 2:00 PM
South Union Church of Christ3601 Lydia St Houston, TX 77021281-773-345710:00 AM - 12:00 PM
Rock of Ages Church12217 Holly St Crosby, TX 77532832-629-54529:30 AM - 11:00 AM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St Houston, TX 770299:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)535 Portwall St Houston, TX 770298:30 AM - 11:30 AM; 1:30 PM - 3:30 PM
Boynton Chapel United Methodist Church2812 Milby St Houston, TX 77004713-748-606610:00 AM - 1:00 PM
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004832-217-324910:30 AM - 12:00 PM
Trinity East United Methodist Church2418 McGowen St Houston, TX 77004713-979-29509:00 AM - 12:00 PM
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr Houston, TX 77003713-351-69198:00 AM - 12:00 PM
St. John’s United Methodist Church2019 Crawford St Houston, TX 77002713-659-32379:00 AM - 1:00 PM
The Beacon1212 Prairie St Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM - 2:00 PM
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St Houston, TX 77009713-223-81319:00 AM - 12:00 PM
Kashmere Gardens Church of Christ4315 Leffingwell St Houston, TX 77026713-674-33089:00 AM - 11:00 AM
Interfaith Food Bank - The Food Basket1 Wesley Dr Clute, TX 77531979-388-00248:00 AM - 10:00 AM
Grace and Mercy Food Pantry607 Aiken St Clute, TX 77531979-230-810110:00 AM - 1:00 PM
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St Houston, TX 77009713-861-615510:00 AM - 12:00 PM
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St Houston, TX 77027713-871-97419:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 19 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr Webster, TX 77598210-617-30081:00 PM - 3:00 PM
The Beacon1212 Prairie St Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM - 2:00 PM
Servant of Nations6565 Rookin St Houston, TX 77074832-567-491811:30 AM - 12:30 PM
Royalty Church7424 FM 359 Richmond, TX 77406832-542-38459:00 AM - 7:00 PM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, , radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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