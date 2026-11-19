Familias de distintas localidades de Texas tendrán la oportunidad de recibir alimentos gratuitos durante el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026, como parte de las jornadas de ayuda organizadas antes del Día de Acción de Gracias. Varias instituciones, organizaciones comunitarias e iglesias entregarán pavos, productos frescos y canastas con alimentos para preparar comidas en casa. Houston, Dallas, San Antonio y Austin figuran entre las ciudades con actividades programadas, aunque la mayoría de las distribuciones se concentrará el viernes 20 y el sábado 21.

Houston: puntos de distribución de alimentos gratis

En Houston habrá entregas desde el viernes 20 de noviembre. Una de ellas será organizada por Domingo Garcia Law Office, que ofrecerá un pavo por vehículo desde las 9:30 a. m. en el 12929 de Gulf Freeway. Para el sábado 21 también se anunciaron jornadas con pavos y productos frescos en diferentes sectores de la ciudad.

Fecha y horario Punto de distribución Qué entregarán y requisitos Viernes 20, 9:30 a. m. Domingo Garcia Law Office, 12929 Gulf Freeway Un pavo por vehículo, hasta agotar existencias. Sábado 21, 9 a. m. a 12 p. m. M.O. Campbell Center, 1865 Aldine Bender Road 1.000 pavos y 10.000 libras de productos frescos. Sábado 21, 10 a. m. Hardy Senior Center, 11901 W. Hardy Road Pavos y acompañamientos. Se requiere identificación y se permite un máximo de dos familias por vehículo. Sábado 21, 11 a. m. a 2 p. m. Alief Community Center, 11903 Bellaire Blvd. Pavos gratuitos con inscripción previa.

Dallas y San Antonio: dónde recoger pavos y canastas de comida

En Dallas, las principales entregas se realizarán el sábado 21. El Departamento de Policía distribuirá 800 pavos y cajas de alimentos no perecederos en Dallas College Mountain View Campus. También habrá una jornada en UNT Dallas, donde se entregará un pavo y aproximadamente 60 libras de alimentos por familia, así como una distribución de canastas para Acción de Gracias en Samuell Grand Park.

Horario del sábado 21 Punto de distribución Qué entregarán y requisitos 8 a. m. a 10 a. m. Samuell Grand Park, 6200 E. Grand Ave. Canastas con ingredientes para una comida de Acción de Gracias. No requiere inscripción. Desde las 9 a. m. Dallas College Mountain View Campus, 4849 W. Illinois Ave. 800 pavos y cajas de alimentos no perecederos. No requiere registro. 9 a. m. a 12 p. m. UNT Dallas, 7300 University Hills Blvd. Un pavo y alrededor de 60 libras de alimentos por familia. No requiere inscripción, pero es necesario acudir en vehículo.

Por su parte, en San Antonio también se organizarán varias jornadas gratuitas el sábado 21. La Asociación de Alguaciles del Condado de Bexar entregará pavos en el estacionamiento Lote 7 del Frost Bank Center. Además, New Life Christian Center, Greater Love Missionary Baptist Church y Wyatt Law Firm tendrán sus propias actividades para ayudar a las familias antes de las celebraciones.

Horario del sábado 21 Punto de distribución Qué entregarán y requisitos 9 a. m. a 11 a. m. New Life Christian Center, 6610 U.S. Highway 90 West Un pavo por familia, por orden de llegada. No requiere invitación ni vale previo. 9 a. m. a 1 p. m. Wyatt Law Firm, 21 Lynn Batts Lane, Suite 10 Entrega de pavos hasta agotar existencias. 10 a. m. a 1 p. m. Greater Love Missionary Baptist Church, 1534 Peck Ave. Distribución gratuita de pavos. 10 a. m. a 1 p. m. Frost Bank Center, estacionamiento Lote 7, 1 Frost Bank Center Drive Un pavo por vehículo. No requiere inscripción previa.

Austin: entrega gratuita de pavos el sábado 21

Los residentes de Austin también podrán acceder a una jornada organizada por Austin Public Health. La actividad se realizará el sábado 21 de noviembre, de 9 a. m. a 11 a. m., en el Rosewood Zaragosa Neighborhood Center, ubicado en 2800 Webberville Road.

Durante el evento se entregarán pavos gratuitos hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir temprano.

¿Qué actividad habrá el domingo 22 de noviembre?

Para el domingo 22 está programado el Austin Empty Bowl Project, un evento solidario que se realizará de 11 a. m. a 3 p. m. en el Central Texas Food Bank, ubicado en 6500 Metropolis Drive, Austin; sin embargo, no es una distribución gratuita de alimentos: los asistentes pueden adquirir un cuenco artesanal por US$30, que incluye sopa y pan.

Los ingresos se destinan a programas de ayuda alimentaria infantil y a Meals on Wheels Central Texas.