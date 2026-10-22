Muchas familias en Estados Unidos enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas, incluida la alimentación. Si vives en Texas y necesitas apoyo para llevar comida a tu hogar, esta información puede ayudarte: del 23 al 25 de octubre, diversas organizaciones entregarán alimentos gratis en distintos puntos. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios, así como los detalles que debes revisar antes de acudir.
Ten presente que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.
ENTREGA VIERNES 23 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 23 de octubre:
|Organización o punto de entrega
|Dirección y ciudad
|Teléfono
|Horario
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|No proporcionado
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Community Family Centers
|7524 Ave E, Houston, TX 77012
|713-923-2316
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051
|713-731-7050
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.
|Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|No proporcionado
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Most Holy Trinity Catholic Church
|415 S Erskine St, Angleton, TX 77515
|979-849-9458
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
ENTREGA SÁBADO 24 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 24 de octubre:
|Organización o punto de entrega
|Dirección y ciudad
|Teléfono
|Horario
|Christ’s Church of the Assemblies of God
|1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058
|281-488-1775
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|713-748-1040
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Abiding Faith United Methodist Church
|14300 Almeda School Rd, Houston, TX 77047
|No proporcionado
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|No proporcionado
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|No proporcionado
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
|Most Holy Trinity Catholic Church
|415 S Erskine St, Angleton, TX 77515
|979-849-9458
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St, Houston, TX 77004
|713-748-6066
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 25 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 25 de octubre:
|Organización o punto de entrega
|Dirección y ciudad
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|United African Seventh-day Adventist Church
|9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074
|832-878-6383
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.