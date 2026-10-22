Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí te compartimos la información disponible (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí te compartimos la información disponible (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Muchas familias en Estados Unidos enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas, incluida la alimentación. Si vives en Texas y necesitas apoyo para llevar comida a tu hogar, esta información puede ayudarte: del 23 al 25 de octubre, diversas organizaciones entregarán en distintos puntos. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios, así como los detalles que debes revisar antes de acudir.

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Ten presente que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Un padre de familia junto a su hija se retiran de un centro de reparto de alimentos de Texas. Varias personas también llegan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un padre de familia junto a su hija se retiran de un centro de reparto de alimentos de Texas. Varias personas también llegan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.

ENTREGA VIERNES 23 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 23 de octubre:

Organización o punto de entregaDirección y ciudadTeléfonoHorario
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. a 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. a 2:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. a 1:00 p. m.
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. a 2:00 p. m.
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048832-409-70604:00 p. m. a 6:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017No proporcionado9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Community Family Centers7524 Ave E, Houston, TX 77012713-923-23169:00 a. m. a 1:00 p. m.
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051713-731-70509:30 a. m. a 11:00 a. m.
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St, Houston, TX 77029No proporcionado8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Most Holy Trinity Catholic Church415 S Erskine St, Angleton, TX 77515979-849-94588:00 a. m. a 11:00 a. m.

ENTREGA SÁBADO 24 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 24 de octubre:

Organización o punto de entregaDirección y ciudadTeléfonoHorario
Christ’s Church of the Assemblies of God1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058281-488-17759:00 a. m. a 11:00 a. m.
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 a. m. a 2:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 a. m. a 10:00 a. m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 a. m. a 11:00 a. m.
New Providence Baptist Church6640 Weston St, Houston, TX 77021713-748-104011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Abiding Faith United Methodist Church14300 Almeda School Rd, Houston, TX 77047No proporcionado9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St, Houston, TX 77029No proporcionado9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)535 Portwall St, Houston, TX 77029No proporcionado8:30 a. m. a 11:30 a. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
Most Holy Trinity Catholic Church415 S Erskine St, Angleton, TX 77515979-849-94589:00 a. m. a 11:00 a. m.
Boynton Chapel United Methodist Church2812 Milby St, Houston, TX 77004713-748-606610:00 a. m. a 1:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 25 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 25 de octubre:

Organización o punto de entregaDirección y ciudadTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 p. m. a 3:00 p. m.
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 a. m. a 2:00 p. m.
United African Seventh-day Adventist Church9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074832-878-638310:00 a. m. a 1:00 p. m.
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 a. m. a 1:30 p. m.

Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de , o . En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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