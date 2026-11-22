Durante la semana del 23 al 26 de noviembre, los residentes de Texas tendrán distintas oportunidades para acceder a alimentos gratuitos mediante bancos de comida, despensas comunitarias y organizaciones de ayuda. Las jornadas estarán concentradas principalmente en Houston, Dallas y San Antonio, las tres ciudades más pobladas del estado, con entregas de productos básicos en diferentes puntos y horarios. Algunas distribuciones requieren inscripción o cita previa, por lo que es importante revisar las condiciones antes de acudir.

En Houston, una de las alternativas es el Impact Resource Center, ubicado en 1712 Delpechin St., donde se ofrecen alimentos y productos de supermercado los martes de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. y los miércoles de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. Por ello, habrá servicio el 24 y 25 de noviembre. Otra opción es el Houston Food Bank East Branch, en 535 Portwall St., que tiene programada una distribución de su programa Food For Change el martes 24, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.; esta entrega es exclusivamente para participantes registrados que tengan cita previa.

Punto de distribución Fecha Horario Impact Resource Center, 1712 Delpechin St. 24 de noviembre 8:30 a. m. – 10:30 a. m. Impact Resource Center, 1712 Delpechin St. 25 de noviembre 5:30 p. m. – 7:30 p. m. Houston Food Bank East Branch, 535 Portwall St. 24 de noviembre 8:30 a. m. – 12:00 p. m.

Dallas: bancos de alimentos y despensas comunitarias

En Dallas, Catholic Charities Dallas publicó un calendario de despensas móviles con varias paradas para esta semana. El lunes 23 habrá entregas a las 9:00 a. m. en Strong Arms COGIC (135 Pemberton Hill, Dallas) y Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita (2601 Singleton Blvd., Dallas). También habrá una distribución a las 9:00 a. m. en Sunset Baptist Church, en Grand Prairie, y otras entregas al mediodía en diferentes localidades del área metropolitana.

El martes 24, Dallas West Church of Christ, ubicada en 3510 N. Hampton Road, tendrá una entrega de cajas y bolsas de alimentos desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. o hasta agotar existencias. La organización señala que la ayuda está abierta al público, siempre que haya alimentos disponibles, y que los voluntarios entregan las cajas directamente en los vehículos. Para el miércoles 25, Catholic Charities tiene previstas nuevas distribuciones a las 9:00 a. m. en LDS Church, en Irving, y Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship, en Balch Springs; además, habrá una entrega al mediodía en St. Patrick Catholic Church, en Dallas.

Fecha Punto de distribución Horario 23 de noviembre Strong Arms COGIC, Dallas 9:00 a. m. 23 de noviembre Our Lady of San Juan de los Lagos, Dallas 9:00 a. m. 23 de noviembre Sunset Baptist Church, Grand Prairie 9:00 a. m. 24 de noviembre Dallas West Church of Christ, Dallas 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 25 de noviembre LDS Church, Irving 9:00 a. m. 25 de noviembre Son of Man Worship, Balch Springs 9:00 a. m. 25 de noviembre St. Patrick Catholic Church, Dallas 12:00 p. m.

San Antonio: distribuciones programadas para el 23 y 25 de noviembre

En San Antonio, el buscador de eventos FreshTrak, utilizado por el San Antonio Food Bank, registra varias jornadas de entrega gratuita. El lunes 23 aparece una distribución en Randolph Air Force Base, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., aunque es importante señalar que se requiere acceso autorizado a la base militar. Para el miércoles 25 hay dos alternativas abiertas a visitantes: Emanuel UMC, ubicada en 3225 W. Poplar St., de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., y Harlandale Memorial VFW 4815, en 3111 Commercial Ave., de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

También figura una distribución en las instalaciones del San Antonio Food Bank, en 5200 Historic Old Highway 90 W., con turnos de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. para el miércoles 25. Sin embargo, esta modalidad requiere reservar un horario mediante FreshTrak. Los interesados pueden comunicarse con el banco de alimentos al 210-431-8326 para consultar disponibilidad y requisitos.

Fecha Punto de distribución Horario 23 de noviembre Randolph Air Force Base 10:00 a. m. – 11:00 a. m. (acceso militar requerido) 25 de noviembre Emanuel UMC, 3225 W. Poplar St. 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 25 de noviembre Harlandale Memorial VFW, 3111 Commercial Ave. 10:00 a. m. – 11:30 a. m. 25 de noviembre San Antonio Food Bank, 5200 Historic Old Hwy 90 W. 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 25 de noviembre San Antonio Food Bank, mismo punto 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

¿Qué ocurre el jueves 26 de noviembre? Por Thanksgiving, varios bancos de alimentos suspenderán sus actividades. El Houston Food Bank confirmó el cierre de sus centros de recursos durante esa jornada, mientras que el calendario de Catholic Charities Dallas no registra distribuciones para ese día. Por ello, se recomienda aprovechar las entregas del lunes al miércoles y verificar cualquier cambio antes de trasladarse.