Si estos días no tienes dinero para comprar comida o víveres, no te angusties: diversas organizaciones en Texas repartirán alimentos gratis del 24 y el 26 de julio a todas las personas que lo necesiten, sin importar que no sean ciudadanos estadounidenses, ya que solamente les pedirán su nombre, su código postal y preguntarán cuántas personas viven en su casa. Si estás pensando acercarte, te damos las direcciones exactas de los centros de distribución y los horarios en los que atenderán. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Los centros de distribución de alimentos gratis n Texas recibe a gran cantidad de personas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 24 AL 26 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 24 al domingo 26 de julio de 2026.

ENTREGA VIERNES 24 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 24 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horario 1 Horario 2 Mitchell Boys and Girls Club 4420 Avenue P, Galveston, TX 77550 — 11:30 AM – 1:00 PM 3:00 PM – 4:00 PM Lighthouse Christian Ministries 3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518 — 8:30 AM – 9:30 AM 12:00 PM – 2:00 PM Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 3:30 PM – 5:00 PM — East Harris County Activity Center 7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505 — 9:00 AM – 9:30 AM 12:00 PM – 1:00 PM Footprint Academy 1700 Danubina, Baytown, TX 77520 — 7:00 AM – 9:00 AM 3:30 PM – 4:30 PM Christian Helping Hands 4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584 281-485-9776 9:30 AM – 1:00 PM — The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center 2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052 — 9:00 AM – 9:45 AM 12:30 PM – 1:00 PM Sweetwater Pointe Apartments 7909 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77075 — 10:00 AM – 11:00 AM 12:00 PM – 1:00 PM De Zavala Middle School 101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506 713-740-0544 9:00 AM – 12:00 PM — Iglesia Cristiana Visión Divina 15703 Market St, Channelview, TX 77530 281-763-5899 5:00 PM – 6:00 PM — Martin L. Flukinger Community Center 16003 Lorenzo St, Channelview, TX 77530 — 8:00 AM – 9:30 AM 12:00 PM – 1:00 PM IPC Hebron 4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048 832-409-7060 4:00 PM – 6:00 PM — Morefield Boys and Girls Club 5950 Selinsky Rd., Houston, TX 77048 — 11:30 AM – 1:00 PM 3:00 PM – 4:00 PM WIC Sunnyside 4410 Reed, Houston, TX 77051 — 8:00 AM – 9:15 AM 11:00 AM – 11:45 AM Community Family Centers 7524 Ave E, Houston, TX 77012 713-923-2316 9:00 AM – 1:00 PM — Community Family Center – JP McGovern 7318 Avenue F, Houston, TX 77011 — 11:00 AM – 1:00 PM 3:00 PM – 4:00 PM Sunnyside Place Community Development Corporation 8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051 713-731-7050 11:00 AM – 1:00 PM —

ENTREGA SÁBADO 25 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 25 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horario 1 Horario 2 Christ’s Church of the Assemblies of God 1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058 281-488-1775 9:00 AM – 11:00 AM — Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 9:00 AM – 12:00 PM — New Covenant Christian Church 10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089 281-484-4230 11:00 AM – 1:00 PM — The Ark of Restitution Missionary Baptist Church 6013 Selinsky Rd, Houston, TX 77048 713-991-0049 11:00 AM – 1:00 PM — Immaculate Conception Catholic Church 7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011 713-921-1261 8:00 AM – 10:00 AM — Shrine Houston 5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021 832-651-8135 9:00 AM – 11:00 AM — Houston Food Bank, Level 2 – CAP Office 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 9:00 AM – 1:00 PM — Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC) 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 8:30 AM – 11:30 AM 1:30 PM – 3:30 PM Most Holy Trinity Catholic Church 415 S Erskine St, Angleton, TX 77515 979-849-9458 9:00 AM – 11:00 AM — Boynton Chapel United Methodist Church 2812 Milby St, Houston, TX 77004 713-748-6066 10:00 AM – 1:00 PM — Almeda Plaza Missionary Baptist Church 13924 Quention Dr, Houston, TX 77045 713-497-7616 9:00 AM – 12:00 PM — Southside Church of Christ 13835 Buxley St, Houston, TX 77045 713-434-8111 9:00 AM – 11:00 AM — The Beacon 1212 Prairie St, Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM – 2:00 PM — Wesley Community Center (Lorraine Campus) 1235 Lorraine St, Houston, TX 77009 713-223-8131 9:00 AM – 12:00 PM — Kashmere Gardens Church of Christ 4315 Leffingwell St, Houston, TX 77026 713-674-3308 9:00 AM – 11:00 AM — St. Joseph Catholic Church 1505 Kane St, Houston, TX 77007 713-222-6193 8:30 AM – 11:00 AM — Interfaith Food Bank – The Food Basket 1 Wesley Dr, Clute, TX 77531 979-388-0024 8:00 AM – 10:00 AM — Heights Interfaith Ministries Food Pantry 3523 Beauchamp St, Houston, TX 77009 713-861-6155 10:00 AM – 12:00 PM — Christian Community Services Center (Central Campus) 3434 Branard St, Houston, TX 77027 713-871-9741 9:00 AM – 12:00 PM —

ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 26 de julio:

Lugar Dirección Teléfono Horario Multi Cultural Center 951 Tristar Dr, Webster, TX 77598 210-617-3008 1:00 PM – 3:00 PM The Beacon 1212 Prairie St, Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM – 2:00 PM United African Seventh-day Adventist Church 9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074 281-381-3744 10:00 AM – 1:00 PM Servant of Nations 6565 Rookin St, Houston, TX 77074 832-567-4918 11:30 AM – 12:30 PM Royalty Church 7424 FM 359, Richmond, TX 77406 832-542-3845 9:00 AM – 7:00 PM Under Over Fellowship 600 S. Frazier, Conroe, TX 77301 936-447-0258 9:30 AM – 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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