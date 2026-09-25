Si vives en Texas y la inflación te tiene contando cada dólar antes de cubrir tus necesidades básicas como alimentación, hay una buena noticia: desde el 25 al 27 de septiembre habrá varias organizaciones ubicadas en diferentes lugares que entregarán alimentos gratis para tu familia sin tener que pagar un dólar. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y los horarios disponibles para esos días con el fin de vayas al sitio que está más cerca de ti, así que organiza tu visita.
Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026.
ENTREGA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 25 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Ciudad, estado y ZIP
|Teléfono
|Horario
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy
|Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. – 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd
|Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy
|Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. – 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Visión Divina
|15703 Market St
|Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. – 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E
|Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln
|Houston, TX 77051
|713-731-7050
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St.
|Houston, TX 77029
|No indicado
|8:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Most Holy Trinity Catholic Church
|415 S Erskine St
|Angleton, TX 77515
|979-849-9458
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St
|Houston, TX 77004
|713-529-3381
|9:00 a. m. – 12:30 p. m.
|GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
|9320 Kirby Dr
|Houston, TX 77054
|713-393-4700
|9:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Mount Zion Baptist Church
|2301 Nagle St
|Houston, TX 77004
|713-659-7146
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 26 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Ciudad, estado y ZIP
|Teléfono
|Horario
|Christ’s Church of the Assemblies of God
|1401 Bay Area Blvd
|Houston, TX 77058
|281-488-1775
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St
|La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd
|Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|The Ark of Restitution Missionary Baptist Church
|6013 Selinsky Rd
|Houston, TX 77048
|713-991-0049
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd
|Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd
|Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Abiding Faith United Methodist Church
|14300 Almeda School Rd
|Houston, TX 77047
|No indicado
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St
|Houston, TX 77029
|No indicado
|8:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St.
|Houston, TX 77029
|No indicado
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way
|Houston, TX 77004
|832-217-3249
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Almeda Plaza Missionary Baptist Church
|13924 Quention Dr
|Houston, TX 77045
|713-497-7616
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Southside Church of Christ
|13835 Buxley St
|Houston, TX 77045
|713-434-8111
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
ENTREGA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 27 de septiembre:
|Organización
|Dirección
|Ciudad, estado y ZIP
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr
|Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.