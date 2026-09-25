Un adulto recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Texas, hasta donde llegó gran cantidad de gente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un adulto recogiendo alimentos gratis en un punto de distribución de Texas, hasta donde llegó gran cantidad de gente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si vives en Texas y la inflación te tiene contando cada dólar antes de cubrir tus necesidades básicas como alimentación, hay una buena noticia: para tu familia sin tener que pagar un dólar. En esta nota te damos a conocer los para esos días con el fin de vayas al sitio que está más cerca de ti, así que organiza tu visita.

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Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Una pareja de jóvenes recoge alimentos gratis en Texas. Varias personas también hacen lo mismo en este punto de entrega (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recoge alimentos gratis en Texas. Varias personas también hacen lo mismo en este punto de entrega (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026.

ENTREGA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 25 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónCiudad, estado y ZIPTeléfonoHorario
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont PkwyPasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. – 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou RdBaytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. – 2:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia PkwyPearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. – 1:00 p. m.
Iglesia Cristiana Visión Divina15703 Market StChannelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. – 2:00 p. m.
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy EHouston, TX 77048832-409-70604:00 p. m. – 6:00 p. m.
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial LnHouston, TX 77051713-731-705011:00 a. m. – 1:00 p. m.
Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St.Houston, TX 77029No indicado8:00 a. m. – 1:00 p. m.
Most Holy Trinity Catholic Church415 S Erskine StAngleton, TX 77515979-849-94588:00 a. m. – 11:00 a. m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett StHouston, TX 77004713-529-33819:00 a. m. – 12:30 p. m.
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)9320 Kirby DrHouston, TX 77054713-393-47009:00 a. m. – 4:00 p. m.
Mount Zion Baptist Church2301 Nagle StHouston, TX 77004713-659-714610:00 a. m. – 12:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 26 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónCiudad, estado y ZIPTeléfonoHorario
Christ’s Church of the Assemblies of God1401 Bay Area BlvdHouston, TX 77058281-488-17759:00 a. m. – 11:00 a. m.
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway StLa Porte, TX 77571346-463-15139:00 a. m. – 2:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk BlvdHouston, TX 77089281-484-423011:00 a. m. – 1:00 p. m.
The Ark of Restitution Missionary Baptist Church6013 Selinsky RdHouston, TX 77048713-991-004911:00 a. m. – 1:00 p. m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg BlvdHouston, TX 77011713-921-12618:00 a. m. – 10:00 a. m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King BlvdHouston, TX 77021832-651-81359:00 a. m. – 11:00 a. m.
Abiding Faith United Methodist Church14300 Almeda School RdHouston, TX 77047No indicado9:00 a. m. – 12:00 p. m.
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)535 Portwall StHouston, TX 77029No indicado8:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St.Houston, TX 77029No indicado9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor WayHouston, TX 77004832-217-32499:00 a. m. – 12:00 p. m.
Almeda Plaza Missionary Baptist Church13924 Quention DrHouston, TX 77045713-497-76169:00 a. m. – 12:00 p. m.
Southside Church of Christ13835 Buxley StHouston, TX 77045713-434-81119:00 a. m. – 11:00 a. m.

ENTREGA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 27 de septiembre:

OrganizaciónDirecciónCiudad, estado y ZIPTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar DrWebster, TX 77598210-617-30081:00 p. m. – 3:00 p. m.

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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