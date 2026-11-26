Durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, las familias de Texas tendrán diferentes alternativas para conseguir alimentos gratuitos mediante bancos de comida, iglesias y organizaciones comunitarias. Las opciones identificadas se encuentran principalmente en Houston, Dallas y San Antonio, aunque los horarios serán diferentes debido al feriado de Thanksgiving. Algunas entregas requieren inscripción o una cita previa, mientras que otras funcionan por orden de llegada y están sujetas a disponibilidad.

Houston: puntos para conseguir alimentos gratis el 27 y 28 de noviembre

En Houston, una de las principales alternativas estará disponible el viernes 27 en el Houston Food Bank East Branch, ubicado en 535 Portwall St., Houston, TX 77029. El programa Food For Change tiene una jornada de recogida de pedidos de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., pero está destinada exclusivamente a participantes registrados que tengan una cita. El sábado 28 también habrá una distribución móvil de alimentos en Christ’s Church of the Assemblies of God, situada en 1401 Bay Area Blvd., Houston, TX 77058. La entrega comenzará a las 9:00 a. m., tendrá modalidad de autoservicio desde los vehículos y no exigirá identificación; los alimentos se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Fecha Punto de distribución Horario Viernes 27 Houston Food Bank East Branch, 535 Portwall St. 9:00 a. m. – 1:00 p. m. Sábado 28 Christ’s Church, 1401 Bay Area Blvd. Desde las 9:00 a. m. Sábado 28 Houston Food Bank Community Resource Center 8:30 a. m. – 1:00 p. m.

La tercera alternativa corresponde al mercado Food For Change del Houston Food Bank Community Resource Center, que también funcionará el sábado 28 de noviembre entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m. Esta modalidad está reservada para participantes inscritos que cuenten con una cita.

Dallas: despensas comunitarias durante el fin de semana

En el área de Dallas, Catholic Charities Dallas mantiene despensas fijas con horarios regulares que pueden servir como alternativas durante estas fechas. Una de ellas es Jan Pruitt Community Pantry, ubicada en 123 Alexander Ave., Lancaster, TX 75146, que tiene atención los viernes de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. Otra opción es Joe’s Pantry, en 8102 Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, TX 75251, con atención los viernes de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. Ambos programas tienen restricciones de códigos postales para sus beneficiarios, por lo que es importante consultar la elegibilidad antes de acudir. El calendario de distribuciones móviles de Catholic Charities no registra jornadas adicionales entre el 27 y el 29 de noviembre.

San Antonio: alimentos gratuitos el 28 y 29 de noviembre

En San Antonio, el sábado 28 destaca una jornada del San Antonio Food Bank en sus instalaciones de 5200 Historic Old Highway 90 W., San Antonio, TX 78227. El calendario de FreshTrak registra una distribución de despensas preparadas entre las 9:00 a. m. y las 12:00 p. m., pero se necesita reservar un horario. Asimismo, habrá entrega de bolsas de alimentos en Christ Episcopal Church, ubicada en 510 Belknap Pl., de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. Otra alternativa es Baptist Temple Church Food Distribution Center, en 901 E. Drexel Ave., con horario habitual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.; se recomienda confirmar previamente que mantendrá la jornada por el feriado.

Para el domingo 29, las alternativas identificadas en San Antonio se concentran principalmente en comedores comunitarios. Faith Kitchen, en Haven for Hope, ofrece desayuno de 7:00 a. m. a 8:00 a. m., almuerzo de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. y cena de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. También aparecen St. Vinny’s Bistro, que proporciona comidas durante todo el año, y Communities Under the Bridge, ubicada en 724 Chestnut St., donde se sirve una cena de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. Comfort Cafe, en 6812 Bandera Rd., también tiene previsto atender durante el fin de semana, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Antes de trasladarse a cualquiera de estos puntos, es recomendable comprobar los horarios y los requisitos de atención, especialmente porque el viernes 27 es el día posterior a Thanksgiving y algunas organizaciones pueden modificar sus actividades. En Dallas, los interesados pueden comunicarse con Catholic Charities al 469-704-5374; en Houston, el banco de alimentos dispone de su buscador de despensas y distribuciones en su página oficial. Para San Antonio, el teléfono de orientación del San Antonio Food Bank es 210-337-3663. Asimismo, se puede llamar al 211 en Texas para encontrar asistencia alimentaria disponible cerca del domicilio.