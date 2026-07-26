Si vives en Texas y la inflación te tiene contando cada dólar antes de ir al supermercado, entre el 27 y el 30 de julio habrá varios lugares donde podrás recibir alimentos gratis para tu familia sin tener que pagar nada. En esta nota te mostramos los puntos de distribución y los horarios disponibles para esos días, para que puedas elegir el sitio que te quede más cerca, organizar tu visita y asegurarte de que no falte comida en casa. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 27 AL 30 DE JULIO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 27 al jueves 30 de julio de 2026.
ENTREGA LUNES 27 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 27 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|—
|8:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|—
|11:00 AM – 2:00 PM
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-333-3953
|8:00 AM – 10:00 AM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM – 5:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 PM – 4:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM – 1:00 PM
ENTREGA MARTES 28 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 28 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|—
|8:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
|Iglesia la Voz de Cristo
|3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504
|832-814-7277
|9:00 AM – 11:00 AM
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM – 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM – 2:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|10:00 AM – 12:00 PM; 6:00 PM – 8:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM – 1:00 PM
|St. Juan Diego Catholic Church
|3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503
|713-477-6693
|9:00 AM – 11:00 AM
ENTREGA MIÉRCOLES 29 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 29 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|—
|8:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 AM – 11:00 AM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|—
|11:00 AM – 2:00 PM
|First Christian Church Disciples of Christ
|1212 S Durant St, Alvin, TX 77511
|281-824-8871
|10:00 AM – 2:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|12:00 PM – 2:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM – 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM – 2:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|5:00 PM – 7:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:00 AM – 12:30 PM
ENTREGA JUEVES 30 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 30 de julio:
|Lugar
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|—
|8:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|6:00 PM – 8:00 PM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|—
|11:00 AM – 2:00 PM
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-333-3953
|8:00 AM – 10:00 AM
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 AM – 12:00 PM
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|10:30 AM – 12:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM – 5:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 PM – 4:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM – 1:00 PM
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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