La inflación y los altos precios han complicado la compra de alimentos básicos, pero durante estos cuatro días habrá apoyo directo en forma de bolsas de comida fresca y productos esenciales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La inflación y los altos precios han complicado la compra de alimentos básicos, pero durante estos cuatro días habrá apoyo directo en forma de bolsas de comida fresca y productos esenciales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

y la inflación te tiene contando cada dólar antes de ir al supermercado, entre el 27 y el 30 de julio habrá . En esta nota te mostramos los puntos de distribución y los horarios disponibles para esos días, para que puedas elegir el sitio que te quede más cerca, organizar tu visita y asegurarte de que no falte comida en casa. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Mira también:
Una pareja de adultos retirándose de un punto de distribución de alimentos gratis tras haber recibido varios víveres en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos retirándose de un punto de distribución de alimentos gratis tras haber recibido varios víveres en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 27 AL 30 DE JULIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 27 al jueves 30 de julio de 2026.

ENTREGA LUNES 27 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 27 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM – 2:00 PM
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-333-39538:00 AM – 10:00 AM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 PM – 4:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM – 1:00 PM

ENTREGA MARTES 28 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 28 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
Iglesia la Voz de Cristo3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504832-814-72779:00 AM – 11:00 AM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 2:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-297610:00 AM – 12:00 PM; 6:00 PM – 8:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM – 1:00 PM
St. Juan Diego Catholic Church3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503713-477-66939:00 AM – 11:00 AM

ENTREGA MIÉRCOLES 29 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 29 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38918:30 AM – 11:00 AM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM – 2:00 PM
First Christian Church Disciples of Christ1212 S Durant St, Alvin, TX 77511281-824-887110:00 AM – 2:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423012:00 PM – 2:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 2:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29765:00 PM – 7:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:00 AM – 12:30 PM

ENTREGA JUEVES 30 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 30 de julio:

LugarDirecciónTeléfonoHorarios
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 2:00 PM
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38916:00 PM – 8:00 PM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM – 2:00 PM
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-333-39538:00 AM – 10:00 AM
Missouri Street Church of Christ3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520281-427-04599:00 AM – 12:00 PM
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565710:30 AM – 12:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 PM – 4:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM – 1:00 PM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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