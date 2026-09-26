Lee esta nota para saber qué despensas y horarios estarán habilitados en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Lee esta nota para saber qué despensas y horarios estarán habilitados en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¿Resides en algún condado de Texas? Entonces, esta información te interesará. Desde el 28 de septiembre al 1 de octubre, tienes la posibilidad de acceder a alimentos gratis con solo acudir a una de las despensas disponibles del estado. Se trata de una iniciativa por parte de organizaciones comunitarias para aliviar la carga económica que presentan los hogares en tiempos actuales. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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La finalidad de esta ayuda comunitaria es combatir el hambre que existe en gran parte del estado y permitir que las familias sientan un alivio ante los gastos que presentan mes tras mes.

Todo residente tejano está apto para recibir esta ayuda, sin importar sus ingresos económicos, edad o situación migratoria; solo basta con acreditar que reside en alguna ciudad del “Estado de la Estrella Solitaria”.

Los interesados pueden acceder a distintos productos nutritivos, tales como pescados, carnes, frutas, verduras, lácteos, enlatados y otras opciones, aunque no se descarta la entrega de comidas calientes.

Las personas interesadas pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas interesadas pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 28 de septiembre al 1 de octubre

  • Lunes 28 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Martes 29 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 77007 9 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770078:30 a 10:30 a.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 30 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770075:30 a 7:30 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 1 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 77007 9 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Distintos voluntarios estarán a disposición para entregar alimentos a las personas más necesitadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Distintos voluntarios estarán a disposición para entregar alimentos a las personas más necesitadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Si estás buscando una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de , o . Tan solo debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

No desaproveches esta oportunidad que te beneficiará a ti y a tu familia, pues ahorrarás más dinero de lo que imaginas. Eso sí, acude con puntualidad para que evites largas colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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