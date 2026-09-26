¿Resides en algún condado de Texas? Entonces, esta información te interesará. Desde el 28 de septiembre al 1 de octubre, tienes la posibilidad de acceder a alimentos gratis con solo acudir a una de las despensas disponibles del estado. Se trata de una iniciativa por parte de organizaciones comunitarias para aliviar la carga económica que presentan los hogares en tiempos actuales. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
La finalidad de esta ayuda comunitaria es combatir el hambre que existe en gran parte del estado y permitir que las familias sientan un alivio ante los gastos que presentan mes tras mes.
Todo residente tejano está apto para recibir esta ayuda, sin importar sus ingresos económicos, edad o situación migratoria; solo basta con acreditar que reside en alguna ciudad del “Estado de la Estrella Solitaria”.
Los interesados pueden acceder a distintos productos nutritivos, tales como pescados, carnes, frutas, verduras, lácteos, enlatados y otras opciones, aunque no se descarta la entrega de comidas calientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 28 de septiembre al 1 de octubre
- Lunes 28 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Martes 29 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 30 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 1 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
Si estás buscando una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. Tan solo debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
No desaproveches esta oportunidad que te beneficiará a ti y a tu familia, pues ahorrarás más dinero de lo que imaginas. Eso sí, acude con puntualidad para que evites largas colas.