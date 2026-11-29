Las familias que necesitan apoyo para conseguir alimentos tendrán distintas alternativas en Texas entre el lunes 30 de noviembre y el jueves 3 de diciembre de 2026. Durante estas fechas, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos mantendrán algunas jornadas de distribución gratuita en Houston, Dallas y San Antonio, tres de las principales ciudades del estado; sin embargo, no todas las actividades funcionan de la misma manera: algunas requieren inscripción y cita previa, mientras que otras permiten acudir directamente dentro de los horarios establecidos.

Houston: puntos de distribución del 1 al 3 de diciembre

El Houston Food Bank confirmó actividades en su Community Resource Center, donde el programa Food For Change ofrecerá distribución de alimentos el martes 1 y el jueves 3 de diciembre, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. El miércoles 2 también habrá atención en ese horario.

El establecimiento está destinado a participantes registrados que tengan una cita, por lo que no se trata de una entrega abierta para cualquier persona. El lunes 30, el centro permanecerá cerrado.

Fecha Punto de distribución Horario Lunes 30 de noviembre Houston Food Bank CRC Cerrado Martes 1 de diciembre Food For Change Market 8:30 a. m. – 12:00 p. m. Miércoles 2 de diciembre Food For Change Market 8:30 a. m. – 12:00 p. m. Jueves 3 de diciembre Food For Change Market 8:30 a. m. – 12:00 p. m.

El martes 1 de diciembre, el Houston Food Bank también organizará su campaña anual Share Your Holidays, que contempla una línea telefónica para reservar cajas especiales de alimentos durante la temporada navideña. Esta iniciativa permite coordinar la entrega de ayuda, pero no significa que cualquier persona pueda presentarse directamente a recoger una despensa sin registro.

Para consultar las condiciones y solicitar orientación, los interesados pueden comunicarse con el banco de alimentos al 832-369-9390.

San Antonio: jornadas gratuitas el 30 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre

El San Antonio Food Bank también tiene actividades programadas mediante su sistema FreshTrak. El lunes 30 de noviembre habrá dos turnos de entrega en sus instalaciones, ubicadas en 5200 Enrique M. Barrera Parkway, San Antonio, TX 78227: de 9:00 a 11:00 a. m. y de 2:00 a 4:00 p. m. Ambas jornadas corresponden a su programa Curbside Pantry y requieren reservar un horario.

Para el martes 1 de diciembre se identificaron tres alternativas: Margil Elementary, en 1000 Perez St., de 10:00 a 11:30 a. m., con acceso sin cita; el San Antonio Food Bank, de 9:00 a 11:00 a. m., con reserva previa; y NEISD Blossom Athletic Center, también de 9:00 a 11:00 a. m., donde se requiere inscripción anticipada.

El jueves 3, la distribución llegará a Herff Elementary, ubicada en 996 S. Hackberry St., de 9:30 a 10:30 a. m., sin necesidad de cita. También habrá una jornada en Gustafson Northside Stadium, de 9:00 a 11:00 a. m., que exige registro previo.

Dallas: dónde consultar las despensas disponibles

En Dallas, el calendario público de Catholic Charities no permite confirmar nuevas jornadas móviles entre el 1 y el 3 de diciembre, por lo que es importante evitar trasladarse sin verificar primero la disponibilidad.

Una alternativa para consultar es CitySquare - Food Distribution Center, ubicado en 1610 S. Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75226. Su directorio registra atención los martes, miércoles y jueves de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.; es recomendable comunicarse previamente para confirmar la entrega de alimentos, los requisitos y las existencias.

Antes de acudir a cualquiera de estos puntos, conviene revisar si se necesita una cita, un registro o un comprobante de domicilio.

En San Antonio, el teléfono de orientación del banco de alimentos es 210-337-3663; en Houston, se puede llamar al 832-369-9390. También está disponible el portal estatal Texas Food Assistance, que permite localizar bancos de alimentos y despensas según la zona de residencia.