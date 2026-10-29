Conoce los sitios de Texas donde podrás recibir alimentos sin costo y comparte esta información con quien pueda necesitarla (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Conoce los sitios de Texas donde podrás recibir alimentos sin costo y comparte esta información con quien pueda necesitarla (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si estos días el dinero no te alcanza y te preocupa cómo llevar comida a casa, en Texas habrá distribuciones gratuitas de alimentos organizadas por diversas entidades del 30 de octubre al 1 de noviembre. En esta nota encontrarás las direcciones y los horarios para que puedas identificar una opción cercana y organizar tu visita. Recuerda que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

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A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

ENTREGA VIERNES 30 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 30 octubre:

OrganizaciónDirecciónHorarioTeléfono
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 775049:00 a. m. a 5:00 p. m.832-476-9732
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 7752010:00 a. m. a 2:00 p. m.832-597-8908
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 775849:30 a. m. a 1:00 p. m.281-485-9776
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St, Channelview, TX 775301:00 p. m. a 2:00 p. m.281-763-5899
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 770179:00 a. m. a 5:00 p. m.No proporcionado

ENTREGA SÁBADO 31 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 31 de octubre:

OrganizaciónDirecciónHorarioTeléfono
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 775719:00 a. m. a 2:00 p. m.346-463-1513
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 7708911:00 a. m. a 1:00 p. m.281-484-4230
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 770118:00 a. m. a 10:00 a. m.713-921-1261

ENTREGA DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 1 de noviembre:

OrganizaciónDirecciónHorarioTeléfono
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 775981:00 p. m. a 3:00 p. m.210-617-3008
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027:00 a. m. a 2:00 p. m.713-220-9737
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 7707411:30 a. m. a 1:30 p. m.832-567-4918

Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de Bank, o . En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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