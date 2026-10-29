Si estos días el dinero no te alcanza y te preocupa cómo llevar comida a casa, en Texas habrá distribuciones gratuitas de alimentos organizadas por diversas entidades del 30 de octubre al 1 de noviembre. En esta nota encontrarás las direcciones y los horarios para que puedas identificar una opción cercana y organizar tu visita. Recuerda que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.
ENTREGA VIERNES 30 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 30 octubre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|Teléfono
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|832-476-9732
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|832-597-8908
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|281-485-9776
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|281-763-5899
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|No proporcionado
ENTREGA SÁBADO 31 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 31 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|Teléfono
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|346-463-1513
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|281-484-4230
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|713-921-1261
ENTREGA DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 1 de noviembre:
|Organización
|Dirección
|Horario
|Teléfono
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|210-617-3008
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|713-220-9737
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
|832-567-4918
Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.