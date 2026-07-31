¿La inflación te tiene contando cada dólar antes de cubrir tus necesidades básicas como alimentación? Si vives en Texas hay una gran noticia: desde el 31 de julio al 2 de agosto habrá varias organizaciones ubicadas en diferentes lugares que entregarán alimentos gratis para tu familia sin tener que pagar un dólar. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y los horarios disponibles para esos días con el fin de vayas al sitio que está más cerca de ti, así que organiza tu visita. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026.
ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (31 de julio)
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|3:30 PM – 5:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|—
|9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|—
|7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
|La Tiendita – Tejano Center (Fairmont)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM – 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM – 2:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM – 1:00 PM
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052
|—
|9:00 AM – 9:45 AM; 12:30 PM – 1:00 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075
|—
|10:00 AM – 11:00 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|De Zavala Middle School
|101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506
|713-740-0544
|9:00 AM – 12:00 PM
|Iglesia Cristiana Visión Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|5:00 PM – 6:00 PM
|Martin L. Flukinger Community Center
|16003 Lorenzo St, Channelview, TX 77530
|—
|8:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
|La Tiendita – Tejano Center (Broadway)
|2840 Broadway St Suite 106, Houston, TX 77017
|—
|9:00 AM – 5:00 PM
|WIC Sunnyside
|4410 Reed, Houston, TX 77051
|—
|8:00 AM – 9:15 AM; 11:00 AM – 11:45 AM
|Community Family Center – JP McGovern
|7318 Avenue F, Houston, TX 77011
|—
|11:00 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM
ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (1 de agosto)
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 AM – 12:00 PM
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 AM – 1:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM – 12:00 PM
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 AM – 11:00 AM
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 AM – 10:00 AM
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 AM – 11:00 AM
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|713-748-1040
|11:00 AM – 1:00 PM
|Rock of Ages Church
|12217 Holly St, Crosby, TX 77532
|832-629-5452
|9:30 AM – 11:00 AM
|Houston Food Bank, Level 2 – CAP Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|—
|9:00 AM – 1:00 PM
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|—
|8:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|832-217-3249
|9:00 AM – 12:00 PM
|St. John’s United Methodist Church
|2019 Crawford St, Houston, TX 77002
|713-659-3237
|9:00 AM – 11:00 AM
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 AM – 2:00 PM
|Interfaith Food Bank – The Food Basket
|1 Wesley Dr, Clute, TX 77531
|979-388-0024
|8:00 AM – 10:00 AM
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St, Houston, TX 77009
|713-861-6155
|10:00 AM – 12:00 PM
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St, Houston, TX 77027
|713-871-9741
|9:00 AM – 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (2 de agosto)
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 PM – 3:00 PM
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 AM – 2:00 PM
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 AM – 12:30 PM
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|832-542-3845
|9:00 AM – 7:00 PM
|Under Over Fellowship
|600 S. Frazier, Conroe, TX 77301
|936-447-0258
|9:30 AM – 11:30 AM
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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