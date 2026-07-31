¿La inflación te tiene contando cada dólar antes de cubrir tus necesidades básicas como alimentación? Si vives en Texas hay una gran noticia: desde el 31 de julio al 2 de agosto habrá varias organizaciones ubicadas en diferentes lugares que entregarán alimentos gratis para tu familia sin tener que pagar un dólar. En esta nota te damos a conocer los puntos de distribución y los horarios disponibles para esos días con el fin de vayas al sitio que está más cerca de ti, así que organiza tu visita. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

La inflación y los altos precios han complicado la compra de alimentos básicos, pero durante estos cuatro días habrá apoyo directo en forma de bolsas de comida fresca y productos esenciales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026.

ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:

Lugar Dirección completa Teléfono Horarios de entrega (31 de julio) Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 3:30 PM – 5:00 PM East Harris County Activity Center 7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505 — 9:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM Footprint Academy 1700 Danubina, Baytown, TX 77520 — 7:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM La Tiendita – Tejano Center (Fairmont) 1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504 832-476-9732 9:00 AM – 5:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM – 2:00 PM Christian Helping Hands 4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584 281-485-9776 9:30 AM – 1:00 PM The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center 2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052 — 9:00 AM – 9:45 AM; 12:30 PM – 1:00 PM Sweetwater Pointe Apartments 7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075 — 10:00 AM – 11:00 AM; 12:00 PM – 1:00 PM De Zavala Middle School 101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506 713-740-0544 9:00 AM – 12:00 PM Iglesia Cristiana Visión Divina 15703 Market St, Channelview, TX 77530 281-763-5899 5:00 PM – 6:00 PM Martin L. Flukinger Community Center 16003 Lorenzo St, Channelview, TX 77530 — 8:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM La Tiendita – Tejano Center (Broadway) 2840 Broadway St Suite 106, Houston, TX 77017 — 9:00 AM – 5:00 PM WIC Sunnyside 4410 Reed, Houston, TX 77051 — 8:00 AM – 9:15 AM; 11:00 AM – 11:45 AM Community Family Center – JP McGovern 7318 Avenue F, Houston, TX 77011 — 11:00 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:

Lugar Dirección completa Teléfono Horarios de entrega (1 de agosto) Light of Christ Lutheran Church 2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571 346-463-1513 9:00 AM – 12:00 PM New Covenant Christian Church 10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089 281-484-4230 11:00 AM – 1:00 PM Hearts and Hands of Baytown 307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520 832-597-8908 10:00 AM – 12:00 PM Pasadena Community Ministries 2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502 713-477-4336 9:00 AM – 11:00 AM Immaculate Conception Catholic Church 7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011 713-921-1261 8:00 AM – 10:00 AM Shrine Houston 5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021 832-651-8135 9:00 AM – 11:00 AM New Providence Baptist Church 6640 Weston St, Houston, TX 77021 713-748-1040 11:00 AM – 1:00 PM Rock of Ages Church 12217 Holly St, Crosby, TX 77532 832-629-5452 9:30 AM – 11:00 AM Houston Food Bank, Level 2 – CAP Office 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 9:00 AM – 1:00 PM Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC) 535 Portwall St, Houston, TX 77029 — 8:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM Good Hope Missionary Baptist Church 3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004 832-217-3249 9:00 AM – 12:00 PM St. John’s United Methodist Church 2019 Crawford St, Houston, TX 77002 713-659-3237 9:00 AM – 11:00 AM The Beacon 1212 Prairie St, Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM – 2:00 PM Interfaith Food Bank – The Food Basket 1 Wesley Dr, Clute, TX 77531 979-388-0024 8:00 AM – 10:00 AM Heights Interfaith Ministries Food Pantry 3523 Beauchamp St, Houston, TX 77009 713-861-6155 10:00 AM – 12:00 PM Christian Community Services Center (Central Campus) 3434 Branard St, Houston, TX 77027 713-871-9741 9:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:

Lugar Dirección completa Teléfono Horarios de entrega (2 de agosto) Multi Cultural Center 951 Tristar Dr, Webster, TX 77598 210-617-3008 1:00 PM – 3:00 PM The Beacon 1212 Prairie St, Houston, TX 77002 713-220-9737 7:00 AM – 2:00 PM Servant of Nations 6565 Rookin St, Houston, TX 77074 832-567-4918 11:30 AM – 12:30 PM Royalty Church 7424 FM 359, Richmond, TX 77406 832-542-3845 9:00 AM – 7:00 PM Under Over Fellowship 600 S. Frazier, Conroe, TX 77301 936-447-0258 9:30 AM – 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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