Una pareja de jóvenes recoge alimentos gratis en Texas. Varias personas también hacen lo mismo en este punto de entrega (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de jóvenes recoge alimentos gratis en Texas. Varias personas también hacen lo mismo en este punto de entrega (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

¿La inflación te tiene contando cada dólar antes de cubrir tus necesidades básicas como alimentación? Si vives en Texas hay una gran noticia: desde el 31 de julio al 2 de agosto habrá varias organizaciones ubicadas en diferentes lugares que para tu familia sin tener que pagar un dólar. En esta nota te damos a conocer los para esos días con el fin de vayas al sitio que está más cerca de ti, así que organiza tu visita. Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

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La inflación y los altos precios han complicado la compra de alimentos básicos, pero durante estos cuatro días habrá apoyo directo en forma de bolsas de comida fresca y productos esenciales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026.

ENTREGA VIERNES 31 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 31 de julio:

LugarDirección completaTeléfonoHorarios de entrega (31 de julio)
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15133:30 PM – 5:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM – 9:00 AM; 3:30 PM – 4:30 PM
La Tiendita – Tejano Center (Fairmont)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM – 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 2:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM – 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM – 9:45 AM; 12:30 PM – 1:00 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM – 11:00 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
De Zavala Middle School101 E Jackson Ave, Pasadena, TX 77506713-740-05449:00 AM – 12:00 PM
Iglesia Cristiana Visión Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58995:00 PM – 6:00 PM
Martin L. Flukinger Community Center16003 Lorenzo St, Channelview, TX 775308:00 AM – 9:30 AM; 12:00 PM – 1:00 PM
La Tiendita – Tejano Center (Broadway)2840 Broadway St Suite 106, Houston, TX 770179:00 AM – 5:00 PM
WIC Sunnyside4410 Reed, Houston, TX 770518:00 AM – 9:15 AM; 11:00 AM – 11:45 AM
Community Family Center – JP McGovern7318 Avenue F, Houston, TX 7701111:00 AM – 1:00 PM; 3:00 PM – 4:00 PM

ENTREGA SÁBADO 1 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 1 de agosto:

LugarDirección completaTeléfonoHorarios de entrega (1 de agosto)
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 AM – 12:00 PM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 AM – 1:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM – 12:00 PM
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 AM – 11:00 AM
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 AM – 10:00 AM
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 AM – 11:00 AM
New Providence Baptist Church6640 Weston St, Houston, TX 77021713-748-104011:00 AM – 1:00 PM
Rock of Ages Church12217 Holly St, Crosby, TX 77532832-629-54529:30 AM – 11:00 AM
Houston Food Bank, Level 2 – CAP Office535 Portwall St, Houston, TX 770299:00 AM – 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)535 Portwall St, Houston, TX 770298:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004832-217-32499:00 AM – 12:00 PM
St. John’s United Methodist Church2019 Crawford St, Houston, TX 77002713-659-32379:00 AM – 11:00 AM
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM – 2:00 PM
Interfaith Food Bank – The Food Basket1 Wesley Dr, Clute, TX 77531979-388-00248:00 AM – 10:00 AM
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St, Houston, TX 77009713-861-615510:00 AM – 12:00 PM
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St, Houston, TX 77027713-871-97419:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 2 de agosto:

LugarDirección completaTeléfonoHorarios de entrega (2 de agosto)
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 PM – 3:00 PM
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 AM – 2:00 PM
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 AM – 12:30 PM
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 77406832-542-38459:00 AM – 7:00 PM
Under Over Fellowship600 S. Frazier, Conroe, TX 77301936-447-02589:30 AM – 11:30 AM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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