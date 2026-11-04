Las personas que viven en Houston, Texas, tendrán una oportunidad para recibir alimentos gratuitos el viernes 6 de noviembre. La organización Target Hunger realizará una feria de distribución en The Orange Show Lot, ubicado en 5330 Gulf Freeway, entre las 9:00 y las 11:00 a. m., o hasta que se agoten los suministros.

La actividad se realiza mediante un sistema de entrega desde el vehículo y está abierta al público, sin necesidad de ser un beneficiario registrado previamente de la organización; sin embargo, los asistentes deben completar un formulario antes de recibir los alimentos, ya sea en línea o al llegar al lugar. La disponibilidad de productos puede variar y el evento está sujeto a cambios por condiciones climáticas.

- Los residentes deben revisar los requisitos y horarios de cada organización antes de acudir. (Foto referencial: Magnific)

Dallas: despensas comunitarias y entrega de alimentos el 6 y 7 de noviembre

En el área de Dallas, Dallas College y North Texas Food Bank tienen programada una jornada de despensas comunitarias para el viernes 6 de noviembre desde las 9:00 a. m. La iniciativa permite que cualquier persona de la comunidad, no solamente estudiantes, pueda recoger alimentos gratuitos en distintos centros y campus participantes. No se requiere inscripción previa.

Entre los puntos ubicados en Dallas figuran Mountain View, en 4849 W. Illinois Ave.; Richland, en 12800 Abrams Road; Pleasant Grove Center, en 802 S. Buckner Blvd.; West Dallas Center, en 3330 N. Hampton Road; y Workforce Center at RedBird, en 3662 W. Camp Wisdom Road. Los horarios de atención de las despensas varían según la sede, por lo que conviene revisar la información del campus antes de acudir.

El sábado 7 de noviembre habrá una distribución de alimentos en White Rock Center of Hope, ubicado en 10021 Garland Road, Suite A, Dallas. La entrega será de tipo drive-thru y está programada entre las 10:00 y las 11:30 a. m. No se necesita registro previo para recibir los alimentos.

San Antonio: alimentos y ayuda para adultos mayores

En San Antonio, la Gonzaba Foundation organizará una entrega gratuita de pavos congelados el viernes 6 de noviembre, de 9:00 a 11:00 a. m., en St. Leonard Catholic Church, situada en 8510 S. Zarzamora St. La actividad está dirigida exclusivamente a adultos de 60 años o más. La entrega será desde el vehículo, se dará un pavo por hogar y la persona que cumpla con el requisito de edad deberá estar presente. Los productos se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Para el sábado 7, Christian Assistance Ministry ofrece almuerzos empacados gratuitos en 110 McCullough Ave., en el centro de San Antonio. El servicio funciona de 9:00 a 11:00 a. m. de lunes a sábado y está dirigido a personas que atraviesan una situación de crisis o no tienen vivienda. No se necesita cita previa.

Importante: Los horarios, requisitos y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarse, se recomienda verificar la información con cada organización. Para encontrar otras opciones de ayuda alimentaria en Texas, también se puede consultar el servicio de referencia 2-1-1.