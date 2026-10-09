Muchas familias en Estados Unidos deben ajustar sus presupuestos para comprar alimentos, debido al impacto de la inflación en sus bolsillos. Ante esta situación, varias organizaciones distribuirán comida gratis en distintos puntos de Texas del 9 al 11 de octubre. Si necesitas apoyo para obtener una despensa, puedes acudir a alguno de los lugares donde se realizará el reparto. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios para que puedas acercarte con confianza.
Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.
ENTREGA VIERNES 9 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 9 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|St. Philip Neri Catholic Church
|10960 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77048
|713-734-0320
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Community Family Centers
|7524 Ave E, Houston, TX 77012
|713-923-2316
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051
|713-731-7050
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 10 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 10 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Christ’s Church of the Assemblies of God
|1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058
|281-488-1775
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Faith Family Church
|6500 N Main St, Baytown, TX 77521
|281-837-5626
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Christ United Methodist Church
|9045 Howard Dr, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|The Ark of Restitution Missionary Baptist Church
|6013 Selinsky Rd, Houston, TX 77048
|713-991-0049
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Uvalde Baptist Church
|901 Uvalde Rd, Houston, TX 77015
|713-453-0029
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|713-748-1040
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Abiding Faith United Methodist Church
|14300 Almeda School Rd, Houston, TX 77047
|No indicado
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 11 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 11 de octubre.
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Si buscas una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank.
En dichos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.