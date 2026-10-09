Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Muchas familias en Estados Unidos deben ajustar sus presupuestos para comprar alimentos, debido al impacto de la inflación en sus bolsillos. Ante esta situación, . Si necesitas apoyo para obtener una despensa, puedes acudir a alguno de los lugares donde se realizará el reparto. A continuación, te compartimos con confianza.

Cabe mencionar que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano.

Si necesitas apoyo para llevar comida a casa, consulta los lugares donde habrá entregas gratuitas de alimentos esta semana en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Si necesitas apoyo para llevar comida a casa, consulta los lugares donde habrá entregas gratuitas de alimentos esta semana en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.

ENTREGA VIERNES 9 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 9 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. a 5:00 p. m.
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 a. m. a 2:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. a 1:00 p. m.
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. a 2:00 p. m.
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048832-409-70604:00 p. m. a 6:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. a 5:00 p. m.
St. Philip Neri Catholic Church10960 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77048713-734-032010:00 a. m. a 2:00 p. m.
Community Family Centers7524 Ave E, Houston, TX 77012713-923-23169:00 a. m. a 1:00 p. m.
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051713-731-705011:00 a. m. a 1:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 10 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 10 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
Christ’s Church of the Assemblies of God1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058281-488-17759:00 a. m. a 11:00 a. m.
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 a. m. a 2:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Faith Family Church6500 N Main St, Baytown, TX 77521281-837-56269:00 a. m. a 12:00 p. m.
Christ United Methodist Church9045 Howard Dr, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. a 11:00 a. m.
The Ark of Restitution Missionary Baptist Church6013 Selinsky Rd, Houston, TX 77048713-991-004911:00 a. m. a 1:00 p. m.
Uvalde Baptist Church901 Uvalde Rd, Houston, TX 77015713-453-00298:00 a. m. a 10:00 a. m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 a. m. a 10:00 a. m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 a. m. a 11:00 a. m.
New Providence Baptist Church6640 Weston St, Houston, TX 77021713-748-104011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Abiding Faith United Methodist Church14300 Almeda School Rd, Houston, TX 77047No indicado9:00 a. m. a 12:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 11 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 11 de octubre.

Organización / punto de entregaDirecciónTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 p. m. a 3:00 p. m.
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 a. m. a 2:00 p. m.
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 a. m. a 1:30 p. m.

Si buscas una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar a las plataformas de , o .

En dichos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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