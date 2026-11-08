Las personas que necesitan apoyo para abastecer su despensa tendrán distintas oportunidades de recibir alimentos gratuitos en Texas entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre de 2026. Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos programaron jornadas en Houston, Dallas y San Antonio, con entregas de productos frescos y comestibles para familias y residentes de las zonas cercanas. Algunas actividades permiten acudir sin cita, mientras que otras requieren completar un registro o cumplir determinadas condiciones.

Houston: entregas gratuitas el 11 y 12 de noviembre

En Houston, India House realizará una distribución gratuita de alimentos el miércoles 11 de noviembre, de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. La actividad tendrá lugar en sus instalaciones de 8888 West Bellfort Ave., Houston, TX 77031, en colaboración con Houston Food Bank. La entrega está abierta a las familias que necesiten ayuda, sin importar su ciudadanía o situación migratoria; sin embargo, el registro y la entrega de turnos están limitados a las primeras 250 familias, por lo que se recomienda llegar temprano.

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, Target Hunger organizará una feria de alimentos en Northeast Multi-Service Center, ubicado en 9720 Spaulding St., Houston, TX 77016. El horario será de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. o hasta que se agoten los suministros. La actividad funciona mediante entrega desde el vehículo y está abierta al público, pero los asistentes deben completar un formulario de registro antes de recibir los productos. La organización advierte que la disponibilidad puede variar y que el evento podría cancelarse por condiciones climáticas.

Dallas: despensas y jornadas comunitarias del 10 al 12 de noviembre

En Dallas, una de las primeras alternativas será la despensa de Dallas West Church of Christ, que distribuirá cajas y bolsas de alimentos el martes 10 de noviembre, desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía o hasta agotar existencias. El punto de entrega está en 3510 N. Hampton Road, Dallas, TX 75212. La iniciativa se realiza junto con North Texas Food Bank y está abierta a cualquier persona, siempre que complete los formularios solicitados en el lugar. La entrega se realiza desde el vehículo y los alimentos se distribuyen por orden de llegada.

Para el miércoles 11 de noviembre también están previstas dos jornadas de Feed The Streetz. La primera, denominada Blessing on the Go, se realizará en Royce West Leadership Academy, ubicada en 6605 Sebring Drive, Dallas, TX 75241, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. La segunda tendrá lugar en Roosevelt High School, en 525 Bonnie View Road, Dallas, TX 75203, de 12:30 p. m. a 2:00 p. m. Ambas iniciativas entregarán comestibles gratuitos a la comunidad y no requieren registro previo.

San Antonio: puntos de distribución el 9, 11 y 12 de noviembre

En San Antonio, el lunes 9 de noviembre habrá una entrega de alimentos del San Antonio Food Bank en Margil Elementary School, situada en 1000 Perez St., San Antonio, TX 78207. La distribución comenzará a las 10:00 a. m. y continuará hasta que se agoten los productos. Los organizadores indicaron que la fila se formará detrás del gimnasio, con acceso por Morales Street, y solicitaron a los asistentes no llegar antes de las 8:00 a. m.

La siguiente jornada será el miércoles 11 de noviembre, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m., en Masjid Al-Ikhlas, ubicada en 9323 Perrin Beitel Road, Suite 204, San Antonio, TX 78217. El jueves 12, el San Antonio Food Bank tendrá otra distribución en Mt. Gilead Baptist Church, en 1319 E. Crockett St., San Antonio, TX 78202, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. En este último punto, el registro se realizará en el lugar y los alimentos estarán disponibles hasta agotar existencias.

Antes de trasladarse, es importante revisar las condiciones de cada jornada, ya que los horarios, las cantidades disponibles y los requisitos pueden cambiar. También se recomienda llegar con anticipación, especialmente en las entregas que funcionan por orden de llegada. Para consultar otras alternativas de asistencia alimentaria, los residentes pueden revisar los calendarios de los bancos de alimentos de cada ciudad.