Si te perdiste el inicio de la alineación planetaria de la semana pasada, no te preocupes, aún tienes una oportunidad para presenciar este fascinante evento astronómico. Este fenómeno, también conocido como “desfile de planetas”, es poco común y ofrece una vista espectacular. Desde el sábado 16 hasta el miércoles 20 de agosto, seis planetas serán visibles en el cielo nocturno, brindando a los aficionados a la astronomía una última oportunidad de disfrutarlo este año. Si vives en Florida, en este artículo te diremos a qué hora empieza y cómo ver este imperdible evento astronómico.

Según Andrew Fazekas de Astrónomos Sin Fronteras, en declaraciones para USA Today, los aficionados a la observación estelar tendrán una ventana de tiempo muy corta para ver todos los planetas. Se espera que Mercurio sea el más difícil de divisar a medida que avanza la semana. Para disfrutar plenamente de la alineación, se necesitará de instrumentos como binoculares o un telescopio. A pesar de los desafíos, la visión de múltiples planetas en el cielo es una experiencia única y memorable.

La madrugada de este 10 de agosto, Florida será escenario de la alineación de seis planetas, un espectáculo astronómico visible desde Florida. (Foto: themotioncloud/GETTY IMAGES)

¿Qué es el desfile planetario y cuándo se podrá ver?

El desfile planetario es un raro evento astronómico en el que varios planetas se alinean en el cielo nocturno. Este desfile, que comenzó el pasado domingo 10 de agosto, incluye la alineación de seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Los aficionados a la astronomía que se lo perdieron tienen una nueva oportunidad de presenciarlo entre el 16 y el 20 de agosto. Un dato clave es que, entre el 19 y el 20 de agosto, la luna creciente se alineará con Júpiter y Venus, sirviendo como una “guía” perfecta para localizarlos en el cielo.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas en Florida?

El desfile planetario será visible aproximadamente 45 minutos antes del atardecer. De acuerdo al portal Time and Date, en Miami y gran parte de Florida, el atardecer este sábado 16 de agosto está previsto para las 7:55 p.m. ET, así que el mejor momento para observar la alineación planetaria será entre las 7:00 y las 7:10 de la noche.

Para tener las mejores posibilidades de observarlo, se recomienda buscar un lugar con un horizonte despejado y poca contaminación lumínica. No se requiere equipo especial, ya que la mayoría de los planetas se podrán ver a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio pequeño mejorarán la experiencia. Aquellos que se pierdan este evento tendrán que esperar un tiempo, ya que el próximo desfile planetario no ocurrirá hasta el 28 de febrero de 2026.

En agosto, el cielo de EE.UU. regalará un espectáculo astronómico único: seis planetas alineados serán visibles a simple vista desde distintos estados. (Foto: PEXELS)

¿Qué otros eventos astronómicos habrá en agosto 2025?

El mes también trajo consigo la lluvia de meteoros Perseidas, cuyo pico ocurrió entre el 12 y 13 de agosto. Este fenómeno, famoso por sus “estrellas fugaces”, sumó un atractivo adicional para quienes disfrutan de la observación nocturna.

Para una experiencia completa, los astrónomos aconsejan llevar binoculares, descargar aplicaciones para ubicar los planetas y comenzar la observación con tiempo. La combinación de la alineación de 6 planetas, la Luna llena y las Perseidas hará que este agosto sea inolvidable para los amantes del cielo.