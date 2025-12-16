La primera gran nevada de la temporada aterrizó el último fin de semana e hizo que la sensación térmica cayera en Nueva York. Zonas congeladas y frío extremo fueron una constante por lo que las autoridades advirtieron sobre condiciones potencialmente mortales para quienes no lleven ropa y equipo de invierno adecuados. Ante el paso de una masa de aire de origen ártico que mantiene condiciones peligrosas en amplias regiones, con descensos marcados y heladas severas, es importante saber si habrá un alivio a las gélidas temperaturas en esta parte de Estados Unidos. Si vives en este estado o estás planeando un viaje por Navidad o fiestas de fin de año, aquí te comparto la información que necesitas conocer sobre si mejorará el clima y cuáles son las probabilidades de lluvias y nieve para la semana que acaba el domingo 21 de diciembre mientras caminas por Central Park, visitas el Árbol de Navidad del Rockefeller Center o estás por las calles haciendo tus compras navideñas.

El último lunes las temperaturas reales fueron cercanas a los cero grados con sensación térmica y una racha de clima helado tras la mayor nevada registrada a inicios de la temporada desde 2019, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La alerta meteorológica advierte que cualquier humedad, aguanieve o superficie sin tratar se volverá a congelar rápidamente después del atardecer. (Foto: Adam Gray / AP) / Adam Gray

Condiciones potencialmente mortales por el frente ártico

La agencia de Gestión de Emergencias de la Gran Manzana advirtió sobre condiciones potencialmente mortales para quienes no llevaran ropa y equipo de invierno adecuados para el aire libre ni calefacción fiable en interiores. Además, recomendaron a los neoyorquinos que se mantenga al tanto de los signos de congelación e hipotermia, así como al hielo en carreteras y aceras, informó Gothamist.

Además, informaron a los residentes que pueden comunicarse al 311 para pedir asistencia comunitaria para quienes requieran refugio y al 911 para reportar emergencias climáticas. También recomendaron llamar al 311 si su calefacción o agua caliente no funcionan y los intentos de resolver dichos problemas con sus arrendadores no dan frutos.

Pronóstico del clima en Nueva York: ¿Alivio a las gélidas temperaturas?

El pronóstico indica que este martes 16 de diciembre hará menos frío, con temperaturas alrededor de los 21 ° F y sensación térmica, mientras las temperaturas máximas del miércoles, jueves y viernes llegarán a los 30 ° F y 39 ° F, de acuerdo con NWS.

Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, agregó que “se mantienen las condiciones frías y las temperaturas están por debajo del punto de congelación (…) Hay buenas noticias ya que vemos que solo se mantienen algunos copitos de nieve muy cerca de Nueva York y el área de Boston. Lo que más está afectando son las condiciones heladas y la sensación de baja temperatura con acumulados de nieve al menos hasta el miércoles hacia el norte de Williamsport y Burlington. Las temperaturas se van a mantener todavía bajas para Nueva York, se estima 24° para el martes, 30° el miércoles y 32° el jueves 18”.

El domingo por la mañana algunas partes de la ciudad de Nueva York fueron azotadas por fuertes nevadas. (Foto: Adam Gray / AP) / Adam Gray

¿Pronóstico de lluvia y nieve para Nueva York?

No se espera más nieve en los próximos días y el meteorólogo Brian Ciemnecki aseguró que la siguiente probabilidad de lluvias será entre el jueves 18 en la noche y el viernes 19, pero habrá temperaturas más cálidas en las que solo habrá precipitaciones.

