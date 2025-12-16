La primera gran nevada de la temporada aterrizó el último fin de semana e hizo que la sensación térmica cayera en Nueva York. Zonas congeladas y frío extremo fueron una constante por lo que las autoridades advirtieron sobre condiciones potencialmente mortales para quienes no lleven ropa y equipo de invierno adecuados. Ante el paso de una masa de aire de origen ártico que mantiene condiciones peligrosas en amplias regiones, con descensos marcados y heladas severas, es importante saber si habrá un alivio a las gélidas temperaturas en esta parte de Estados Unidos. Si vives en este estado o estás planeando un viaje por Navidad o fiestas de fin de año, aquí te comparto la información que necesitas conocer sobre si mejorará el clima y cuáles son las probabilidades de lluvias y nieve para la semana que acaba el domingo 21 de diciembre mientras caminas por Central Park, visitas el Árbol de Navidad del Rockefeller Center o estás por las calles haciendo tus compras navideñas.
El último lunes las temperaturas reales fueron cercanas a los cero grados con sensación térmica y una racha de clima helado tras la mayor nevada registrada a inicios de la temporada desde 2019, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Condiciones potencialmente mortales por el frente ártico
La agencia de Gestión de Emergencias de la Gran Manzana advirtió sobre condiciones potencialmente mortales para quienes no llevaran ropa y equipo de invierno adecuados para el aire libre ni calefacción fiable en interiores. Además, recomendaron a los neoyorquinos que se mantenga al tanto de los signos de congelación e hipotermia, así como al hielo en carreteras y aceras, informó Gothamist.
Además, informaron a los residentes que pueden comunicarse al 311 para pedir asistencia comunitaria para quienes requieran refugio y al 911 para reportar emergencias climáticas. También recomendaron llamar al 311 si su calefacción o agua caliente no funcionan y los intentos de resolver dichos problemas con sus arrendadores no dan frutos.
Pronóstico del clima en Nueva York: ¿Alivio a las gélidas temperaturas?
El pronóstico indica que este martes 16 de diciembre hará menos frío, con temperaturas alrededor de los 21 ° F y sensación térmica, mientras las temperaturas máximas del miércoles, jueves y viernes llegarán a los 30 ° F y 39 ° F, de acuerdo con NWS.
Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, agregó que “se mantienen las condiciones frías y las temperaturas están por debajo del punto de congelación (…) Hay buenas noticias ya que vemos que solo se mantienen algunos copitos de nieve muy cerca de Nueva York y el área de Boston. Lo que más está afectando son las condiciones heladas y la sensación de baja temperatura con acumulados de nieve al menos hasta el miércoles hacia el norte de Williamsport y Burlington. Las temperaturas se van a mantener todavía bajas para Nueva York, se estima 24° para el martes, 30° el miércoles y 32° el jueves 18”.
¿Pronóstico de lluvia y nieve para Nueva York?
No se espera más nieve en los próximos días y el meteorólogo Brian Ciemnecki aseguró que la siguiente probabilidad de lluvias será entre el jueves 18 en la noche y el viernes 19, pero habrá temperaturas más cálidas en las que solo habrá precipitaciones.
