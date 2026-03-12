La cantidad de apartamentos disponibles para alquilar en Manhattan se ha reducido durante 24 meses consecutivos, una tendencia que marca un récord según el informe de febrero de la plataforma inmobiliaria StreetEasy. Se trata del periodo más largo de caída en la oferta de viviendas registrado en los 20 años de historia de la plataforma, con cifras reflejan un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario. Aunque la construcción de edificios residenciales aumentó en la ciudad, no ha sido suficiente para compensar la creciente cantidad de personas que buscan alquilar un apartamento en el distrito.

En 2025, Nueva York añadió 18.618 nuevas unidades de alquiler, la cifra más alta en una década; sin embargo, solo 2.575 de esas viviendas (alrededor del 14%) se ubicaron en Manhattan, lo que impulsó la escasez de apartamentos disponibles en el distrito.

Como resultado, los precios continúan subiendo. En febrero, el alquiler medio solicitado en Manhattan alcanzó 4.700 dólares, uno de los niveles más altos registrados desde el verano pasado.

El economista de StreetEasy, Kenny Lee, explicó que el crecimiento de nuevas construcciones no ha sido uniforme en toda la ciudad.

A pesar del aumento de nuevas construcciones en Nueva York, solo una pequeña parte de las viviendas nuevas se construyó en este distrito. (Foto referencial: Pixabay)

“La nueva construcción se está expandiendo por toda la ciudad, pero el problema es que ha sido desigual según el distrito”, dijo el experto en conversación con el New York Post.

Lee también señaló que la competencia por apartamentos en Manhattan aumentó con fuerza en 2022, cuando muchas empresas comenzaron a pedir a sus empleados que regresaran a trabajar de forma presencial. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas de interés hizo que muchas personas que planeaban comprar una vivienda decidieran seguir alquilando.

“A medida que la demanda aumentó, la oferta no pudo ponerse al día”, explicó Lee. “Creo que la escasez de viviendas se ha ido formando durante décadas. El hecho de que el inventario haya disminuido durante 24 meses consecutivos en Manhattan es, creo, la mayor evidencia de ello”.

La escasez impulsó el alquiler medio a unos 4.700 dólares mensuales. (Foto referencial: Pixabay)

La demanda tampoco bajó demasiado desde el periodo posterior a la pandemia. Según StreetEasy, en febrero los anuncios de apartamentos en la ciudad recibieron 52,1% más consultas que en febrero de 2019, con un interés especialmente alto en viviendas de dos o más habitaciones.

“Creo que puede ser una situación realmente difícil para las familias en la ciudad de Nueva York, o simplemente para los inquilinos que buscan compartir gastos con compañeros de piso”, señaló Lee.

El problema también está relacionado con el tipo de viviendas que se están construyendo. Más del 60% de los nuevos apartamentos en la ciudad son estudios o de una sola habitación. En Manhattan, esa proporción supera el 70%, ya que muchos desarrolladores priorizan viviendas pequeñas para trabajadores jóvenes.

Expertos señalan que la fuerte demanda y la falta de viviendas más grandes siguen presionando el mercado. (Foto referencial: Pixabay)

Aun así, Lee cree que la situación podría mejorar si aumenta la construcción de nuevas viviendas en el futuro.

“Creo que existe la posibilidad de que el crecimiento de los alquileres se desacelere, pero necesitamos ver muchas más unidades”, afirmó. “Todavía tenemos una enorme demanda insatisfecha de inquilinos en toda la ciudad”.

¿Por qué es tan caro vivir en Nueva York?

Vivir en Nueva York es costoso principalmente debido a un desequilibrio histórico entre la oferta y la demanda. Al ser uno de los centros financieros más importantes del mundo, atrae a millones de personas, pero la construcción de nuevas viviendas no ha seguido el mismo ritmo, lo que generó una escasez que dispara los alquileres.

A la crisis inmobiliaria se suma un costo de vida elevado en servicios y productos básicos. Los impuestos estatales y locales son de los más altos en Estados Unidos, mientras que el costo de operaciones para los negocios (como alquileres comerciales y salarios) se traslada directamente al consumidor.

Finalmente, la gentrificación y la competencia profesional mantienen altos los costos. El regreso al trabajo presencial tras la pandemia y la concentración de empleos de alta remuneración en sectores como la tecnología y las finanzas atraen a inquilinos con gran poder adquisitivo, lo que empuja a los residentes de ingresos medios y bajos hacia las partes más alejadas del centro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!