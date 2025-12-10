Vivir en la ciudad de Nueva York siempre ha sido complicado; sin embargo, en la actualidad, esas dificultades parecen estar empeorando.

Un nuevo informe de fin de año de RentCafe muestra que Manhattan se ha convertido en uno de los mercados de alquiler más competitivos del país por primera vez, colocándose en el puesto número 4, solo detrás de Miami (No. 1) y Chicago (No. 2).

Según el informe, la presión en Manhattan aumentó este año debido al regreso de muchos trabajadores a las oficinas. La llegada de nuevos residentes se encontró con un incremento mínimo del 0.84% en la disponibilidad de apartamentos. Además, el 66.3% de los inquilinos decidió quedarse en sus viviendas, lo que dejó apenas un 4% de unidades disponibles.

La demanda continúa superando con creces la oferta disponible, lo que reduce las opciones para los inquilinos. (Foto referencial: Freepik)

Esto provocó una competencia mucho más intensa: ahora hay 11 personas buscando cada apartamento vacío, frente a las ocho que había en 2024.

El informe también señala que los apartamentos se alquilaron en un promedio de 36 días, cuatro días más rápido que el año anterior.

La situación fue distinta en Miami, donde la oferta de apartamentos aumentó un 4.22%. Allí, el 72.5% de los inquilinos renovó su contrato, lo que generó una ocupación del 96.4%, mientras que los apartamentos disponibles tardaron 33 días en alquilarse.

Los precios siguen subiendo y muchas unidades se arriendan en cuestión de días. (Foto referencial: Freepik)

Brooklyn, ubicado en el puesto 21, tuvo un aumento del 5.09% en nuevas unidades, aunque casi el 68% de los residentes renovó su contrato, dejando también 11 interesados por cada apartamento libre.

En Queens, que no entró en los primeros 29 lugares del ranking, la oferta creció un 3.14%. El 62% de los inquilinos decidió quedarse, elevando la ocupación a casi el 95%. Allí, cada unidad vacante atrajo a 10 posibles inquilinos, un incremento notable desde los seis registrados en 2024.

El informe también detalla en qué zonas de la ciudad los inquilinos permanecen más tiempo. Brooklyn ocupa el primer lugar, con una permanencia promedio de 52 meses, seguido de Queens con 41 meses y Manhattan con 37.

Los expertos señalan que esta tendencia podría mantenerse si no aumenta el inventario de viviendas. (Foto referencial: Freepik)

¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Nueva York?

Los costos de alquiler en la ciudad de Nueva York varían bastante entre los distritos, siendo Manhattan el más costoso. Según el portal apartamentos.com, el promedio para un apartamento de una habitación en Manhattan asciende a unos $4,026 al mes, mientras que un estudio ya supera los $3,200.

Por su parte, Queens y Brooklyn ofrecen alternativas, aunque siguen siendo sustancialmente caros. Según los datos, Queens presenta el segundo costo más alto para una habitación, promediando $3,469 mensuales.

Finalmente, Brooklyn es el más accesible de los tres distritos principales, con un alquiler promedio de una habitación que se acerca a los $2,966 al mes.

