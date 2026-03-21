El inicio de la primavera no traerá estabilidad, sino todo lo contrario. Un patrón climático inestable provocará un auténtico “sube y baja” de temperaturas en Estados Unidos, especialmente entre el Medio Oeste y el Noreste. En cuestión de días, el aire cálido y frío intercambiarán protagonismo, generando tormentas con ráfagas intensas, lluvias e incluso nevadas en algunas regiones. Aunque no se prevén sistemas de gran magnitud, la rapidez de estos cambios hará que millones de personas enfrenten condiciones climáticas muy variables, marcando un inicio de primavera tan impredecible como extremo.

Durante el fin de semana, una tormenta que afectó el noreste avanzará rápidamente hacia el Atlántico, dejando tras de sí una masa de aire frío que se asentará en varias zonas. Este cambio provocará un contraste notable: mientras algunas ciudades experimentan temperaturas frescas, otras aún sentirán un ambiente más templado antes de la siguiente transición.

El contraste entre aire cálido y frío provocará temperaturas extremas en cuestión de horas. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Estados más afectados por el cambio brusco

Nueva York

Pensilvania

Nueva Jersey

Massachusetts

Connecticut

Vermont

Maryland

Delaware

Virginia Occidental

Illinois

Kentucky

En el noreste, regiones como Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York verán temperaturas cercanas a los 30 °F, mientras ciudades como Boston y Nueva York oscilarán entre los 50 °F. Más al sur, Filadelfia y Washington D.C. alcanzarán los 60 °F, evidenciando el fuerte contraste térmico en distancias relativamente cortas.

Al mismo tiempo, una ola de aire cálido se expandirá desde las Grandes Llanuras hacia el valle de Ohio y parte del sureste. Ciudades como Chicago podrían alcanzar los 70 °F, mientras que zonas como Charleston, en Virginia Occidental, superarán ampliamente esa marca.

Un giro drástico entre domingo y lunes

El cambio más marcado llegará entre domingo y lunes, cuando el aire cálido avance hacia regiones del Atlántico medio, mientras una nueva masa de aire frío desciende desde Canadá. Este choque generará condiciones propicias para tormentas eléctricas en el valle de Ohio.

Algunas de estas tormentas podrían volverse severas, con ráfagas de viento intensas, granizo de gran tamaño, lluvias torrenciales e incluso la posibilidad de tornados aislados, especialmente desde el sur de Nueva Jersey hasta Kentucky e Illinois.

Regreso del frío y posibilidad de nieve

Más al norte, el aire frío favorecerá la aparición de lluvias mezcladas con nieve y acumulaciones significativas, especialmente entre el domingo y el lunes. Sectores del norte de Nueva York y Nueva Inglaterra podrían registrar varios centímetros de nieve, e incluso hasta un pie en zonas montañosas.

En áreas como el centro de Nueva York, el norte de Connecticut y Massachusetts, se espera una ligera acumulación, principalmente en superficies no pavimentadas.

Algunas zonas podrían enfrentar tormentas severas con vientos intensos, granizo e incluso tornados. | Crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP / ALEX WROBLEWSKI

Caídas de temperatura de hasta 30 grados

El impacto más notable será la caída abrupta de temperaturas. En algunas zonas del valle de Ohio y el noreste, los termómetros podrían descender entre 20 y 30 grados en cuestión de horas. Por ejemplo, Chicago pasará de temperaturas cercanas a los 70 °F el sábado a registros en los 40 °F el domingo.

Un escenario similar se vivirá en Pittsburgh, donde tras un domingo cálido, el lunes podría traer temperaturas que apenas superen los 40 °F, con una sensación térmica aún más baja.

Este patrón confirma que la primavera ha comenzado con fuerza, pero también con una gran dosis de inestabilidad, obligando a la población a prepararse para cambios rápidos y extremos en el clima.

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