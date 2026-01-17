El fin de semana llega con contrastes claros en el sur de la Florida, de esos que se sienten apenas uno sale de casa. Las mañanas arrancan con un aire frío propio del invierno, una estación que sigue marcando el ritmo del clima en la región, pero con el paso de las horas el panorama cambia y da paso a tardes mucho más cómodas. Este sábado comenzó con temperaturas bajas, aunque no tan extremas como las del viernes, y eso se notó desde temprano. A medida que avanza el día, el sol se hará protagonista y ayudará a que el ambiente se volviera más agradable, ideal para actividades al aire libre. Es un patrón típico del invierno en la costa oeste: abrigarse al amanecer y, casi sin darse cuenta, terminar la tarde con ropa mucho más ligera gracias al ascenso gradual del termómetro. A continuación, el pronóstico del fin de semana para el sur de la Florida.

Durante la tarde del sábado, el clima se mantendrá estable en gran parte del sur de la Florida, con cielos mayormente soleados y temperaturas que subirán entre 10 y 15 grados en comparación con la mañana, según informó Gulf Coast News. Los valores máximos se moverán en el rango medio a alto de los 70 grados, creando un ambiente templado y cómodo para cerrar el día.

El clima en Florida permite tardes cálidas y agradables tras mañanas frías de invierno. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

El domingo marcará un cambio progresivo en las condiciones del tiempo. Será un día de transición, ya que un nuevo frente frío comenzará a acercarse a la región. La mañana no será tan fría como la del sábado, aunque en zonas del interior podría aparecer algo de niebla. También existe una pequeña probabilidad de lluvia, señal de que el patrón atmosférico empieza a modificarse.

Ese frente frío se hará sentir con más fuerza durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Las temperaturas caerán de forma notable, con mínimos que podrían bajar hasta los 30 grados en algunos puntos. Además, el viento aumentará la sensación de frío, con valores de sensación térmica cercanos al punto de congelación a lo largo de la Costa del Golfo.

El clima en Florida seguirá invernal, con descenso de temperaturas al inicio de la próxima semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Tras este inicio frío de semana, el pronóstico indica una recuperación gradual de las temperaturas en los días siguientes. Hacia mitad de semana, el ambiente volverá a ser más templado y las probabilidades de lluvia regresarían a la región a partir del jueves.

